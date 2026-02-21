ETV Bharat / bharat

शांतमनु ने जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली, बोले, यह जिम्मेदारी संभालना खुशी और गर्व की बात

शांतमनु ने जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली ( ETV Bharat )

जम्मू: पूर्व नौकरशाह शांतमनु ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली. यहां लोक भवन में आयोजित एक समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी को पद की शपथ दिलाई. शपथग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर समेत उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी उपस्थित थे. इस दौरान मुख्य सचिव अटल दुल्लू और जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात भी मौजूद थे. सिन्हा ने 17 फरवरी को शांतमनु को पांच साल की अवधि के लिए या उनके 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था. शांतमनु ने जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली (ETV Bharat) समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए शांतमनु ने कहा कि, उनके लिए यह जिम्मेदारी संभालना बहुत खुशी और गर्व की बात है. पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय के लंबित चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "ये चुनाव हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम के जरूरी स्तंभ हैं, खासकर विकेंद्रीकृत शासन और जमीनी स्तर पर विकास को मजबूत करने में.. क्योंकि ये कुछ समय से नहीं हुए हैं, इसलिए ये और भी जरूरी हो जाते हैं."