शांतमनु ने जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली, बोले, यह जिम्मेदारी संभालना खुशी और गर्व की बात

शांतमनु ने जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 21, 2026 at 5:22 PM IST

जम्मू: पूर्व नौकरशाह शांतमनु ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली. यहां लोक भवन में आयोजित एक समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी को पद की शपथ दिलाई.

शपथग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर समेत उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी उपस्थित थे. इस दौरान मुख्य सचिव अटल दुल्लू और जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात भी मौजूद थे. सिन्हा ने 17 फरवरी को शांतमनु को पांच साल की अवधि के लिए या उनके 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) राज्य के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था.

शांतमनु ने जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली (ETV Bharat)

समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए शांतमनु ने कहा कि, उनके लिए यह जिम्मेदारी संभालना बहुत खुशी और गर्व की बात है. पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय के लंबित चुनावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "ये चुनाव हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम के जरूरी स्तंभ हैं, खासकर विकेंद्रीकृत शासन और जमीनी स्तर पर विकास को मजबूत करने में.. क्योंकि ये कुछ समय से नहीं हुए हैं, इसलिए ये और भी जरूरी हो जाते हैं."

शपथग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर समेत उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी उपस्थित रहे (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "मुझे अपनी जिम्मेदारियों को औपचारिक तौर पर शुरू करते हुए खुशी हो रही है. मैं अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाने के लिए पूरे प्रतिबद्धता के साथ काम करूंगा." शांतमनु एजीएमयूटी कैडर के 1991 बैच के अधिकारी हैं और हाल ही में जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तीय आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए थे. उन्होंने बी आर शर्मा का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल अप्रैल 2024 में समाप्त हुआ था. शांतमनु की नियुक्ति से केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है.

नगरपालिका परिषद का कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर 2023 में खत्म हो गया, जबकि पंचायतों और ब्लॉक विकास परिषद ने अपना पांच साल का कार्यकाल 9 जनवरी, 2024 को पूरा किया. जिला विकास परिषद का कार्यकाल 24 फरवरी को खत्म होने के साथ, जम्मू-कश्मीर में असल में कोई चुनी हुई स्थानीय निकाय काम नहीं करेगी.

शांतमनु ने जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली (ETV Bharat)

अधिकारियों ने कहा कि परिसीमन अभ्यास और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए वार्डों के रिजर्वेशन समेत कई वजहों से स्थानीय निकाय चुनाव समय पर नहीं हो सके. हाल ही में, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि उनकी सरकार इन चुनावों को जल्द से जल्द कराने के लिए जरूरी इंतजाम कर रही है, लेकिन राज्य चुनाव आयुक्त का पद खाली होना एक बड़ी रुकावट है. जम्मू और कश्मीर पंचायती राज एक्ट और संबंधित म्युनिसिपल एक्ट के तहत, राज्य चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट तैयार करने और स्थानीय चुनाव कराने का अधिकार है.

संपादक की पसंद

