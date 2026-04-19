भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य बलबीर पुंज का निधन
एक लेखक, स्तंभकार के तौर पर पुंज अपने अंतिम दिनों तक सक्रिय रहे, हिंदी, अंग्रेजी के समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं में बड़े पैमाने पर लेखन कार्य किया.
Published : April 19, 2026 at 8:24 AM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष का शनिवार शाम निधन हो गया. वे अस्वस्थ थे और शुक्रवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुंज को बीजेपी के बौद्धिक और नीति-निर्धारक हलकों का एक महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता था. उन्होंने राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में भी कार्य किया. उन्होंने उच्च सदन में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर होने वाली बहसों में अपना योगदान दिया.
राजनीति में शामिल होने से पहले पुंज ने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक विशिष्ट करियर बनाया. उन्होंने अपनी पेशेवर यात्रा की शुरुआत 1971 में 'द मदरलैंड' नामक एक दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशन के साथ की. वे 1974 में 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' से जुड़े और 1996 तक, दो दशकों से भी अधिक समय तक वहां काम किया.
बलबीर पुंज जी एक प्रसिद्ध लेखक होने के साथ-साथ प्रखर विचारक और सम्मानित बुद्धिजीवी थे। मीडिया के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत सराहनीय रहा है। लोग उनकी लेखनी के कायल थे, जिससे राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता परिलक्षित होती थी । उनके संसदीय भाषणों में तथ्यों और… pic.twitter.com/SOirA8gDJe— Narendra Modi (@narendramodi) April 18, 2026
पुंज अपने तीखे एनालिसिस और कमेंट्री के लिए जाने जाते थे. बाद में उन्होंने मई 1996 से मार्च 2000 तक द ऑब्जर्वर ऑफ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर काम किया. पुंज पत्रकारिता से जुड़े संस्थानों में भी एक्टिव रूप से शामिल रहे थे. उन्होंने 1989 और 1991 के बीच लगातार दो बार दिल्ली जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया और 1993 से 1995 तक नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के जनरल सेक्रेटरी रहे.
उनका योगदान मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में भी रहा. उन्होंने मार्च 2000 तक दो वर्षों के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई मीडिया प्रशिक्षण संगठन, आईआईएमसी की अध्यक्षता की. सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में पुंज ने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं, जिनमें राष्ट्रीय युवा आयोग के अध्यक्ष और 1996-97 के दौरान दिल्ली वित्त आयोग के सदस्य का पद शामिल है.
पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता व प्रख्यात स्तंभकार श्री बलबीर पुंज जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं राजनीति और पत्रकारिता जगत की अपूरणीय क्षति है। विनम्र श्रद्धांजलि!— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 18, 2026
प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख…
उनके कार्यों में शासन-प्रशासन और युवा विकास के प्रति उनकी निरंतर सक्रियता की झलक मिलती थी. एक लेखक और स्तंभकार के रूप में वे अपने जीवन के अंतिम दिनों तक सक्रिय रहे और उन्होंने हिंदी तथा अंग्रेजी के समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में बड़े पैमाने पर लेखन कार्य किया.
उनके आजीवन योगदान को मान्यता देते हुए, 18 मई, 2022 को उन्हें 'लाइफलॉन्ग देवर्षि नारद सम्मान' से सम्मानित किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुंज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्हें एक विपुल लेखक, विचारक और सार्वजनिक बुद्धिजीवी बताते हुए, जिन्होंने भाजपा को मजबूत करने के लिए अथक परिश्रम किया. पीएम मोदी ने कहा कि पुंज के लेख व्यापक रूप से पढ़े जाते थे, जो राष्ट्रीय पुनरुत्थान के प्रति उनके प्रबल जुनून को दर्शाते थे. साथ ही, संसद में उनके हस्तक्षेप तथ्यों और सिद्धांतों से परिपूर्ण होते थे.
उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा,'श्री बलबीर पुंज जी एक विपुल लेखक, विचारक और सार्वजनिक बुद्धिजीवी थे. उन्होंने मीडिया की दुनिया में समृद्ध योगदान दिया.'