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भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य बलबीर पुंज का निधन

पूर्व राज्यसभा सदस्य बलबीर पुंज (फाइल फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष का शनिवार शाम निधन हो गया. वे अस्वस्थ थे और शुक्रवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुंज को बीजेपी के बौद्धिक और नीति-निर्धारक हलकों का एक महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता था. उन्होंने राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में भी कार्य किया. उन्होंने उच्च सदन में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर होने वाली बहसों में अपना योगदान दिया. राजनीति में शामिल होने से पहले पुंज ने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक विशिष्ट करियर बनाया. उन्होंने अपनी पेशेवर यात्रा की शुरुआत 1971 में 'द मदरलैंड' नामक एक दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशन के साथ की. वे 1974 में 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' से जुड़े और 1996 तक, दो दशकों से भी अधिक समय तक वहां काम किया. पुंज अपने तीखे एनालिसिस और कमेंट्री के लिए जाने जाते थे. बाद में उन्होंने मई 1996 से मार्च 2000 तक द ऑब्जर्वर ऑफ बिजनेस एंड पॉलिटिक्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर काम किया. पुंज पत्रकारिता से जुड़े संस्थानों में भी एक्टिव रूप से शामिल रहे थे. उन्होंने 1989 और 1991 के बीच लगातार दो बार दिल्ली जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया और 1993 से 1995 तक नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के जनरल सेक्रेटरी रहे.