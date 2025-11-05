ETV Bharat / bharat

पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेन गोहाई ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि पार्टी असम के लोगों से किया वादा पूरा नहीं कर सकी.

Former BJP Union Minister Rajen Gohain joins AJP
BJP के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेन गोहाई AJP में शामिल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 7:21 PM IST

1 Min Read
गुवाहाटी: पूर्व केंद्रीय मंत्री और चार बार भाजपा सांसद रहे राजेन गोहाइ बुधवार को क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन असम जातीय परिषद (AJP) में शामिल हो गए.

गोहेन, जिन्होंने 9 अक्टूबर, 2025 को भाजपा से इस्तीफा दे दिया था, यहां एक कार्यक्रम में एजेपी अध्यक्ष लुरिनज्योति गोहाइ और महासचिव जगदीश भुइयां सहित अन्य की उपस्थिति में क्षेत्रीय पार्टी में शामिल हो गए.

इस अवसर पर एजेपी नेता चित्ता बसुमतारी भी उपस्थित थे. उन्होंने 1999 से 2019 तक चार बार नागांव संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था और 2016 से 2019 तक केंद्रीय रेल राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था. वे असम भाजपा के अध्यक्ष भी थे.

74 वर्षीय गोहेन ने कहा था कि उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि पार्टी "असम के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है और बाहरी लोगों को राज्य में बसने की अनुमति देकर स्थानीय समुदायों के साथ विश्वासघात किया है."

उन्होंने भाजपा के राज्य नेतृत्व पर सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने और सदियों पुराने असमिया समाज को विभाजित करने का भी आरोप लगाया. राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं.

असम जातीय परिषद (AJP) असम में एक राजनीतिक दल है और इसका गठन दो छात्र संगठनों के विलय से हुआ था. गोहेन का यह कदम असम विधानसभा चुनावों से पहले आया है, जो 2026 की शुरुआत में होने वाले हैं.

