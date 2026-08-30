टिकट मांगने गाड़ी से जाएंगे, नहीं मिला तो 'साइकिल' से लौट आएंगे! UP चुनाव से पहले राजन तिवारी का बड़ा बयान
अगर बाहुबली राजन तिवारी को यूपी चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो क्या 'साइकिल' सिंबल से लड़ेंगे? बृजम पांडेय के साथ खास बातचीत
Published : August 30, 2026 at 7:26 PM IST
पटना: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई है. बिहार की राजनीति से जुड़े नेता भी अब यूपी के चुनावी मैदान में अपनी संभावनाएं तलाशने लगे हैं. इसी कड़ी में पूर्व विधायक और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता राजन तिवारी ने भी अपनी दावेदारी जताई है. गोरखपुर से अपने पारिवारिक जुड़ाव का हवाला देते हुए वह लगातार सक्रिय हैं और बीजेपी से टिकट की उम्मीद भी लगाए हुए हैं.
हालांकि, टिकट को लेकर उनके एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में दिलचस्पी बढ़ा दी है. राजन तिवारी ने कहा, 'चुनाव तो लड़ेंगे ही. टिकट मांगने के लिए गाड़ी से जाएंगे और जरूरत पड़ी तो साइकिल से लौट आएंगे.'
ईटीवी भारत से खास बातचीत में राजन तिवारी ने एक तरफ बीजेपी नेतृत्व पर भरोसा जताया तो दूसरी तरफ 2027 के विधानसभा चुनाव को भाजपा के लिए आसान नहीं बताया. ब्राह्मण समाज की नाराजगी, युवाओं से जुड़े मुद्दे, पेपर लीक, यूजीसी विवाद और एंटी इनकंबेंसी जैसे मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार के सामने चुनौतियों की बात कही.
'बिहार मां का घर है, यूपी पिता का घर': राजन तिवारी ने कहा कि उनका पैतृक घर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सोहगौरा गांव में है, जबकि बिहार उनका ननिहाल है. ऐसे में बिहार और उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों से उनका पारिवारिक और भावनात्मक रिश्ता है. उन्होंने कहा कि मां के घर को छोड़ा नहीं जा सकता और पिता के घर से विमुख भी नहीं हुआ जा सकता. यही वजह है कि वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं.
राजन तिवारी बिहार के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें विधायक बनाकर सेवा करने का अवसर दिया. अब उसी गोविंदगंज सीट से उनके बड़े भाई राजू तिवारी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायक हैं. राजन तिवारी ने कहा कि भाई के विधायक बनने के बाद भी उनका अपना राजनीतिक सफर जारी है और अब उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अपनी भूमिका बढ़ाई जाए.
'बाहुबली नहीं, जनसेवक हूं': राजन तिवारी ने अपने ऊपर लगने वाले बाहुबली के आरोपों को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा कि उन्हें बाहुबली के तौर पर पेश करना एक तरह का प्रोपेगेंडा है. उनकी पहचान एक जननेता और जनसेवक की है. उन्होंने कहा कि राजनीति में उनका प्रयास हमेशा जनता के सुख-दुख में शामिल होने का रहा है और वह लोगों की समस्याओं को समझने तथा उनके साथ खड़े रहने में विश्वास करते हैं.
पूर्व विधायक ने कहा कि कोई नेता जनता के बीच अपने काम और व्यवहार से पहचान बनाता है. वह खुद को ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो जनता के पीछे चलने का काम करता है, न कि जनता को अपने पीछे चलाने का दावा करता है. राजन तिवारी ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में न ठेकेदारी की, न दलाली की और न ही किसी नेता या अधिकारी की चाटुकारिता करके राजनीति की. उनका दावा है कि उन्होंने हमेशा समाज के साथ चलने और प्रबुद्ध नागरिकों की बात सुनने का प्रयास किया है.
'बीजेपी से कई चुनावों में टिकट की उम्मीद रही': राजन तिवारी ने भाजपा में अपने राजनीतिक सफर का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में तत्कालीन गृह मंत्री से बातचीत के बाद उन्होंने लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी. पार्टी में शामिल होने के बाद से वह लगातार भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लिए विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रचार करते रहे हैं.
पूर्व विधायक ने कहा कि 2019 के चुनाव में उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा थी लेकिन उन्हें आगे मौका देने का आश्वासन दिया गया. इसके बाद बिहार में वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी वह चुनाव लड़ना चाहते थे. हालांकि उस समय भी उन्हें भविष्य में अवसर मिलने की बात कही गई. वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी चुनावी दावेदारी की इच्छा रही लेकिन उस समय भी आगे मौका मिलने का भरोसा दिया गया.
राजन तिवारी ने कहा कि वर्ष 2025 के चुनाव में उनके बड़े भाई राजू तिवारी को बीजेपी के सहयोगी दल की ओर से टिकट मिल गया. ऐसे में उन्होंने खुद चुनाव लड़ने के बजाय अपने भाई का साथ दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने के बाद से वह लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और अलग-अलग राज्यों में पार्टी तथा उसके सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते रहे हैं.
बीजेपी नेता ने दावा किया कि बिहार में भी उन्हें यह कहकर चुनावी अवसर नहीं दिया गया कि उनकी राजनीतिक जॉइनिंग उत्तर प्रदेश से हुई है. इसलिए आगे उन्हें यूपी में चुनाव लड़ाया जाएगा. इसी कारण अब वह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं को वह अपनी चुनाव लड़ने की इच्छा से अवगत करा चुके हैं.
'गाड़ी से जाएंगे, साइकिल से लौटेंगे: टिकट मिलने को लेकर राजन तिवारी ने कहा कि वह फिलहाल भाजपा में हैं और उन्हें अभी से यह क्यों सोचना चाहिए कि टिकट नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि वह पार्टी के कार्यकर्ता हैं और टिकट के लिए अपनी बात नेतृत्व के सामने रखेंगे. इसी दौरान उन्होंने कहा कि टिकट मांगने गाड़ी से जाएंगे और अगर टिकट नहीं मिला तो 'साइकिल' से लौट आएंगे.
साइकिल का मतलब क्या सपा?: उनके इस बयान को जब उत्तर प्रदेश की राजनीति और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिह्न 'साइकिल' से जोड़कर सवाल किया गया तो राजन तिवारी ने इसे राजनीतिक संकेत मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और शरीर को फिट रखने के लिए साइकिल चलानी चाहिए.
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि पीएम भी अपने स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाते हैं. किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिह्न साइकिल है, इसका यह मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति साइकिल चलाना छोड़ दे. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका साइकिल वाला बयान किसी दल में जाने का संकेत नहीं है. हालांकि उन्होंने इस दौरान ब्राह्मण समाज की नाराजगी और मुलायम सिंह यादव का जिक्र कर बीजेपी की परेशानी जरूर बढ़ा दी है.
'2027 चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं': राजन तिवारी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के सामने मौजूद चुनौतियों पर भी खुलकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होगा. अपने अंदाज में उन्होंने कहा, 'बहुत कठिन है डगर पनघट की.'
बीजेपी से ब्राह्मण समाज नाराज: राजन तिवारी ने कहा कि प्रदेश में ब्राह्मण समाज के एक हिस्से में नाराजगी है. उनका आरोप है कि ब्राह्मण समाज को जिस तरह उपेक्षित और अपमानित महसूस कराया जा रहा है, उससे नाराजगी बढ़ रही है. उन्होंने परशुराम जयंती पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान घोषित राजकीय अवकाश का जिक्र करते हुए कहा कि बाद में भाजपा सरकार आने के बाद इस छुट्टी को समाप्त कर दिया गया.
राजन तिवारी ने कहा, 'ब्राह्मण समाज खुद को सर्व समाज का हितैषी मानता है और उसके भीतर उत्पन्न हो रही नाराजगी को राजनीतिक रूप से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.'
यूजीसी के कारण सवर्णों में नाराजगी: उन्होंने यूजीसी से जुड़े मौजूदा विवाद को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि इससे स्वर्ण और अन्य वर्गों के बीच नाराजगी की भावना पैदा हुई है. राजन तिवारी के मुताबिक ऐसे मुद्दे समाज को जोड़ने के बजाय सामाजिक तनाव बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व को इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.
'योगी आदित्यनाथ का सम्मान, लेकिन..': उत्तर प्रदेश में भाजपा को फॉरवर्ड वर्गों की राजनीति से जोड़ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षत्रिय होने को लेकर पूछे गए सवाल पर राजन तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के आदरणीय पीठाधीश्वर हैं और वह उनका पूरा सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं कई मौकों पर अपनी क्षत्रिय पहचान की बात कह चुके हैं.
राजन तिवारी ने कहा कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ को अपनी क्षत्रिय पहचान पर गौरव है, उसी तरह उन्हें भी अपने ब्राह्मण होने पर गर्व है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सामाजिक पहचान और राजनीतिक सम्मान दो अलग बातें हैं और वह मुख्यमंत्री का पूरा आदर करते हैं.
उन्होंने कहा कि गोरखनाथ पीठ से उनका और उनके परिवार का वर्षों पुराना लगाव रहा है. राजन तिवारी ने बताया कि वह गोरखपुर जिले की एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है. उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ की अनुशंसा या समर्थन से उन्हें टिकट मिलता है तो यह उनके लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बहुत बड़ी है.
हालांकि, राजन तिवारी ने कहा कि भाजपा में टिकट वितरण का अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और संगठन के अन्य वरिष्ठ नेता चुनावी फैसलों में भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से राय ली जा सकती है लेकिन टिकट किसे मिलेगा, इसका अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व के स्तर पर होता है.
'क्षेत्र में मेरी भी पहचान': अपनी लोकप्रियता के सवाल पर राजन तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता की तुलना किसी सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता से नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि वह योगी आदित्यनाथ जितने लोकप्रिय नहीं हैं लेकिन जनसेवक होने के नाते क्षेत्र में उनकी अपनी पहचान जरूर है.
उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज कार्यकर्ताओं की ताकत और जनता का विश्वास है. यदि जनता का भरोसा और मजबूत कार्यकर्ता किसी उम्मीदवार के साथ हैं तो वह चुनावी मुकाबले में मजबूती से खड़ा हो सकता है. राजन तिवारी ने दावा किया कि उन्हें जनता का विश्वास प्राप्त है और वह इसी भरोसे के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं.
पेपर लीक और एंटी इनकंबेंसी को बताया चुनौती: राजन तिवारी ने कहा कि भाजपा नेतृत्व के सामने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक चुनौतियों को रखने की जरूरत है और वह अपनी बात पार्टी के शीर्ष नेताओं तक पहुंचाते रहे हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में यूजीसी से जुड़ा मुद्दा लाने की आवश्यकता नहीं थी और इसका असर खासकर युवा पीढ़ी पर पड़ा है.
उन्होंने दावा किया कि ऐसे प्रावधानों को लेकर समाज में भ्रम और आशंकाएं पैदा हुई हैं. अपने तर्क में उन्होंने कहा कि कानून और नियमों के गलत इस्तेमाल की आशंका को लेकर भी लोगों के बीच चर्चा है. राजन तिवारी ने कहा कि कोई भी ऐसा कानून या व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच अविश्वास बढ़े. उनके अनुसार यह सनातन समाज को आपस में बांटने वाली राजनीति का रूप नहीं लेना चाहिए.
पेपर लीक की घटनाओं को लेकर भी उन्होंने युवाओं के बीच नाराजगी की बात कही. उन्होंने कहा कि लगातार परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल उठने से युवा पीढ़ी का विश्वास प्रभावित होता है. इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक चंदे से जुड़े विवादों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि धार्मिक आस्था और चंदे से जुड़े मामलों में उठने वाले सवाल आम लोगों के बीच नाराजगी पैदा करते हैं.
राजन तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार लंबे समय से सत्ता में है और केंद्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को लगातार समय मिला है. ऐसे में एंटी इनकंबेंसी को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि अगर समय रहते सही उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया तो चुनावी चुनौती बढ़ सकती है.
'मोदी के चेहरे पर चुनाव जीत रहे कई नेता': राजन तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें बेहद मेहनती और ईमानदार नेता बताया. हालांकि, उन्होंने पार्टी के कई सांसदों और विधायकों की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के कारण कई ऐसे उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं, जिनकी अपनी जमीनी राजनीतिक ताकत बहुत सीमित होती है.
उन्होंने कहा कि कई सांसद और विधायक प्रधानमंत्री के चेहरे और लोकप्रियता के सहारे चुनाव जीतते हैं. राजन तिवारी के मुताबिक ऐसे जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों में सक्रिय होकर जनता के बीच अपनी स्वतंत्र पहचान भी बनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव में केवल शीर्ष नेतृत्व की लोकप्रियता पर निर्भर रहने की बजाय उम्मीदवारों का जमीनी आधार और जनता से उनका जुड़ाव भी महत्वपूर्ण है.
आरक्षण की समीक्षा की मांग: राजन तिवारी ने आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने साफ कहा कि वह आरक्षण खत्म करने के पक्ष में नहीं हैं लेकिन इसके स्वरूप और लाभार्थियों की समीक्षा होनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि आरक्षण की मूल भावना कमजोर और वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने की थी, लेकिन कई मामलों में संपन्न परिवारों की लगातार पीढ़ियां इसका लाभ लेती जा रही हैं.
उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति मंत्री, सांसद, विधायक या उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी बन जाता है और आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद उसकी अगली पीढ़ियां भी आरक्षण का लाभ लेती हैं, जबकि उसी समाज के गरीब और वंचित लोग पीछे रह जाते हैं. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि आरक्षण का लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुंचे, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है.
पूर्व विधायक अपने तर्क को स्पष्ट करने के लिए मीरा कुमार, रामविलास पासवान जैसे कई राजनीतिक परिवारों का उदाहरण दिया और कहा कि लंबे समय से सत्ता और संसाधनों तक पहुंच रखने वाले परिवारों की नई पीढ़ियों को भी आरक्षित सीटों और आरक्षण के लाभ मिलते हैं. राजन तिवारी के अनुसार इस विषय पर गंभीर और व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है.
राजन तिवारी ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा का मतलब इसे समाप्त करना नहीं, बल्कि इसका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाना होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आजादी के लगभग 80 वर्ष बाद भी कई महादलित बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति चिंताजनक है.
उन्होंने कहा कि आरक्षित सीटों से चुनाव जीतकर विधायक, सांसद और मंत्री बनने वाले जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की महादलित बस्तियों में जाकर समय बिताना चाहिए. वहां सड़क, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति को समझना चाहिए. उनका कहना था कि यदि जनप्रतिनिधि ऐसे इलाकों में दो दिन भी रहेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि आरक्षण और सरकारी सहायता की वास्तविक जरूरत किन लोगों को है.
राजन तिवारी ने कहा कि आरक्षण की मूल अवधारणा कमजोर वर्गों को सशक्त बनाकर उन्हें बेहतर और सम्मानजनक जीवन देना था. इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभ उन परिवारों तक पहुंचे जो अभी भी अभावग्रस्त परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं.
EWS आरक्षण के लिए मोदी सरकार को श्रेय: राजन तिवारी ने कहा कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी सहायता और अवसर की जरूरत है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले के लिए धन्यवाद दिया.
उन्होंने कहा कि आज रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और हवाई अड्डों समेत कई जगहों पर सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों से आने वाले लोग सफाई कर्मियों और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं. उनके मुताबिक ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत समेत विभिन्न सामान्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकारी प्रोत्साहन और अवसरों की जरूरत है, ताकि उनकी अगली पीढ़ियां आत्मनिर्भर बन सकें.
क्षेत्रीय दलों के टिकट वितरण की मॉनिटरिंग की मांग: राजन तिवारी ने ईटीवी भारत के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक और मांग की. उन्होंने कहा कि देश के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में टिकट वितरण की प्रक्रिया पर भी नजर रखी जानी चाहिए. उनका आरोप है कि कई क्षेत्रीय दलों में टिकट वितरण को व्यापार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को प्राथमिकता मिलती है.
उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से भी अपील की कि वह अपने क्षेत्रीय सहयोगी दलों के टिकट वितरण की प्रक्रिया पर नजर रखे. राजन तिवारी का कहना था कि यदि टिकट वितरण में केवल पैसे की ताकत प्रभावी होती रही तो आम कार्यकर्ता और जमीन से जुड़े लोग चुनावी राजनीति से बाहर होते जाएंगे और केवल पूंजीपति ही सांसद और विधायक बनने की स्थिति में पहुंचेंगे.
एक व्यक्ति को एक ही पेंशन मिले: राजन तिवारी ने पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों की पेंशन व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ रहा है और सरकारों को सार्वजनिक खर्च को लेकर भी सोचने की जरूरत है.
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि एक व्यक्ति यदि अपने राजनीतिक जीवन में अलग-अलग सदनों का सदस्य रह चुका है तो उसे सभी सदनों की अलग-अलग पेंशन देने के बजाय केवल किसी एक सदन की पेंशन का विकल्प दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसे स्वैच्छिक व्यवस्था के बजाय नीति के रूप में तय करने पर विचार होना चाहिए.
राजन तिवारी ने कहा कि जनता के कर से मिलने वाले धन का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री इस तरह के मुद्दों पर भी भविष्य में विचार करेंगे.
बहरहाल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी समय है लेकिन बिहार से निकलकर यूपी की राजनीति में अपनी जगह तलाश रहे राजन तिवारी के बयान ने चुनावी चर्चा को जरूर दिलचस्प बना दिया है. भाजपा से टिकट मिलने का भरोसा जताने के साथ ही उन्होंने पार्टी के सामने सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों की लंबी सूची रख दी है.
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