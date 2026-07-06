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रामपुर गोलीकांड मामले में बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने केस डायरी पर उठाए सवाल, बोले- दोषी पर हो कार्रवाई

पलामू में धरना कार्यक्रम में मुकेश सहनी ( Etv Bharat )

पलामू: जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में 23 मई को जमीन विवाद में हुए गोलीकांड में बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की एंट्री हो गई है. दरअसल, रामपुर गोलीकांड में सकेंद्र चौधरी नाम के युवक की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य लोग जख्मी हुए थे.

रामपुर गोलीकांड के विरोध में पलामू में सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों ने सोमवार को एक धरना कार्यक्रम रखा. इसी में भाग लेने के लिए विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री मुकेश सहनी पलामू पहुंचे. मुकेश सहनी के नेतृत्व में एक टीम ने पलामू एसपी से मुलाकात की और विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत की.

मुकेश सहनी ने एसपी से मुलाकात की

पलामू एसपी से मुलाकात के बाद मुकेश सहनी ने मीडिया ने बातचीत करते हुए कहा कि एसपी से बात हो गई है और केस डायरी पर सवाल खड़े किए गए हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय थाना, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दे रहा है, वे सही से काम नहीं कर रहे हैं.