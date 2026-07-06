रामपुर गोलीकांड मामले में बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने केस डायरी पर उठाए सवाल, बोले- दोषी पर हो कार्रवाई
रामपुर गोलीकांड केस में बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पलामू एसपी से मुलाकात की.
Published : July 6, 2026 at 5:16 PM IST
पलामू: जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में 23 मई को जमीन विवाद में हुए गोलीकांड में बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की एंट्री हो गई है. दरअसल, रामपुर गोलीकांड में सकेंद्र चौधरी नाम के युवक की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य लोग जख्मी हुए थे.
रामपुर गोलीकांड के विरोध में पलामू में सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों ने सोमवार को एक धरना कार्यक्रम रखा. इसी में भाग लेने के लिए विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री मुकेश सहनी पलामू पहुंचे. मुकेश सहनी के नेतृत्व में एक टीम ने पलामू एसपी से मुलाकात की और विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत की.
मुकेश सहनी ने एसपी से मुलाकात की
पलामू एसपी से मुलाकात के बाद मुकेश सहनी ने मीडिया ने बातचीत करते हुए कहा कि एसपी से बात हो गई है और केस डायरी पर सवाल खड़े किए गए हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय थाना, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दे रहा है, वे सही से काम नहीं कर रहे हैं.
मुकेश सहनी ने आगे बताया कि थाना प्रभारी और मुकदमे के अनुसंधानकर्ता के खिलाफ एसपी से शिकायत की गई है. मुकेश सहनी ने कहा कि पलामू पुलिस ने 15 दिनों का समय मांगा है, जो उचित कार्रवाई है, वह की जाएगी.
मुझे सरकार पर भरोसा: मुकेश सहनी
उन्होंने आगे कहा कि गोलीकांड में जो भी दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि किसी निर्दोष को इस मामले में फंसाया दिया जाए. दरअसल, पीड़ित परिवार कई दिनों से राज्य सरकार और जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है. मुकेश सहनी ने बताया कि सरकार पर उन्हें भरोसा है कि वह न्याय देगी.
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