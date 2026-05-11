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SIR में हटाए गए वोटों से जीत का अंतर कम होने पर नई याचिका दायर कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि 31 सीटों पर जीत का अंतर हटाए गए वोटों की संख्या से कम था.

Former Bengal CM, others can file fresh pleas on victory margin being less than deletion of votes SC
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 11, 2026 at 9:01 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य अपने इस दावे के संबंध में नए आवेदन दायर कर सकते हैं कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान हटाए गए वोटों (deletion of votes) से कम था.

भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले में सुनवाई की.

वरिष्ठ वकील और TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि 31 सीटों पर जीत का अंतर हटाए गए वोटों की संख्या से कम था. उन्होंने कहा कि कई मामलों में, हटाए गए वोट और हार का अंतर लगभग एक जैसा था. चुनाव आयोग ने टीएमसी सांसद की दलीलों का विरोध किया. चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील दामा शेषाद्रि नायडू ने कहा कि इसका उपाय चुनाव याचिका है.

बनर्जी ने कहा कि एक उम्मीदवार 862 वोटों से उस चुनाव क्षेत्र में हार गया, जहां 5432 से ज्यादा लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे.

पीठ ने कहा कि जरूरी विवरण के साथ एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (IA) फाइल की जाए. पीठ ने कहा, "आप नतीजों के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं...जिन पर उन डिलीट किए गए नामों की वजह से काफी असर पड़ा हो जो अभी विचाराधीन हैं...उसके लिए एक स्वतंत्र IA (वादकालीन आवेदन) की जरूरत है."

पीठ को बताया गया कि हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) के सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे दिया है. पीठ ने कहा, "हम क्या कर सकते हैं? हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते..." और कहा कि प्राथमिकता यह पक्का करना होगी कि अपीलों का फैसला जल्दी हो.

वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि अभी की स्थिति की हिसाब से, अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील निपटाने में कम से कम 4 साल लगेंगे.

टीएमसी सांसद ने सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर पास करने की अपील की जिसमें कहा गया हो कि SIR में डिलीशन (deletion) इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का आधार हो सकता है. पीठ ने कहा, "हम ऐसा ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं?"

पीठ ने कहा कि अगर सही एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो वह मामले की जांच करेगी. दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया. पीठ ममता बनर्जी की याचिका समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जो राज्य में वोटर लिस्ट के SIR से जुड़ी थीं.

राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 294 सदस्यों वाली बंगाल विधानसभा में 207 सीटें हासिल कीं, जबकि टीएमसी को 80 सीटें मिलीं.

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