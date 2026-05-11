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SIR में हटाए गए वोटों से जीत का अंतर कम होने पर नई याचिका दायर कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य अपने इस दावे के संबंध में नए आवेदन दायर कर सकते हैं कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान हटाए गए वोटों (deletion of votes) से कम था.

भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले में सुनवाई की.

वरिष्ठ वकील और TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि 31 सीटों पर जीत का अंतर हटाए गए वोटों की संख्या से कम था. उन्होंने कहा कि कई मामलों में, हटाए गए वोट और हार का अंतर लगभग एक जैसा था. चुनाव आयोग ने टीएमसी सांसद की दलीलों का विरोध किया. चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील दामा शेषाद्रि नायडू ने कहा कि इसका उपाय चुनाव याचिका है.

बनर्जी ने कहा कि एक उम्मीदवार 862 वोटों से उस चुनाव क्षेत्र में हार गया, जहां 5432 से ज्यादा लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे.

पीठ ने कहा कि जरूरी विवरण के साथ एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (IA) फाइल की जाए. पीठ ने कहा, "आप नतीजों के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं...जिन पर उन डिलीट किए गए नामों की वजह से काफी असर पड़ा हो जो अभी विचाराधीन हैं...उसके लिए एक स्वतंत्र IA (वादकालीन आवेदन) की जरूरत है."

पीठ को बताया गया कि हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने अपीलीय न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) के सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे दिया है. पीठ ने कहा, "हम क्या कर सकते हैं? हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते..." और कहा कि प्राथमिकता यह पक्का करना होगी कि अपीलों का फैसला जल्दी हो.