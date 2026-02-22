ETV Bharat / bharat

असम चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी सेंध, भूपेन बोरा समेत कई नेता बीजेपी में शामिल

असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा भाजपा में शामिल हुए. ( PTI )