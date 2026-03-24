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रक्षा मंत्री का ‘दृष्टिकोण पत्र–2047’, यह विकसित और सुरक्षित भारत का ब्लूप्रिंटः कर्नल जेके सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी दृष्टिकोण पत्र 2047 पर सेना के पूर्व अधिकारी कर्नल जेके सिंह ने इसे सुरक्षित भारत का ब्लूप्रिंट बताया है.

Former Army officer Colonel JK Singh opinion on Drishtikon Patra 2047 of Defence Minister Rajnath Singh
रक्षा मंत्री से सेना के पूर्व अधिकारी कर्नल जेके सिंह की मुलाकात (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 24, 2026 at 4:46 PM IST

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Updated : March 24, 2026 at 6:07 PM IST

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धनबादः हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी ‘दृष्टिकोण पत्र–2047’ को लेकर सेना के पूर्व अधिकारी कर्नल जेके सिंह ने इसे “भविष्य के युद्ध और विकसित भारत की सुरक्षा का ब्लूप्रिंट” बताया है. ईटीवी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज सिर्फ एक विजन नहीं, बल्कि आने वाले दशकों में भारतीय सेना को तकनीकी रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और बहु-क्षेत्रीय ताकत बनाने की ठोस दिशा तय करता है.

सवाल- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी दृष्टिकोण पत्र– 2047 को आप एक सैनिक के नजरिये से कैसे देखते हैं?

जवाबः यह हमारी पीढ़ी किए सपनों का दस्तावेज है. यह सिर्फ कागज नहीं बल्कि उस युद्ध क्षेत्र का भविष्य है, जिसकी सीमा पर हम खड़े हैं, यह विकसित भारत का सैन्य स्तम्भ है. 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए एक कल्पना ऐसे राष्ट्र की जो समृद्ध, सुरक्षित, सशक्त और स्वाभिमानी हो. देश के लिए ऐसे डिफेंस फोर्स विजन की जरूरत है. इसके चार स्तम्भ हैं. युद्ध एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, इसका प्रभाव पूरे देश में फैल सकता है. युद्ध के लिए हमें हर क्षेत्र में तैयार रहने की जरूरत है. तकनीकी ही यह निर्णय लेगा कि युद्ध में विजय कौन होगा. इसलिए तकनीकी श्रेष्ठता बेहद जरूरी है. रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता अत्यंत जरूरी है. वरना ऐन मौके पर युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार, उपकरण, एयरक्राफ्ट की स्पेयर पार्ट्स विरोधी देश से देने से इनकार कर सकते हैं. संयुक्त सैन्य नीति पर काम करने की जरूरत है, मतलब थल, जल, वायु, साइबर और स्पेस एक साथ मिलकर युद्ध की तैयारी करना. भविष्य के युद्ध के लिए आज की तैयारी के रूप में दृष्टिकोण पत्र को देखता हैं.

कर्नल जेके सिंह से खास बातचीत (Etv Bharat)

सवाल- क्या आपको लगता है कि 2047 तक भारतीय सेना को और आधुनिक बनाने की जरूरत है? किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बदलाव जरूरी हैं?

जवाबः आधुनिकीकरण अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है. वहीं देश दूसरे देश से जीत सकता है जो ज्यादा आधुनिक है. इसलिए आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है, मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन की जरूरत है. हम थियेटर कमांड के रूप में पूरी सेना को एकत्रित किया जा रहा है. जल, थल, वायु, साइबर और स्पेस इन पांचों का आने वाले दिन में एकत्रित किया जाना है. इन सभी का एक ही कमांडर होगा. एआई, क्वांटम, संहार के शास्त्रों की भरमार, इनमें तकिनकी श्रेष्ठता बहुत जरूरी है. सैनिकों की प्रशिक्षण ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से करने की जरूरत है. एआई और ड्रोन के ऊपर आधारित लॉजिस्टिक काफी सफल रहेगा. पिछले साल जैसलमेर में ड्रोन के जरिए सामान उठाने का प्रदर्शन किया गया था. ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, स्पेस सेटेलाइट बेस सिस्टम इलेट्रॉनिक और साइबर युद्ध की क्षमता अब लड़ाई सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं जीती जाएगी. बल्कि किस प्रकार तेजी के साथ निर्णय लेते हैं, इस पर निर्भर करता है.

सवाल- क्या आपको लगता है कि सेना को एकीकृत और बहु-क्षेत्रीय बल बनाने से ऑपरेशन की क्षमता बढ़ेगी?

जवाब- निश्चित रूप से ऑपरेशन क्षमता बढ़ेगी, आज तीनों सेनाएं अलग अलग प्लान करती है लेकिन जब एक थियेटर कमांड होगा विजन 2047 ज्वाइंट करने के लिए केंद्र रूप से रखा गया है. एक ही कमांडर के तहत जब जल, थल, वायु, साइबर और स्पेस सभी कमांड होंगे तो निर्णय काफी तेज होगा, निर्णय तेज होगा और संसाधनों का सही इस्तेमाल होगा. दुश्मन के पास प्रतिक्रिया का समय भी कम होगा. इंटीग्रेटेड थियेटर कमांड भारतीय सैन्य शक्ति को हजारों गुना अधिक बढ़ा सकती है. जमीनी तौर पर यह कारगर हो गया तो भारत के सामने कोई टिक नहीं पाएगा.

सवाल- सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए किस तरह की सुविधाएं और संसाधन बढ़ाने की जरूरत है?

जवाब- सीमाओं पर सैनिकों के सेल्टर हाई टेक्नोलॉजी युक्त होना चाहिए. शेल्टर में ऑक्सीजन क्रिएट करने की क्षमता होनी चाहिए।सेटेलाइट वाईफाई से सेल्टर जुदा होना चाहिए. जिससे कि सूचना सैनिकों तक जल्द पहुंच सके. अपने परिवार से बातचीत करने की बेहतर सुविधाएं सैनिकों को सीमाओं पर मिलनी चाहिए. मानसिक स्वास्थ्य के लिए यूनिट में काउंसलर की जरूरत है. इस विजन में जवानों के लिए काफी कुछ परिवर्तन किए गए हैं, पुनर्वास भी सैनिकों के लिए बेहद जरूरी है, पूर्व सैनिकों की देखरेख भी बहुत जरूरी है.

सवाल- भविष्य के युद्धों में ड्रोन, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का कितना असर होगा? जवानों की ट्रेनिंग और मानसिक मजबूती को लेकर क्या नए कदम उठाने चाहिए?

जवाब- भविष्य में युद्ध में साइबर, एआई और ड्रोन जैसे तकनीकी का ही इस्तेमाल युद्ध में होगा. किस मिसाइल का पहले अटैक किया जाना है यह तय रहेगा. एक सेकेंड से भी कम समय में निर्णय लिए जाएंगे. ड्रोन युद्ध की पहली लाइन बनेगी और एआई युद्ध का लक्ष्य तय करेगा. साइबर युद्ध दुश्मन की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने में मददगार साबित होगी. जिस देश के पास यह तकनीकी होगी वही युद्ध में बढ़त बनाएगा. विजन 2047 में एक अलग से स्पेस और ड्रोन के अलग से कमांड बनाने के संकेत दिए गए हैं. जब यह धरातल पा आ जाएगा तो हमारे जवान दुश्मन की 100 किलोमीटर की पहले ही रोक सकेंगे.

सवाल- सेना के आधुनिकीकरण से देश की सुरक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?

जवाब- काफी असर पड़ेगा, युद्ध की संभावनाएं कम हो जाएंगी, दुश्मन के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव अधिक बढ़ेगा, त्वरित कार्रवाई की क्षमता बढ़ेगी. इसके सात ही सीमाओं की निगरानी और भी बढ़ेगी, मजबूत सेना यानी शांति की मजबूत गारंटी. शांति की गारंटी मतलब बेहतर अर्थव्यवस्था और बेहतर नीतियां.

सवाल- युवाओं में सेना के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए?

जवाब- सबसे पहले अग्निवीर और परमानेंट कमीशन का एक क्लियर रोड मैप हो, जो अग्निवीर के रास्ते से ज्वाइन कर रहें है और जो नहीं भी सेलेक्ट हो रहें हैं. उनके लिए बिल्कुल क्लियर सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए. BSF सीएमपीफ में शामिल करने का निश्चित अवसर मिलना चाहिए. एक आकर्षक सैलरी होनी चाहिए, स्टडी लीव की कार्रवाई होनी चाहिए. जो सोशल मीडिया के माध्यम से सेना की जिंदगी के बारे में लोगों को बताना चाहिए. वर्तमान में साइबर बटालियन और ड्रोन बटालियन की बात चल रही है. जहां डायरेक्ट भर्ती की व्यवस्था होनी चाहिए. वीरता के लिए दिए जाने वाले सम्मान के बारे में भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है.

सवाल- एक सैनिक के तौर पर आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?

जवाब- 2047 हमारा साल है, अगर देशभक्ति की चिंगारी है, हर पल को उत्सव में जीना है तो युवा भारतीय सेना में आएं. रक्षा मंत्री के द्वारा जारी किया गया विजन 2047 हर नागरिक के लिए है. विकसित भारत के साथ ही भारत को विश्व की सबसे मजबूत शक्ति बनाने में युवाओं को सेना के लिए आगे आने की जरूरत हैं.

कर्नल जेके सिंह का संक्षिप्त परिचय

कर्नल जेके सिंह ने भारतीय सेना में 32 वर्षों तक गौरवपूर्ण सेवा प्रदान की है और देश के अत्यंत प्रतिष्ठित विशिष्ट कमांडो के रूप में अपनी पहचान स्थापित की. अपने सैन्य जीवन के लगभग 14 वर्ष उन्होंने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में समर्पित किए, जहां उन्होंने अनेक सफल ऑपरेशनों का नेतृत्व किया. हिजबुल मुजाहिदीन के एक शीर्ष कमांडर के विरुद्ध संचालित एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में असाधारण साहस और नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

सेना से परे, कर्नल जेके सिंह पिछले 15 वर्षों से नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के हिंदी कमेंटेटर के रूप में राष्ट्र की आवाज बने हुए हैं. वे राष्ट्रीय स्तर के अनेक महत्वपूर्ण समारोहों और कार्यक्रमों में प्रतिष्ठित मंच संचालक एवं हिंदी कमेंटेटर के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं.

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Last Updated : March 24, 2026 at 6:07 PM IST

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