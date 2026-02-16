ETV Bharat / bharat

असम विधानसभा चुनाव से पहले भूपेन बोरा ने छोड़ा 'हाथ' का साथ, हिमंत बोले- BJP के लिए दरवाजे खुले

भूपेन बोरा 20 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे. उनके एक करीबी सूत्र ने बताया. अगर ऐसा होता है, तो भूपेन बोरा रोंगोनाडी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. इस बात पर काफी चर्चा हो चुकी है कि भूपेन बोरा बीजेपी में शामिल होंगे या रोंगोनाडी से चुनाव लड़ेंगे.

भूपेन बोरा कहा, 'मैं भी पॉलिटिक्स करूंगा. पॉलिटिक्स से रिटायर होने का सवाल ही नहीं उठता. मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करता हूं.' बोरा ने अपने एक्स बायो से भी 'कांग्रेस' हटा दिया, जिससे पता चलता है कि अब पार्टी से उनका कोई लेना-देना नहीं है.

गुवाहाटी: असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. बोरा ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. बोरा ने कहा कि उन्होंने सोमवार सुबह 8 बजे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया.

भूपेन बोरा जिन्होंने 2021 से 2024 तक असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया. वे राज्य में पार्टी का एक जाना-माना चेहरा रहे हैं. उन्होंने 2006 से 2016 तक लगातार दो बार बिहपुरिया विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भूपेन बोरा के इस्तीफे पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा, 'भूपेन बोरा को जहां से भी जीतने का चांस होगा, वहां से टिकट दिया जाएगा.'

भूपेन बोरा के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं: हिमंत बिस्वा सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि भूपेन बोरा के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं. यह बात राज्य के पूर्व कांग्रेस प्रमुख के पार्टी से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद कही गई. सरमा ने यह भी कहा कि अगर बोरा बीजेपी में शामिल होते हैं, तो वह उन्हें 'सुरक्षित सीट' से जिताने की कोशिश करेंगे.

बोरा ने दिन में पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा, जिससे असम विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को झटका लगा. पत्र में उन्होंने दावा किया कि पार्टी नेतृत्व उन्हें 'नजरअंदाज' कर रहा है और राज्य इकाई में उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा है. बोरा 2021 से 2025 तक असम कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष थे और पिछले साल गौरव गोगोई ने उनकी जगह ली थी. वह असम में दो बार विधायक रह चुके हैं. सरमा ने कहा कि बोरा कांग्रेस में 'आखिरी हिंदू नेता' थे जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था. उनके पिता या माता मंत्री पद पर नहीं थे या विधायक नहीं थे.

'उनके इस्तीफे का एक सिंबॉलिक मैसेज है कि कांग्रेस में एक नॉर्मल परिवार का कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता. कांग्रेस नॉर्मल परिवारों के लोगों को पहचान नहीं देती, लेकिन मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से हूं और बीजेपी ने मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया है. हम ब्लू ब्लड की पॉलिटिक्स के बिल्कुल उलट हैं.' उन्होंने यहां विधासभा के बाहर संवाददाताओं से कहा. सरमा ने कहा कि वह कल शाम बोरा के घर जाएंगे, और भविष्य के अपने प्लान्स पर बात करेंगे. सीएम ने कहा कि बोरा ने अभी तक मुझसे या बीजेपी से कॉन्टैक्ट नहीं किया है और अभी, हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टच में नहीं हैं.'