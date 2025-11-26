ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: AIADMK से निष्कासित सेंगोट्टैयन ने विधायक पद से दिया इस्तीफा

तमिलनाडु में एआईएडीएमके बड़े नेता सेंगोट्टैयन ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया ( ETV Bharat )

चेन्नई: अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) से निकाले गए वरिष्ठ नेता के.ए. सेंगोट्टैयन ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है. अन्नाद्रमुक के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव और पूर्व मंत्री सेंगोट्टैयन और पार्टी के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी के बीच पिछले कुछ महीनों से अनबन चल रही है. इसका चरम 30 अक्टूबर को हुआ जब वे अन्नाद्रमुक से निकाले गए ओ. पन्नीरसेल्वम टीटीवी दिनाकरन के साथ थेवर गुरुपूजा में शामिल हुए. उस समय बोलते हुए सेंगोट्टैयन ने कहा कि वे अन्नाद्रमुक से निकाले गए लोगों को एकजुट करने के लिए काम करेंगे. इससे नाखुश होकर एडप्पादी पलानीसामी ने उन्हें पार्टी से निकालने का आदेश दिया. जब यह उम्मीद थी कि संकट से बाहर निकले सेंगोट्टैयान आगे क्या फैसला लेंगे, तो पिछले कुछ दिनों में खबर आई कि वह टीवीके में शामिल होंगे. कल जब रिपोर्टरों ने उनसे इस बारे में सवाल किया, तो सेंगोट्टैयान ने जवाब देने से मना कर दिया. इस स्थिति में सेंगोट्टैयन जो आज सुबह सचिवालय गए थे स्पीकर अप्पावु से मिले और अपना इस्तीफा सौंप दिया.