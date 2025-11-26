तमिलनाडु: AIADMK से निष्कासित सेंगोट्टैयन ने विधायक पद से दिया इस्तीफा
तमिलनाडु में एआईएडीएमके से निष्कासित वरिष्ठ नेता सेंगोट्टैयन ने बुधवार को अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया.
Published : November 26, 2025 at 2:48 PM IST
चेन्नई: अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) से निकाले गए वरिष्ठ नेता के.ए. सेंगोट्टैयन ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है. अन्नाद्रमुक के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव और पूर्व मंत्री सेंगोट्टैयन और पार्टी के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी के बीच पिछले कुछ महीनों से अनबन चल रही है.
इसका चरम 30 अक्टूबर को हुआ जब वे अन्नाद्रमुक से निकाले गए ओ. पन्नीरसेल्वम टीटीवी दिनाकरन के साथ थेवर गुरुपूजा में शामिल हुए. उस समय बोलते हुए सेंगोट्टैयन ने कहा कि वे अन्नाद्रमुक से निकाले गए लोगों को एकजुट करने के लिए काम करेंगे.
इससे नाखुश होकर एडप्पादी पलानीसामी ने उन्हें पार्टी से निकालने का आदेश दिया. जब यह उम्मीद थी कि संकट से बाहर निकले सेंगोट्टैयान आगे क्या फैसला लेंगे, तो पिछले कुछ दिनों में खबर आई कि वह टीवीके में शामिल होंगे. कल जब रिपोर्टरों ने उनसे इस बारे में सवाल किया, तो सेंगोट्टैयान ने जवाब देने से मना कर दिया. इस स्थिति में सेंगोट्टैयन जो आज सुबह सचिवालय गए थे स्पीकर अप्पावु से मिले और अपना इस्तीफा सौंप दिया.
सेनगोट्टैयान कौन हैं?
अभी की तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके के महासचिव दुरईमुरुगन के बाद सेनगोट्टैयान सबसे ज्यादा बार विधायक बने हैं. 10 विधानसभा चुनाव लड़ चुके सेनगोट्टैयान अब तक 9 बार जीत चुके हैं. उन्होंने 1977 में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गमकी तरफ से सत्यमंगलम सीट से पहली बार चुनाव लड़ा और जीते. उसके बाद उन्होंने इरोड जिले के गोपीचेट्टीपलायम सीट से अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम उम्मीदवार के तौर पर 9 बार चुनाव लड़ा. उन्होंने 1996 के चुनाव को छोड़कर सभी चुनाव जीते.
वह एमजीआर के कमांडर-इन-चीफ थे और एआईएडीएमके के नेता बनने के बाद जयललिता के भरोसेमंद स्टार बन गए. उन्होंने एडप्पादी पलानीस्वामी के साथ काम किया, जो जयललिता की मौत के बाद एआईएडीएमके लीडर बने. हालांकि, एडप्पादी पलानीस्वामी ने पिछले कुछ महीनों से एडप्पादी पलानीस्वामी के साथ उनके टकराव वाले रवैये के कारण सेंगोट्टैयन को एआईएडीएमके से हटाने का आदेश दिया. इस स्थिति में सेंगोट्टैयन ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया. चूंकि टीवीके और डीएमके लगातार सेंगोट्टैयन से बातचीत कर रहे हैं, इसलिए उम्मीदें बढ़ गई हैं कि वह किस पार्टी में शामिल होंगे.