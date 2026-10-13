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दिल्ली में सुरक्षा बलों की तैनाती पर सवाल, पूर्व एडीजीपी गुरिंदर सिंह ढिल्लों का सरकार पर बड़ा हमला

गुरिंदर सिंह ढिल्लों, पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पंजाब ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा बलों की तैनाती पर सवाल उठने लगे हैं. पंजाब के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) और पूर्व IPS अधिकारी गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने आरोप लगाया है कि कानून-व्यवस्था के नाम पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता, मतदाता सूची से नाम हटाने और विपक्षी नेताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए.

सुरक्षा बलों की भारी तैनाती पर बोले एडीजीपी