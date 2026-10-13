दिल्ली में सुरक्षा बलों की तैनाती पर सवाल, पूर्व एडीजीपी गुरिंदर सिंह ढिल्लों का सरकार पर बड़ा हमला

दिल्ली में सुरक्षा बलों की तैनाती पर सवाल, पूर्व एडीजीपी गुरिंदर सिंह ढिल्लों का सरकार पर बड़ा हमला
ईटीवी भारत के संवाददाता धनंजय वर्मा के साथ विशेष बातचीत में गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए.
Published : October 13, 2026 at 12:08 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा बलों की तैनाती पर सवाल उठने लगे हैं. पंजाब के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) और पूर्व IPS अधिकारी गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने आरोप लगाया है कि कानून-व्यवस्था के नाम पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता, मतदाता सूची से नाम हटाने और विपक्षी नेताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए.
सुरक्षा बलों की भारी तैनाती पर बोले एडीजीपी
दिल्ली में सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती व प्रदर्शनकारियों को रोके जाने के सवाल पर पूर्व एडीजीपी गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून-व्यवस्था (लॉ एंड ऑर्डर) का बहाना बनाकर नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हमारे प्रदर्शनकारी पूरी तरह से शांतिपूर्ण हैं. कार्यकर्ताओं के पास न तो कोई लाठी है, न कोई हथियार और न ही किसी तरह की हिंसा की कोई मंशा. एक लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है. जब शांतिपूर्ण मार्च को रोकने के लिए भारी पुलिस बल व अर्धसैनिक बल लगाए जाते हैं, तो यह सीधे तौर पर प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग है. उन्होंने पहले हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों के दौरान भी कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ अनुचित व्यवहार किया गया और बल प्रयोग किया गया. उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर ऐसी ज्यादतियों से बचना चाहिए.
चुनाव आयोग और मतदाता सूची पर उठाए सवाल
ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में पूर्व आईपीएस अधिकारी गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से फॉर्म-6 व फॉर्म-7 के माध्यम से वास्तविक मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, उसे 'वोट चोरी' की संज्ञा दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि लाखों-करोड़ों वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाना लोकतंत्र व संविधान के लिए सीधा खतरा है.
आंदोलन जारी रखने का संकल्प
विपक्ष के नेताओं पर दर्ज एफआईआर व प्रशासनिक कार्रवाई पर गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक चुनाव आयोग में पारदर्शिता व जवाबदेही तय नहीं हो जाती है. एफआईआर के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मुकदमों व पुलिस की कार्रवाई से डरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है. जब तक देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था व नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो जाती, यह अहिंसक व शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा.
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