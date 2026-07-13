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फॉर्म 6 विवाद: निर्वाचन आयोग के सूत्रों का दावा, वोटरों की सुविधा के लिए उठाए गए कदम

चुनाव आयोग के सूत्रों ने नवीनतम कदम का उल्लेख करते हुए कहा कि, इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता को सुविधा प्रदान करना है. संतू दास की रिपोर्ट.

Form 6 row: Measure taken to facilitate electors, claims ECI sources
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 13, 2026 at 5:11 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बीच, चुनाव पैनल ने फॉर्म 6 के ऑनलाइन संस्करण में एक नया घोषणा पत्र शामिल किया है. इस रिपोर्ट के मद्देनजर, भारतीय चुनाव आयोग के सूत्रों ने सोमवार को दावा किया कि यह उपाय मतदाताओं की सुविधा के लिए और सभी योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है.

एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मद्देनजर विवाद खड़ा हो गया है जिसमें दावा किया गया है कि आवेदक, जो नए मतदाता के रूप में नामांकित होना चाहते हैं, उन्हें यह खुलासा करना होगा कि उनका या उनके माता-पिता का नाम अंतिम एसआईआर में प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल था.

एसआईआर के तीसरे चरण में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, जो कि चरणों में किए जा रहे हैं, वे हैं ओडिशा, मिजोरम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा. 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके भारतीय नागरिक फॉर्म 6 भरकर खुद को मतदाता के रूप में नामांकित कर सकते हैं, जो चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदाता के रूप में नामांकन के लिए आवश्यक है.

चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया
निर्वाचन आयोग ने इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. हालांकि, चुनाव आयोग के सूत्रों ने इस मामले का जिक्र करते हुए सोमवार को ईटीवी भारत से कहा कि, ऐसा कोई मतभेद नहीं है. यह बिहार (एसआईआर) से ही चल रहा है. तब डिक्लेरेशन फॉर्म (घोषणा पत्र) भी मांगा गया था.

नवीनतम कदम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, "मुख्य उद्देश्य मतदाता को सुविधा प्रदान करना है. माता-पिता का नाम पूछने का मूल उद्देश्य व्यक्ति की मैपिंग के लिए है. यदि मैपिंग हो जाती है, तो उसे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है." पोल पैनल के सूत्रों ने दावा किया कि अगर किसी का नाम 2002, 2003 और 2004 एसआईआर में प्रकाशित हुआ था, तो पिता और माता के नाम की आवश्यकता नहीं है.

बिहार में एसआईआर के पहले चरण का उल्लेख करते हुए, जो पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित किया गया था, उन्होंने कहा, "बिहार में, 11 दस्तावेजों की एक सूची थी. उन्होंने केवल उनमें से दस्तावेज दिए. यह देखा गया कि कई लोगों ने कहा कि उनके पास उक्त दस्तावेज नहीं हैं. अन्य एसआईआर वाले राज्यों में समान मतदाताओं की सुविधा के लिए, यह उपाय किया जा रहा है ताकि कोई भी योग्य मतदाता मतदाता सूची से बाहर न रहे."

क्या कहते हैं संविधान विशेषज्ञ?
ताजा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने मतदाता पंजीकरण नियम 1960 का स्पष्ट संदर्भ देते हुए सोमवार को ईटीवी भारत से कहा, "असल में कानून भारत सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, यानी केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा, वे नियम बनाते हैं. लेकिन, नियम चुनाव आयोग के परामर्श से बनाए जाते हैं. नियम बनाने में मंत्रालय चुनाव आयोग से सलाह लेगी. यहां निर्वाचन आयोग सुझाव देगा.

"नियम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, चुनाव आयोग द्वारा नहीं. चुनाव आयोग के पास नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं है. नियम केवल केवल कानून मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है. जब तक आप नियमों में संशोधन नहीं करते और फॉर्म की सामग्री में संशोधन नहीं करते, चुनाव आयोग यह नहीं कह सकता कि किसी विशेष विवरण की आवश्यकता है."

उन्होंने कहा कि, नियमों में पहले संशोधन किया जाना चाहिए. संविधान विशेषज्ञ ने आगे कहा कि, चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है. यही अब हो रहा है. जब तक कानून और न्याय मंत्रालय इसमें संशोधन नहीं करता, चुनाव आयोग फॉर्म में ऐसी चीज शामिल नहीं कर सकता.

"सवाल यह है कि क्या इस फॉर्म 6 में ये घोषणा फॉर्म शामिल हैं. मूल फॉर्म 6 में यह शर्त थी या नहीं. अगर यह नहीं थी और सरकार ने नियम में संशोधन नहीं किया है, तो चुनाव आयोग के पास फॉर्म 6 पर ऐसी शर्त लगाने का कोई अधिकार नहीं है."

विपक्ष ने चुनाव आयोग की आलोचना की
कांग्रेस नेता और सांसद, पवन खेड़ा ने इस मामले पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला किया और कहा, "जो जिन्न अलादीन के लिए था, वही ज्ञानेश और मोदी के लिए है. वह बस मालिक की मर्जी पूरी करते हैं. सबसे नया उदाहरण. चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 के ऑनलाइन संस्करण में एक नया जरूरी सेक्शन जोड़ा है, हालांकि डाउनलोड होने वाले संस्करण में ऐसा कोई नियम नहीं है, और यह रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 में कोई तय बदलाव किए बिना किया गया है."

उन्होंने एक्स पर लिखा, "चुनाव आयोग, जो खुद से एक कानूनी फॉर्म में कॉमा भी नहीं लगा सकता, उसने एक बिल्कुल नया सेक्शन जोड़ दिया है, जैसे कि वह एक संवैधानिक संस्था न रहकर मोदी की निजी जागीर बन गया हो."

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