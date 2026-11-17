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फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र मामले में यूपी सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में खारिज, आजम परिवार को बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र मामले में सपा नेता आजम खान की दोषसिद्धि पर लगी रोक बरकरार रखी. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की दोषसिद्धि पर लगी रोक बरकरार रखी है. साथ ही पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला खान को भी यही राहत मिली है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की दोषसिद्धि (conviction) पर लगी रोक को चुनौती दी गई थी.

साथ ही, कोर्ट ने यही राहत उनकी पत्नी और बेटे को भी दे दी. यह फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने सुनाया. यह फैसला उन अपीलों पर आया है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश से जुड़ी थीं, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर तो रोक लगा दी गई थी, लेकिन उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को ऐसी ही राहत देने से इनकार कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट में सपा नेता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वकील निजाम पाशा पेश हुए. सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया और तजीन फातिमा तथा अब्दुल्ला आजम खान की अपीलों को स्वीकार कर लिया. यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मई 2024 के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसमें आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी. वहीं, उनकी पत्नी और बेटे ने हाईकोर्ट द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.