तमिलनाडु: कीचड़ में फंसी जंगली हाथी, वन कर्मियों ने बचाया, कोयंबटूर के जंगल में छोड़ा गया

कोयंबटूर (तमिलनाडु): जिले के मदुक्कराई फॉरेस्ट रेंज में रिहायशी इलाके के पास एक बूढ़ी हाथी कीचड़ भरे सीवेज में फंस गई थी. हालांकि, वन अधिकारियों ने हाथी को सफलतापूर्वक बचाया. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, मादा हाथी कुप्पनूर जंगल के इलाके से भटक गई थी और खाने की तलाश में घूम रही थी. रविवार सुबह, वह मानव बस्ती के पास एक निचले इलाके में घुस गई और सीवेज के पानी वाले गहरे कीचड़ में फिसल गई, जिससे वह हिल नहीं पा रही थी. जब स्थानीय लोगों ने हाथी को कीचड़ में फंसा देखा तो उन्होंने मदुक्कराई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी. अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने पर फॉरेस्ट रेंजर अरुण कुमार के नेतृत्व में एक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. पशु चिकित्सकों को तुरंत बुलाया गया, और हाथी को फर्स्ट एड, दवाएं, ग्लूकोज और पौष्टिक फल दिए गए, क्योंकि बूढ़ी हाथी कमजोर थी और खुद खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए फॉरेस्ट अधिकारियों ने उसे और चोट से बचाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करके हाथी को सावधानी से उठाया और सहारा दिया.