ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु: कीचड़ में फंसी जंगली हाथी, वन कर्मियों ने बचाया, कोयंबटूर के जंगल में छोड़ा गया

कोयंबटूर के वन अधिकारी ने कहा कि हाथी की सुरक्षा और स्वास्थ्य की निगरानी जारी रखने के लिए एक स्पेशल टीम तैनात की गई है.

Forest officials rescued wild elephant trapped in muddy sewage-filled area in Coimbatore Tamil Nadu
तमिलनाडु: कीचड़ में फंसी जंगली हाथी, वन कर्मियों ने बचाया, कोयंबटूर के जंगल में छोड़ा गया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 26, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोयंबटूर (तमिलनाडु): जिले के मदुक्कराई फॉरेस्ट रेंज में रिहायशी इलाके के पास एक बूढ़ी हाथी कीचड़ भरे सीवेज में फंस गई थी. हालांकि, वन अधिकारियों ने हाथी को सफलतापूर्वक बचाया.

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, मादा हाथी कुप्पनूर जंगल के इलाके से भटक गई थी और खाने की तलाश में घूम रही थी. रविवार सुबह, वह मानव बस्ती के पास एक निचले इलाके में घुस गई और सीवेज के पानी वाले गहरे कीचड़ में फिसल गई, जिससे वह हिल नहीं पा रही थी. जब स्थानीय लोगों ने हाथी को कीचड़ में फंसा देखा तो उन्होंने मदुक्कराई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी.

अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने पर फॉरेस्ट रेंजर अरुण कुमार के नेतृत्व में एक रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. पशु चिकित्सकों को तुरंत बुलाया गया, और हाथी को फर्स्ट एड, दवाएं, ग्लूकोज और पौष्टिक फल दिए गए, क्योंकि बूढ़ी हाथी कमजोर थी और खुद खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए फॉरेस्ट अधिकारियों ने उसे और चोट से बचाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करके हाथी को सावधानी से उठाया और सहारा दिया.

उन्होंने कहा कि हाथी पर पूरी रात लगातार नजर रखी गई. वन कर्मचारी मौके पर ही रहे, हाथी की सुरक्षा सुनिश्चित की और उसकी सेहत पर नजर रखी गई. सोमवार सुबह तक, हाथी के स्वास्थ्य में सुधार होने के संकेत दिखे. उसकी स्थिति में सुधार होने की पुष्टि के बाद, वरिष्ठ वन अधिकारियों ने सुबह करीब 7 बजे रस्सियों को हटाने का आदेश दिया. हाथी अपने आप खड़ा होने और चलने में सक्षम हो गया और सुरक्षित रूप से बोलमपट्टी ब्लॉक-1 रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में चला गया.

जिला वन अधिकारी (DFO) जयराज ने कहा कि वन कर्मियों और पशु चिकित्सकों की फौरन कार्रवाई से हाथी को बचाने में मदद मिली. उन्होंने कहा कि जानवर की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए उसकी निगरानी जारी रखने के लिए एक स्पेशल टीम तैनात की गई है.

यह भी पढ़ें- पालघर: 60 साल के विश्वास ने बनाया भरोसेमंद शहद ब्रांड, बाजार में अच्छी डिमांड

TAGGED:

FOREST OFFICIALS
WILD ELEPHANT TRAPPED IN MUD
TAMIL NADU
COIMBATORE ELEPHANT NEWS
WILD ELEPHANT RESCUED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.