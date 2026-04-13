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दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, वन मंत्री ने बताया विकास और पर्यावरण संतुलन का मॉडल

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को विकास और पर्यावरणीय संतुलन का एक मॉडल बताया.

Delhi Dehradun Expressway
दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 13, 2026 at 9:03 PM IST

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देहरादून: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे ना केवल दिल्ली से देहरादून को जोड़ने का आधार बना है. बल्कि ये इकोलॉजी और इकोनॉमी का विकास के साथ शानदार गठजोड़ भी है. प्रधानमंत्री इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्र के नाम करने जा रहे हैं, ऐसे पर्यावरणीय लिहाज से ये मार्ग विकास और पर्यावरण संतुलन का देशभर में उदाहरण बनकर सामने आया है.

दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरिडोर अब केवल एक सड़क परियोजना नहीं रहा, बल्कि यह देश में सतत विकास (Sustainable Development) का एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरा है. यह परियोजना दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय कनेक्टिविटी स्थापित करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी नई मिसाल पेश कर रही है.

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को विकास और पर्यावरणीय संतुलन का एक मॉडल बताया. (VIDEO-ETV Bharat)

ढाई घंटे में सफर: करीब 213 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का उद्देश्य दिल्ली से देहरादून की यात्रा अवधि को लगभग 6.5 घंटे से घटाकर 2.5 घंटे तक लाना है. इसे न्यूनतम 100 किमी प्रति घंटा की डिजाइन गति के साथ विकसित किया गया है, जिससे यात्रियों, पर्यटकों, व्यापारिक परिवहन और आपातकालीन सेवाओं को बड़ी राहत मिलेगी.

वन्यजीवों के लिए विशेष उपाय: इस परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती इसका वह संवेदनशील हिस्सा था, जो राजाजी टाइगर रिजर्व के शिवालिक परिदृश्य से होकर गुजरता है. यह क्षेत्र हाथी, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, हॉर्नबिल और किंग कोबरा जैसे महत्वपूर्ण वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास है. ऐसे में सामान्य सड़क निर्माण के बजाय यहां वन्यजीव-अनुकूल एलिवेटेड कॉरिडोर, अंडरपास और साउंड-लाइट बैरियर जैसे विशेष उपाय अपनाए गए.

WII ने किया अध्ययन: परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा किए गए अध्ययन ने इसके सकारात्मक परिणामों की पुष्टि की है. गणेशपुर-आशारोड़ी के 18 किलोमीटर लंबे खंड पर 40 दिनों तक किए गए अध्ययन में 150 कैमरा ट्रैप और 29 ध्वनिक रिकॉर्डर लगाए गए. इस दौरान 40 हजार 444 तस्वीरें रिकॉर्ड हुईं, जिनमें 18 विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों की गतिविधियां दर्ज की गईं.

60 अंडरपास और कॉरिडोर: अध्ययन के आधार पर हाथियों की सुरक्षित आवाजाही इन 60 अंडरपास और कॉरिडोर के माध्यम से दर्ज की गई. यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि परियोजना की संरचना बड़े और संवेदनशील वन्यजीवों के लिए भी अनुकूल है. इसके अलावा, गोल्डन जैकाल, नीलगाय, सांभर, चीतल, जंगली सूअर और खरगोश जैसी प्रजातियों की नियमित गतिविधियां भी देखी गईं.

वन्यजीव-अनुकूल अंडरपास और एलिवेटेड मार्ग विकसित: गणेशपुर-आशारोड़ी खंड में लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में 10.97 किलोमीटर लंबा वन्यजीव-अनुकूल अंडरपास और एलिवेटेड मार्ग विकसित किया गया है, जिसकी औसत ऊंचाई 6-7 मीटर रखी गई है. इससे वन्यजीवों की प्राकृतिक आवाजाही बनी रहती है और उनके जीन पूल का आदान-प्रदान भी बाधित नहीं होता.

परियोजना के तहत 12 किलोमीटर लंबा वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर, डाटकाली मंदिर के पास 360 मीटर लंबी सुरंग और कई स्थानों पर साउंड एवं लाइट बैरियर भी बनाए गए हैं. गणेशपुर-देहरादून खंड में 11.6 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर और चार अंडरपास भी शामिल हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.

पर्यावरण संतुलन का प्रयास: पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखने के लिए भी विशेष रणनीति अपनाई गई. शुरुआत में जहां लगभग 45 हजार पेड़ काटे जाने का अनुमान था, वहीं एलिवेटेड संरचना और बेहतर अलाइनमेंट के कारण यह संख्या घटकर 11 हजार 160 रह गई. साथ ही 1.93 लाख पौधों का वृक्षारोपण कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया है.

आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी यह परियोजना काफी लाभकारी साबित होने जा रही है. इससे पर्यटन, तीर्थाटन, होटल उद्योग, कृषि उत्पादों की आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को नई गति मिलेगी. स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.

इसके अलावा, इस कॉरिडोर में 500 मीटर के अंतराल पर वर्षा जल संचयन प्रणाली और 400 से अधिक वाटर रिचार्ज पॉइंट्स बनाए गए हैं, जो इसे दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाते हैं. इससे जल संरक्षण और भूजल स्तर बनाए रखने में भी मदद मिलेगी.

वन मंत्री सुबोध उनियाल कहते हैं कि दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे यह साबित करता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं. सही योजना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संस्थागत समन्वय के माध्यम से दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है.

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