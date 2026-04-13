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दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, वन मंत्री ने बताया विकास और पर्यावरण संतुलन का मॉडल

देहरादून: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे ना केवल दिल्ली से देहरादून को जोड़ने का आधार बना है. बल्कि ये इकोलॉजी और इकोनॉमी का विकास के साथ शानदार गठजोड़ भी है. प्रधानमंत्री इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्र के नाम करने जा रहे हैं, ऐसे पर्यावरणीय लिहाज से ये मार्ग विकास और पर्यावरण संतुलन का देशभर में उदाहरण बनकर सामने आया है.

दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरिडोर अब केवल एक सड़क परियोजना नहीं रहा, बल्कि यह देश में सतत विकास (Sustainable Development) का एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरा है. यह परियोजना दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय कनेक्टिविटी स्थापित करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी नई मिसाल पेश कर रही है.

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को विकास और पर्यावरणीय संतुलन का एक मॉडल बताया. (VIDEO-ETV Bharat)

ढाई घंटे में सफर: करीब 213 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का उद्देश्य दिल्ली से देहरादून की यात्रा अवधि को लगभग 6.5 घंटे से घटाकर 2.5 घंटे तक लाना है. इसे न्यूनतम 100 किमी प्रति घंटा की डिजाइन गति के साथ विकसित किया गया है, जिससे यात्रियों, पर्यटकों, व्यापारिक परिवहन और आपातकालीन सेवाओं को बड़ी राहत मिलेगी.

वन्यजीवों के लिए विशेष उपाय: इस परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती इसका वह संवेदनशील हिस्सा था, जो राजाजी टाइगर रिजर्व के शिवालिक परिदृश्य से होकर गुजरता है. यह क्षेत्र हाथी, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, हॉर्नबिल और किंग कोबरा जैसे महत्वपूर्ण वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास है. ऐसे में सामान्य सड़क निर्माण के बजाय यहां वन्यजीव-अनुकूल एलिवेटेड कॉरिडोर, अंडरपास और साउंड-लाइट बैरियर जैसे विशेष उपाय अपनाए गए.

WII ने किया अध्ययन: परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा किए गए अध्ययन ने इसके सकारात्मक परिणामों की पुष्टि की है. गणेशपुर-आशारोड़ी के 18 किलोमीटर लंबे खंड पर 40 दिनों तक किए गए अध्ययन में 150 कैमरा ट्रैप और 29 ध्वनिक रिकॉर्डर लगाए गए. इस दौरान 40 हजार 444 तस्वीरें रिकॉर्ड हुईं, जिनमें 18 विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों की गतिविधियां दर्ज की गईं.

60 अंडरपास और कॉरिडोर: अध्ययन के आधार पर हाथियों की सुरक्षित आवाजाही इन 60 अंडरपास और कॉरिडोर के माध्यम से दर्ज की गई. यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि परियोजना की संरचना बड़े और संवेदनशील वन्यजीवों के लिए भी अनुकूल है. इसके अलावा, गोल्डन जैकाल, नीलगाय, सांभर, चीतल, जंगली सूअर और खरगोश जैसी प्रजातियों की नियमित गतिविधियां भी देखी गईं.