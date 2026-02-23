ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: घर की चारदीवारी में घुस आए 6 अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

कर्नाटक के कारवार में वन विभाग ने दो घंटे तक रेस्क्यू कर 8 से 12 फीट लंबे छह अजगर को घर से सुरक्षित पकड़ लिया.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 23, 2026 at 9:44 AM IST

कारवार (कर्नाटक): उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार शहर में एक घर की चारदीवारी के अंदर छह अजगर शरण लिए हुए थे. इसका पता चलने के बाद इलाके में दहशत फैल गई.

रविवार को परिवार के लोगों ने देखा कि घर की चारदीवारी में रखे लोहे के सामान के बीच सांप घूम रहे हैं. जब उन्होंने पास जाकर देखा, तो वे एक या दो नहीं, बल्कि एक साथ छह अजगर देखकर दहशत में आ गए. बाद में स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी.

इसके बाद वन विभाग के पेट्रोलिंग फॉरेस्ट गार्ड गोपाल नायक, जो रेप्टाइल प्रोटेक्शन में स्पेशलिस्ट हैं, मौके पर पहुंचे और ऑपरेशन शुरू किया. करीब दो घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में, वे 8 से 12 फीट लंबे छह अजगरों को सुरक्षित पकड़ने में कामयाब रहे. बाद में उन्हें पास के जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया.

इस बारे में गोपाल नायक ने कहा, "गर्मियां शुरू होते ही सांपों की मेटिंग एक्टिविटी (प्रजनन प्रक्रिया) तेज हो जाती है. मादा सांप की गंध पाकर नर सांपों का एक जगह इकट्ठा होना आम बात है. इसलिए, एक ही जगह पर बड़ी संख्या में सांपों का दिखना कोई अजीब बात नहीं है. लोगों को घबराना नहीं चाहिए और ऐसे मामलों में सांपों को नुकसान पहुंचाए बिना तुरंत वन विभाग को बताना चाहिए."

उधर, घर में अजगर की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और रेस्क्यू ऑपरेशन देखने लगे. हालांकि, इस दौरान बच्चों को घर के अंदर रखने की सलाह दी गई.

वन विभाग से संपर्क करना सुरक्षित उपाय
वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गर्मियों को देखते हुए, घरों के आसपास लोहे का सामान, लकड़ी, पत्थर के ढेर आदि अस्त-व्यस्त तरीके से नहीं रखना चाहिए और साफ-सफाई रखनी चाहिए. अगर सांप दिखें, तो खुद मारने यह भगाने की कोशिश करने के बजाय तुरंत वन विभाग से संपर्क करना सबसे सुरक्षित है.

