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दावानल... हर साल 26 मिलियन हेक्टेयर जंगल लील रही फाॅरेस्ट फायर, एक दशक में बेतहाशा बढ़ीं आग की घटनाएं

फाॅरेस्ट फायर जंगलों को खत्म करने में सबसे बड़ी वजह बनकर उभरी है. ( Photo- Etv Bharat )

हैदराबाद.(EB Prime) दावानल यानी जंगल की आग धरती के जंगलों और नेचुरल हरियाली की सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभरी है. अभी तक साबित सा था कि जंगलों-वनों के नाश के पीछे शहरीकरण, लकड़ी व माइनिंग के पेड़ों की कटाई, खेती-बाड़ी के लिए नई जमीन की तलाश को अहम वजहें हैं. लेकिन अब वनों और प्राकृतिक हरियाली को अब वाइल्ड फायर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है.

ग्लोबल नेचर वाॅच(जीएनडब्ल्यू) और डब्ल्यूआरआई(वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट) की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि करीब ढाई दशक में जंगलों को बर्बाद करने में आग की सबसे बड़ी भूमिका देखने को मिली है. खासकर 2015 के बाद से जंगलों में आग लगने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं. इस आग में क्लाइमेट चेंज(जलवायु बदलाव), धरती का बढ़ता तापमान और ग्लोबल वार्मिंग घी का काम कर रहे हैं. इससे आग लगने की घटनाएं न केवल बढ़ी हैं, बल्कि ये खासी विनाशकारी भी हो रही हैं.