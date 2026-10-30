दावानल... हर साल 26 मिलियन हेक्टेयर जंगल लील रही फाॅरेस्ट फायर, एक दशक में बेतहाशा बढ़ीं आग की घटनाएं
हरियाली का सबसे बड़ा दुश्मन बन कर उभरी वाइल्ड फायर, भारत सहित दुनियाभर में वन्यजीवों-इंसानों को बड़ा नुकसान
Published : October 30, 2026 at 4:09 PM IST
हैदराबाद.(EB Prime) दावानल यानी जंगल की आग धरती के जंगलों और नेचुरल हरियाली की सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभरी है. अभी तक साबित सा था कि जंगलों-वनों के नाश के पीछे शहरीकरण, लकड़ी व माइनिंग के पेड़ों की कटाई, खेती-बाड़ी के लिए नई जमीन की तलाश को अहम वजहें हैं. लेकिन अब वनों और प्राकृतिक हरियाली को अब वाइल्ड फायर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है.
ग्लोबल नेचर वाॅच(जीएनडब्ल्यू) और डब्ल्यूआरआई(वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट) की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि करीब ढाई दशक में जंगलों को बर्बाद करने में आग की सबसे बड़ी भूमिका देखने को मिली है. खासकर 2015 के बाद से जंगलों में आग लगने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं. इस आग में क्लाइमेट चेंज(जलवायु बदलाव), धरती का बढ़ता तापमान और ग्लोबल वार्मिंग घी का काम कर रहे हैं. इससे आग लगने की घटनाएं न केवल बढ़ी हैं, बल्कि ये खासी विनाशकारी भी हो रही हैं.
छह सालों में 160 मिलियन हेक्टेयर जंगल राख: जीएनडब्ल्यू का डाटा बताता है कि 2001 से 2025 तक आग लगने की वजह से दुनिया भर में 160 मिलियन हेक्टेयर जंगल राख हो चुका है. यानी कि जंगलों के कुल नुकसान(540 मिलियन हेक्टेयर) का करीब-करीब 30 प्रतिशत और औसतन 26 मिलियन हेक्टेयर हर साल. दूसरी अन्य वजहों से 380 मिलियन हेक्टेयर ट्री कवर(वन क्षेत्र) खत्म हो चुका है.
आग लगने की घटनाएं 2024 में सबसे विनाशकारी रहीं, जब इस एक अकेले वर्ष में 13 मिलियन हेक्टेयर जंगल जला गईं. यह 2024 में दुनिया भर नष्ट हुए कुल जंगल का करीब 45 फीसदी रहा था. यहां बता दें कि एक मिलियन भारतीय अंक पद्धति में 10 लाख के बराबर होता है.
दुनिया के पांच बड़े देश, जहां आग से जंगल को सबसे ज्यादा नुकसान: आग से दुनिया भर में रूस के जंगलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है. 2001 से 2025 तक कुल नुकसान देखें तो करीब 2.6 मिलियन हेक्टेयर जंगल हर साल जलकर नष्ट हो गए. इन्हीं छह सालों में भारत में लगभग 1.5 हजार हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में चला गया. कुल नुकसान के लिहाज से भारत वर्ल्ड में 47वें स्थान आता है.
|देश
आग से जला जंगल
(मिलियन हेक्टेयर में)
|रूस
|2.6
|कनाडा
|1.8
|ब्राजील
|0.57
|अमेरिका
|0.55
|ऑस्ट्रेलिया
|0.28
भारत में जंगल की आग कितनी गंभीर: भारत में भी जंगलों को नुकसान की समस्या कम गंभीर नहीं है. आंकड़े बताते हैं कि 2020 में देश के पास नेचुरल फाॅरेस्ट एरिया 44 मिलियन हेक्टेयर के आसपास दर्ज किया गया था. इस बीच, 2002-2025 तक 0.37 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र खत्म हो गया. देश में 2008 में आग की वजह से सबसे ज्यादा जंगल राख हुआ करीब 0.0028 मिलियन हेक्टेयर एरिया. 2001-2025 के दरम्यान आगजनी के चलते ओडिशा में सबसे अधिक ट्री कवर का नुकसान हुआ. करीब-करीब 270 हेक्टेयर हर साल.
वैज्ञानिकों व वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैसे तो जंगलों में आग की घटना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है,यह वन क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने और उनके विकास के लिए सामान्य है. लेकिन जब ये घटनाएं ज्यादा और भयावह रूप में होने लगें तो यह पर्यावरण, वायुमंडल, वन्यजीवों सहित इंसानों के लिए एक तरह से विनाशकारी कहा जा सकता है. यहां टेबल से स्पष्ट है कि देश में साल-दर-साल जंगलों की कितनी बर्बादी.
|वर्ष
|जंगल क्षेत्र खाक
(मिलियन हे. में)
|2021
|18
|2022
|17
|2023
|18
|2024
|18
|2025
|18
वाइल्ड लाइफ-वन्य जीवों को कितना नुकसान: हालांकि इसका सही-सही कोई आंकड़ा तो नहीं है कि फाॅरेस्ट फायर से जंगली जीव-जंतुओं और इंसानी जान-माल को कितना नुकसान हुआ या होता है फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर औसतन 73% वाइल्ड लाइफ की जनसंख्या जंगलों में लगने वाली आग के कारण खत्म हो गई.
इसी तरह से क्लाइमेट चेंज-हेल्थ पर काम करने वाले संगठन 'लैंसेट काउंटडाउन' डाॅट ओआरजी के मुताबिक जंगली आग के बाद जहरीला धुआं एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हजारों किलोमीटर उड़ता है. इससे श्वास और दिल संबंधित बीमारियां बढ़ती हैं और हर साल करीबन एक लाख लोगों की अकाल मौत हो जाती है.
अब देखिए- ग्लोबल जीडीपी को कितनी चोट: जंगलों की अनियंत्रित आग से ग्लोबल जीडीपी को भी चोट पहुंचा रही है. आरवर्ल्डइनडाटा बताता है कि इस प्राकृतिक आपदा से वैश्विक जीडीपी का साल-दर-साल लगभग 0.01 फीसदी बर्बाद कर रही है. लेकिन 2025 में ये नुकसान 0.05 प्रतिशत तक पहुंच गया.
कितना कार्बन वाला धुआं घुलता है वायुमंडल: डब्ल्यूआरआई के मुताबिक दुनियाभर हर साल वाइल्ड फायर से 1.7 बिलियन मिट्रिक टन ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं. इस जहरीले धुएं में 88 फीसदी तक कार्बन डाईऑक्साइड होती है.
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