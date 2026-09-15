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वनाग्नि नियंत्रण में डिजिटल हुआ उत्तराखंड, 9 घंटे कम हुआ रेस्पॉन्स टाइम, दूसरे राज्यों में भी ऐप की डिमांड

उत्तराखंड के आईएफएस अधिकारी वैभव ने वनाग्नि नियंत्रण ऐप विकसित किया, इससे रेस्पॉन्स टाइम 9 घंटे कम हुआ, नवीन उनियाल की रिपोर्ट

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 15, 2026 at 4:30 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में वनाग्नि नियंत्रण के लिए तैयार की गई फॉरेस्ट फायर एप्लीकेशन अब दूसरे राज्यों के लिए भी मॉडल बन रही है. IFS अधिकारी वैभव कुमार सिंह ने 2021 से इस एप्लीकेशन को विकसित किया और लगातार अपडेट के बाद इसे विभागीय व्यवस्था में शामिल किया गया. आइए आपको बताते हैं इस ऐप की खासियत.

वनाग्नि नियंत्रण में उत्तराखंड का डिजिटल मॉडल: उत्तराखंड में वनाग्नि से निपटने के लिए वन विभाग की ओर से तैयार की गई फॉरेस्ट फायर एप्लीकेशन की अब दूसरे राज्यों में भी डिमांड बढ़ती जा रही है. IFS अधिकारी वैभव कुमार सिंह की पहल पर 2021 से विकसित की जा रही इस तकनीक को कई चरणों में अपडेट करने के बाद उत्तराखंड में इस्तेमाल किया जा रहा है.

दूसरे राज्यों को भी पसंद आया उत्तराखंड का ऐप: एप्लीकेशन आग की लोकेशन से लेकर कर्मचारियों की तैनाती, वाहनों की स्थिति और मौके पर पहुंचने तक की निगरानी में मदद करती है. विभाग के अनुसार इससे रिस्पांस टाइम में करीब 9 घंटे तक की कमी लाने में मदद मिली है. उत्तर प्रदेश ने भी इसकी उपयोगिता को देखते हुए रुचि दिखाई है, जबकि NDMA ने इसकी सराहना करते हुए अन्य राज्यों में इसके उपयोग की पेशकश की है.

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वनाग्नि नियंत्रण ऐप पर 2021 में काम शुरू हुआ था (ETV Bharat Graphics)

आईएफएस अफसर वैभव कुमार ने तैया किया ऐप: उत्तराखंड में हर साल वनाग्नि सरकार और वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है. जंगलों में आग की घटनाओं के दौरान सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ आग का पता लगाना नहीं, बल्कि सही टीम को कम से कम समय में घटनास्थल तक पहुंचाना होती है. इसी चुनौती से निपटने के लिए उत्तराखंड वन विभाग ने तकनीक का सहारा लिया है. विभाग की एक फॉरेस्ट फायर एप्लीकेशन अब दूसरे राज्यों का भी ध्यान खींच रही है. खास बात यह है कि इसे उत्तराखंड के ही IFS अधिकारी वैभव कुमार सिंह ने विकसित किया है और लगातार अपडेट करते हुए इसे मौजूदा स्वरूप दिया गया है.

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वन विभाग के फील्ड कर्मचारी इस ऐप से जुड़े हैं (ETV Bharat Graphics)

ढाई महीने में वनाग्नि की 276 घटनाएं रिपोर्ट हुईं: उत्तराखंड में वनाग्नि की चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा हर फायर सीजन में सामने आने वाले आंकड़ों से लगाया जा सकता है. 2026 के फायर सीजन में भी प्रदेश के जंगलों में आग की घटनाएं सामने आईं. पूर्व की विभागीय रिपोर्टिंग के मुताबिक करीब ढाई महीने की अवधि में 276 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई थीं. इन घटनाओं का बड़ा हिस्सा गढ़वाल क्षेत्र में रहा. रिपोर्टिंग में सामने आया कि करीब 90% से अधिक घटनाएं गढ़वाल क्षेत्र में दर्ज हुई थीं.

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अगले फॉरेस्ट फायर सीजन में यूपी इस ऐप का इस्तेमाल करेगा (ETV Bharat Graphics)

वनों को बचाने के लिए 13,000 किमी फायर लाइन तैयार की गई थी: वनाग्नि की रोकथाम के लिए विभाग ने प्रदेश में करीब 13,000 किमी फायर लाइन तैयार रखने के साथ सभी 41 वन प्रभागों में तैयारियों और ड्रिल पर जोर दिया था. इसके बावजूद पहाड़ी भूगोल, दूरदराज के जंगल और कई स्थानों तक सड़क संपर्क नहीं होने के कारण आग की सूचना मिलने के बाद मौके तक टीम पहुंचाना लगातार चुनौती बना रहता है. यही वह चुनौती है, जिसे तकनीक के जरिए कम करने की कोशिश इस एप्लीकेशन में की गई है.

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उत्तराखंड के वनों में हर साल आग लगती है (File Photo- ETV Bharat)

2021 से शुरू हुआ था एप्लीकेशन पर काम: इस फॉरेस्ट फायर एप्लीकेशन को तैयार करने की शुरुआत करीब 2021 में हुई थी. IFS अधिकारी वैभव कुमार सिंह ने वनाग्नि नियंत्रण की जमीनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसका शुरुआती स्वरूप तैयार किया. इसके बाद एक वन प्रभाग में इसका ट्रायल किया गया. ट्रायल के दौरान सामने आए अनुभवों के आधार पर एप्लीकेशन में लगातार बदलाव और नए फीचर जोड़े गए.

वैभव कुमार सिंह वनाग्नि के मुद्दे पर विदेश में भी अध्ययन कर चुके हैं. इसी अनुभव और कई वर्षों के काम के बाद एप्लीकेशन को मौजूदा स्वरूप दिया गया और उत्तराखंड सरकार ने इसे वनाग्नि नियंत्रण की व्यवस्था में इस्तेमाल करना शुरू किया.

ये है वनाग्नि नियंत्रण ऐप की खासियत: इस एप्लीकेशन की खासियत सिर्फ आग की सूचना तक सीमित नहीं है. जंगल के जिस हिस्से में आग लगती है, उसकी लोकेशन की जानकारी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाने में यह तकनीक मदद करती है. इसके बाद यह भी देखा जा सकता है कि किस कर्मचारी या टीम को मौके पर भेजा गया और वह घटनास्थल तक कब पहुंची. यानी एक तरफ जहां आग की सूचना को तेजी से संबंधित टीम तक पहुंचाने का काम होता है, वहीं दूसरी तरफ फील्ड में तैनात कर्मचारियों की गतिविधियों की निगरानी भी संभव होती है.

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आग बुझाने में वन विभाग के कर्मचारियों को जान जोखिम में डालनी पड़ती है (File Photo- ETV Bharat)

ऐप से वन विभाग के वाहनों को भी जोड़ा गया है: एप्लीकेशन से वन विभाग के कई वाहनों को भी जोड़ा गया है. ऐसे में आग लगने वाले स्थान से कौन सा वाहन या टीम सबसे नजदीक है, कौन सी टीम वहां सबसे पहले पहुंच सकती है और किस संसाधन को मौके पर भेजना ज्यादा प्रभावी रहेगा, इसका आकलन करने में तकनीक मदद करती है.

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अपने बनाए ऐप के साथ आईएफएस वैभव कुमार सिंह (ETV Bharat)

वनाग्नि नियंत्रण में रेस्पॉन्स टाइम का है बड़ा महत्व: वनाग्नि नियंत्रण में यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जंगल में आग शुरुआती दौर में ही नियंत्रित कर ली जाए, तो उसके बड़े क्षेत्र में फैलने की संभावना कम की जा सकती है. इसके लिए सूचना और रिस्पांस के बीच का समय कम करना सबसे अहम माना जाता है.

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इस ऐप से उत्तराखंड के वन विभाग के 7000 फील्ड कर्मचारी जुड़े हैं (Courtesy- Vaibhav Kumar)

इस ऐप से रेस्पॉन्स टाइम में 9 घंटे की कमी आई है: वन विभाग के अनुसार इस एप्लीकेशन की मदद से रिस्पांस टाइम में करीब 9 घंटे तक की कमी लाने में मदद मिली है. यानी जिस प्रक्रिया में पहले सूचना मिलने, टीम तय करने और मौके तक पहुंचने में ज्यादा समय लग सकता था, उसमें डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल से तेजी लाई जा रही है.

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इस ऐप ने रेस्पॉन्स टाइम 9 घंटे घटा दिया है (Courtesy- Vaibhav Kumar)

वनाग्नि का डाटा भी भी इस ऐप में रहता है: एप्लीकेशन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा वनाग्नि से जुड़ा डाटा है. जंगल में अलग-अलग समय पर लगी आग की घटनाओं का रिकॉर्ड इसमें उपलब्ध रहता है. इस डेटा का इस्तेमाल क्षेत्र विशेष में आग की स्थिति, घटनाओं के पैटर्न और संभावित कारणों के अध्ययन के लिए किया जा सकता है.

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आईएफएस वैभव कुमार का बनाया ऐप (Courtesy- Vaibhav Kumar)

ऐप में रिकॉर्ड डाटा आगे की रणनीति में काम आता है: यही डेटा भविष्य की रणनीति तैयार करने में भी उपयोगी हो सकता है. किसी क्षेत्र में बार-बार आग लग रही है, तो वहां अतिरिक्त निगरानी, फायर लाइन, कर्मचारियों की तैनाती या अन्य संसाधनों की जरूरत का आकलन किया जा सकता है.

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चीड़ के जंगल आग को बढ़ा देते हैं (File Photo- ETV Bharat)

उत्तराखंड वनाग्नि नियंत्रण में डिजिटल हुआ: उत्तराखंड के लिए यह व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश का बड़ा हिस्सा वन क्षेत्र में आता है और वनाग्नि की घटनाएं हर साल सामने आती हैं. ऐसे में सिर्फ मैनुअल व्यवस्था के भरोसे रहने के बजाए, फील्ड रिस्पांस को डिजिटल तरीके से मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही है.

उत्तर प्रदेश को पसंद आया ऐप: खास बात यह है कि अब इस तकनीक में उत्तराखंड के बाहर भी रुचि दिखाई जा रही है. उत्तराखंड में इसके इस्तेमाल और उपयोगिता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की ओर से भी संपर्क किया गया है और वहां इस तरह की व्यवस्था के इस्तेमाल में रुचि जाहिर की गई है.

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वनाग्नि नियंत्रण ऐप वनकर्मियों के लिए मददगार साबित हो रहा है (File Photo- ETV Bharat)

NDMA ने एप्लीकेशन की सराहना की: इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA ने भी एप्लीकेशन की सराहना की है. NDMA की ओर से दूसरे राज्यों में भी इसके उपयोग की पेशकश किए जाने की बात सामने आई है.

इस तरह उत्तराखंड में वनाग्नि नियंत्रण के लिए तैयार की गई यह तकनीक अब केवल राज्य के जंगलों तक सीमित नहीं रह गई है. जिस एप्लीकेशन की शुरुआत एक अधिकारी की पहल और एक प्रभाग के ट्रायल से हुई थी, वह अब राज्य स्तर की व्यवस्था का हिस्सा बनने के बाद दूसरे राज्यों के लिए संभावित मॉडल बन रही है.

वनाग्नि नियंत्रण में उत्तराखंड का अहम पड़ाव: हालांकि वनाग्नि की चुनौती केवल तकनीक से खत्म नहीं होगी. जंगलों में आग की रोकथाम के लिए फायर लाइन, फील्ड स्टाफ, संसाधन और स्थानीय स्तर पर निगरानी भी जरूरी है. लेकिन सूचना से लेकर रिस्पांस और फील्ड टीम की निगरानी तक पूरी प्रक्रिया को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना उत्तराखंड की वनाग्नि नियंत्रण व्यवस्था में एक अहम बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.
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