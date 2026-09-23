पहली बार उत्तराखंड में होगा चीड़-पिरूल का अध्ययन, जानिए क्या होंगे फायदे
वन क्षेत्रों में आग लगने का कारण चीड़ की पत्तियां (पिरूल) को माना जाता है.ऐसे में वन महकमा इस पर अध्ययन करने जा रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 23, 2026 at 7:46 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में पहली बार चीड़ और उसकी पत्ती पिरूल को लेकर वन विभाग अध्ययन करने जा रहा है. खास बात ये है कि इस दौरान राज्य भर में डिवीजन स्तर पर ना केवल चीड़-पिरूल की स्थिति को जाना जा सकेगा. बल्कि, इसी अध्ययन के आधार पर इसके निस्तारण पर भी काम होगा. फिलहाल, वैज्ञानिक आधार पर होने वाले इस अध्ययन के लिए तैयारी की जा रही है.
चीड़ से ज्यादा भड़कती है आग: बता दें कि उत्तराखंड के जंगलों में हर साल वनाग्नि बड़ी चुनौती बनकर सामने आती है. जंगलों में आग लगने के कई कारण हैं, लेकिन चीड़ के जंगलों में जमीन पर जमा होने वाला सूखा पिरूल यानी चीड़ की सूखी पत्तियां आग के तेजी से फैलने की प्रमुख वजहों में शामिल हैं.
यही वजह है कि वन विभाग अब केवल जंगलों से पिरूल हटाने या इसके व्यावसायिक इस्तेमाल तक सीमित रहने के बजाय चीड़ और पिरूल की स्थिति को वैज्ञानिक तरीके से समझने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए राज्य में पहली बार डिवीजन स्तर पर विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन कराए जाने पर काम चल रहा है.
प्रस्तावित अध्ययन में ये पता लगाने की कोशिश होगी कि उत्तराखंड के अलग-अलग वन प्रभागों में चीड़ की वास्तविक स्थिति क्या है? वहां सालाना कितना पिरूल गिरता है? उसमें से कितना पिरूल जंगल से हटाया जा सकता है और स्थानीय स्तर पर उसे उठाने की क्षमता कितनी है? इसके साथ ही वैज्ञानिक आधार पर ये भी निर्धारित करने की कोशिश होगी कि किसी वन क्षेत्र से पर्यावरण और पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाए बिना कितना पिरूल हटाया जाना चाहिए.
"मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस तरह का अध्ययन काफी महत्वपूर्ण है. विभाग की ओर से रिसर्च के स्तर पर काम किया जा रहा है और अध्ययन के बाद क्षेत्र विशेष के सटीक आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे. इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आगे की कार्ययोजना तैयार की जा सकेगी."- सुशांत पटनायक, मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि, उत्तराखंड वन विभाग
3.94 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में चीड़ का विस्तार: चीड़ के महत्व और चुनौती को समझने के लिए उपलब्ध पुराने वैज्ञानिक आंकड़े भी काफी महत्वपूर्ण हैं. वन विभाग की साल 2009-10 की रिपोर्ट में चीड़ वन क्षेत्र 3,94,382.84 हेक्टेयर बताया गया था. जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान की ओर से करीब 16.4 फीसदी वन क्षेत्र 1,000 से 1,800 मीटर की ऊंचाई वाले चीड़ वनों के रूप में दर्ज किया गया है. इन जंगलों में गर्मियों के दौरान जमीन पर जमा होने वाला रेजिन युक्त सूखा पिरूल आग के लिए अत्यधिक ज्वलनशील ईंधन का काम करता है.
हर साल कितना पिरूल गिरता है, अब चलेगा पता: प्रस्तावित अध्ययन की खासियत यही होगी कि इसमें पूरे राज्य के लिए एक सामान्य अनुमान के बजाय डिवीजन स्तर पर पिरूल की वास्तविक मात्रा का आकलन किया जाएगा. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि किस वन प्रभाग में पिरूल का दबाव कितना है और वहां उसे हटाने के लिए कितनी क्षमता की जरूरत है?
सवाल सिर्फ पिरूल हटाने का नहीं: वन विभाग के सामने चुनौती ये भी है कि जंगल से पूरा पिरूल हटाना भी वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं माना जा सकता. जंगल की जमीन पर मौजूद जैविक पदार्थ मिट्टी और पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होता है. इसलिए प्रस्तावित अध्ययन में यह महत्वपूर्ण सवाल शामिल किया जाएगा कि इकोलॉजी के लिहाज से किसी क्षेत्र से कितनी मात्रा में पिरूल हटाया जाना चाहिए और कितनी मात्रा जंगल में ही रहने दी जानी चाहिए.
यानी अध्ययन का मकसद सिर्फ यह तय करना नहीं होगा कि कितना पिरूल उठाया जा सकता है, बल्कि ये भी देखना होगा कि कितना पिरूल उठाना पर्यावरणीय रूप से उचित है. इसके लिए वन प्रभागवार चीड़ की मौजूदगी, वन क्षेत्र, पिरूल का उत्पादन, जमीन पर उसका जमाव, स्थानीय श्रम और संग्रहण क्षमता जैसे अलग-अलग पहलुओं को देखा जा सकता है. इसके बाद प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग रणनीति तैयार करने की गुंजाइश बनेगी.
वनाग्नि में चीड़ की भूमिका के आंकड़े भी सामने: साल 2026 के वनाग्नि सीजन में वन विभाग के प्रजातिवार विश्लेषण में भी चीड़ के जंगल सबसे ज्यादा प्रभावित वन श्रेणी के रूप में सामने आए. उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, 15 फरवरी से 15 जून तक राज्य में 580 वनाग्नि घटनाओं में करीब 500.81 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ. इनमें चीड़ वन क्षेत्रों में 323 घटनाएं दर्ज हुईं और करीब 262.23 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ, जो कुल प्रभावित क्षेत्र का लगभग 52.36 फीसदी था.
यह आंकड़ा प्रस्तावित पिरूल अध्ययन की जरूरत को समझने में अहम है. माना जाता है कि चीड़ के पेड़ से काफी लीसा निकलता है. जो काफी ज्वलनशील होता है. जिसमें तेजी से आग पकड़ती है. हालांकि, वनाग्नि को केवल पिरूल या चीड़ से जोड़ना सही नहीं होगा. मौसम, तापमान, बारिश और मानवीय गतिविधियां भी आग के जोखिम को प्रभावित करती हैं.
पिरूल संग्रहण की क्षमता भी बनेगी अध्ययन का हिस्सा: वन विभाग पहले से ही पिरूल के संग्रहण और उसके व्यावसायिक इस्तेमाल पर काम कर रहा है. साल 2026 में विभाग की ओर से पिछले फायर सीजन में करीब 5,600 टन पिरूल संग्रहित किए जाने और मौजूदा साल के लिए करीब 8,500 टन संग्रहण लक्ष्य रखे जाने की जानकारी दी गई थी.
यहीं प्रस्तावित अध्ययन की उपयोगिता सामने आती है. यदि किसी वन प्रभाग में सालाना हजारों टन पिरूल पैदा होता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उसे उठाने की क्षमता बहुत कम है, तो वहां केवल संग्रहण का लक्ष्य तय करने से समस्या का समाधान नहीं होगा. दूसरी तरफ जिस क्षेत्र में संग्रहण की पर्याप्त क्षमता है, वहां पिरूल आधारित रोजगार, ब्रिकेट या अन्य उत्पादों के लिए योजनाएं ज्यादा प्रभावी ढंग से तैयार की जा सकती हैं.
वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर बनेगी क्षेत्र विशेष की रणनीति: भारतीय वन सर्वेक्षण की 2023 रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483.36 वर्ग किलोमीटर है और 2023 में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के भीतर वन आवरण 16,899.28 वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया.
इतने बड़े और भौगोलिक रूप से विविध राज्य में एक जैसी वनाग्नि रणनीति हर क्षेत्र के लिए प्रभावी नहीं हो सकती. यही वजह है कि डिवीजन स्तर पर चीड़-पिरूल की स्थिति का वैज्ञानिक आंकलन महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अब वन विभाग का प्रस्तावित अध्ययन इन आंकड़ों को चीड़ और पिरूल की स्थानीय स्थिति से जोड़ने की दिशा में एक नया आधार तैयार कर सकता है.
पहली बार एक जगह मिलेगा डिवीजनवार डेटा: अब तक चीड़ और पिरूल को लेकर अलग-अलग संस्थाओं और वैज्ञानिकों के स्तर पर कई अध्ययन हुए हैं. चीड़ के वन क्षेत्र, पिरूल की मात्रा, वनाग्नि और इसके व्यावसायिक उपयोग को लेकर भी अलग-अलग आंकड़े सामने आते रहे हैं, लेकिन वन विभाग की मौजूदा योजना की खासियत ये होगी कि पूरे राज्य में डिवीजन स्तर पर एक समान वैज्ञानिक पद्धति से आंकड़े जुटाने की कोशिश की जाएगी.
इसके बाद विभाग के पास यह जानकारी हो सकती है कि किस डिवीजन में कितना चीड़ है? सालाना कितना पिरूल गिरता है? कितना पिरूल हटाया जा सकता है? स्थानीय स्तर पर कितनी मात्रा उठाने की क्षमता है और पारिस्थितिकी की दृष्टि से कितनी मात्रा जंगल में छोड़ी जानी चाहिए?
यही आंकड़े आगे पिरूल संग्रहण, वनाग्नि रोकथाम, रोजगार, ब्रिकेट-पेलेट जैसी गतिविधियों और जंगलों के वैज्ञानिक प्रबंधन की अलग-अलग योजनाओं का आधार बन सकते हैं. यानी पहली बार चीड़-पिरूल को सिर्फ वनाग्नि के ईंधन के रूप में देखने के बजाय वन पारिस्थितिकी, आग के जोखिम, स्थानीय क्षमता और उपयोगिता, चारों पहलुओं को एक साथ जोड़कर समझने की कोशिश होगी.
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