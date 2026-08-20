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वंदे भारत एक्सप्रेस में घुस रहा था 10 फीट लंबा अजगर, नजर पड़ते ही मचा हड़कंप

वंदे भारत एक्सप्रेस में घुसने की कोशिश कर रहा था 10 फीट लंबा अजगर ( PHOTO-ETV Bharat )

जानकारी के अनुसार, देहरादून से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस निर्धारित शेड्यूल के तहत गुरुवार को मेंटेनेंस के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन की वाशिंग लाइन पहुंची थी. ट्रेन सुबह करीब 9 बजे वाशिंग लाइन में आई थी. यहां ट्रेन की साफ सफाई और तकनीकी जांच समेत अन्य मेंटीनेंस कार्य किया जाना था. शाम करीब 6 बजे ट्रेन को हरिद्वार से देहरादून के लिए रवाना होना था. दोपहर करीब 12 बजे वाशिंग लाइन में काम कर रहे रेल कर्मचारियों की नजर ट्रेन के नीचे और कोच के आसपास घूम रहे एक विशालकाय अजगर पर पड़ी.

हरिद्वार: देश की वीआईपी ट्रेनों में शामिल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में एक अजगर सांप घुसते देखकर अफरा-तफरी मच गई है. हरिद्वार रेलवे स्टेशन की वाशिंग लाइन में मेंटेनेंस के लिए खड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस में करीब दस फीट लंबा अजगर ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करता दिखाई दिया. गनीमत रही कि ट्रेन के कोच में दाखिल होने से पहले ही वाशिंग लाइन में काम कर रहे रेल कर्मचारियों की नजर अजगर पर पड़ गई. कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही हरिद्वार रेंज की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया.

करीब दस फीट लंबा अजगर ट्रेन की बोगी के लटका हुआ दिखाई दिया और अजगर ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था. विशालकाय सांप को देखकर वाशिंग लाइन में काम करने वाले कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि कर्मचारियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए उसे पकड़ने का प्रयास करने के बजाय तत्काल वन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही हरिद्वार रेंज से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन दारोगा आरती पंत, फॉरेस्ट गार्ड राहुल और वनकर्मी लाखन ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया.

टीम ने सावधानीपूर्वक अजगर को काबू में लिया और उसे सुरक्षित ट्रेन से दूर ले जाकर रेस्क्यू किया. इसके बाद अजगर को सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया. गनीमत रही कि रेल कर्मचारियों की नजर अजगर पर पड़ गई और वक्त रहते उसका रेस्क्यू कर लिया. यदि अजगर ट्रेन में घुस जाता तो, रात के वक्त जब यह ट्रेन देहरादून से बोर्डिंग करती, तब यात्रियों की जान को खतरा भी हो सकता था.

रेलवे वाशिंग लाइन में ट्रेन के नीचे अजगर मिलने की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा गया। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू कर लिया गया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है. लोगों से अपील है कि आबादी में वन्यजीव आने पर तत्काल, वन विभाग को सूचना दी जाए, ताकि उसे सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके.

-शीशपाल सिंह, हरिद्वार रेंज, अधिकारी-

गौरतलब है कि मानसून के बीच हरिद्वार में बड़ी संख्या में वन्यजीव आबादी में घुस रहे हैं. हालांकि अभी तक किसी वन्यजीव ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया लेकिन लोगों में दहशत का माहौल है. ऐसी स्थिति में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है.

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