नंदा देवी नेशनल पार्क में लगी भीषण आग बुझी, 6 दिनों तक लपटों से जूझते रहे साहसी वनकर्मी

आखिरकार 6 दिन बाद विश्व धरोहर नंदा देवी नेशनल पार्क के जंगलों में लगी आग पर पाया गया काबू, वनकर्मियों की मेहनत लाई रंग

वन विभाग के साहसी कर्मचारी (फोटो सोर्स- Forest Department)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 16, 2026 at 8:22 PM IST

चमोली: विश्व धरोहर नंदा देवी नेशनल पार्क के अंतर्गत लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा नदी के बीच स्थित पहाड़ियों पर पिछले 6 दिनों से धधक रही भीषण वनाग्नि पर आखिरकार वन विभाग की टीम ने काबू पा लिया है. विषम भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद वन कर्मियों ने 'ग्राउंड जीरो' पर मोर्चा संभाला. जिसके चलते आग को फैलने से रोक दिया गया.

पारंपरिक संसाधनों और मानवीय शक्ति के बल पर बुझी आग: फूलों की घाटी के वन क्षेत्राधिकारी चेतन कांडपाल के नेतृत्व में वन विभाग की टीमें युद्धस्तर पर आग बुझाने में जुटी रहीं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को भी अलर्ट पर रखा गया था, लेकिन नदियों में जलस्तर काफी कम होने के कारण हेली-बकेटिंग संभव नहीं हो सकी. इसके चलते वन विभाग की टीमों ने पारंपरिक संसाधनों और मानवीय शक्ति के बल पर ही आग से मुकाबला किया.

वन क्षेत्राधिकारी चेतन कांडपाल ने बताया कि तकनीकी निरीक्षण के अनुसार, प्रभावित क्षेत्र का 'नॉर्दर्न आस्पेक्ट' में होना और घने जंगलों में नमी मौजूद रहने से आग को विकराल रूप लेने से रोका जा सका. इससे वन्यजीवों, जैव विविधता और हरे वृक्षों को बड़े पैमाने पर नुकसान होने से बचा लिया गया. उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की कि सूखे के इस संवेदनशील मौसम में वनाग्नि की रोकथाम के लिए वन विभाग का सहयोग करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें.

13 सदस्यीय दल ने आग बुझाने में निभाई अहम भूमिका: उधर, भ्यूंडार द्वितीय बीट में लगी इस आग को बुझाने के लिए वन दरोगा जय प्रकाश के नेतृत्व में 13 सदस्यीय दल ने पूरी ताकत झोंकी. उन्होंने जान की परवाह किए बिना खतरनाक ढलानों पर उतरकर आग पर काबू पाया. टीम ने 'फायर बीटर्स' और मिट्टी का इस्तेमाल कर आग की लपटों को शांत किया. इस साहसी दल में वन आरक्षी मान सिंह राणा, अजय रावत, सुशील चौहान, नरेंद्र गुसाईं, मनोज भट्ट, प्रीतम रावत, अरविंद कुंवर, नागेंद्र सिंह, भरत सिंह समेत तीन अन्य वन श्रमिक शामिल रहे.

गौर हो कि आग को बुझाने के लिए एयरफोर्स के दो हेलीकॉप्टर को स्टैंडबाय पर रखा गया था. यूकाडा यानी उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के हेलीकॉप्टर से वन विभाग के अधिकारियों ने सर्वे भी किया था. क्योंकि, आग जहां लगी थी, वो विश्व धरोहर नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी क्षेत्र थी. जिस वजह से वन महकमे से लेकर पार्क प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन वन कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है. जिससे उन्होंने राहत की सांस ली है.

