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पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थलों से वन्यजीवों को रखा जाएगा दूर, QRT ने संभाला मोर्चा

दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, वन्यजीवों की मौजूदगी वाले इलाकों में वन विभाग ने संभाला मोर्चा, कई वनकर्मी किए गए तैनात

PM Modi Dehradun Visit
कार्यक्रम स्थलों से दूर किए जाएंगे वन्यजीव (फोटो सोर्स- NHAI/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 13, 2026 at 6:46 PM IST

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देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद किया गया है. जिसके तहत सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय इंतजाम किए गए हैं. ताकि, प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के दौरान किसी भी तरह की समस्या या जोखिम की स्थिति न बने.

सुरक्षा व्यवस्था में जहां विशेष सुरक्षा समूह (SPG) के साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की पुलिस की बड़ी भूमिका है, तो वहीं वन विभाग को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है. खास तौर पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से जुड़े कार्यक्रम स्थल और आसपास के वन क्षेत्रों में वन्यजीवों की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग ने विशेष तैयारियां की हैं.

पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर वन विभाग ने भी अलर्ट: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में आशारोड़ी से लेकर गढ़ी क्षेत्र तक अलग-अलग कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे. खास बात ये है कि इस दौरान वन्यजीवों की मौजूदगी वाले इलाकों में वन विभाग की खास नजर रहेगी, इसके लिए विभाग के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

Delhi-Dehradun Expressway
दिल्ली देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर (फोटो सोर्स- NHAI)

शिवालिक और राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल से गुजरता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे: दरअसल, देहरादून और इसके आसपास के इलाके खासकर शिवालिक क्षेत्र और राजाजी टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. ऐसे में यहां जंगली जानवरों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने एहतियाती कदम उठाए हैं.

Monkey
पेड़ पर चढ़ा बंदर (फोटो- ETV Bharat)

विभाग की ओर से कई विशेष टीमें गठित की गई हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों में तैनात किया गया है. इन टीमों का मुख्य काम क्षेत्र में लगातार गश्त करना, वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखना और किसी भी संभावित खतरे की स्थिति को पहले ही नियंत्रित करना है.

वन विभाग के अधिकारियों की मानें तो राजाजी टाइगर रिजर्व और शिवालिक क्षेत्र की टीमों ने पहले पूरे इलाके का व्यापक निरीक्षण किया. इस निरीक्षण के दौरान उन स्थानों की पहचान की गई, जहां वन्यजीवों की गतिविधियां अधिक रहती हैं, इसके बाद पूरे क्षेत्र को अलग-अलग सेक्टर में बांट दिया गया और प्रत्येक सेक्टर में अलग-अलग टीमें तैनात की गई हैं. ताकि, निगरानी और प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सके.

Delhi-Dehradun Expressway
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे (फोटो सोर्स- NHAI)

कई वनकर्मी किए गए तैनात: देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन की ओर से इस सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है. विभाग ने 10 अलग-अलग टीमों को तैनात किया है, जिनमें कुल 50 वन कर्मियों को लगाया गया है. ये टीमें कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रही हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वन्यजीवों की मौजूदगी पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार हैं.

डाट काली मंदिर क्षेत्र में 6 टीमें तैनात: इसके अलावा डाट काली मंदिर क्षेत्र में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है. यह क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है और यहां वन्यजीवों की गतिविधियां अक्सर देखने को मिलती हैं.

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हाथियों का झुंड (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

इसी को ध्यान में रखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व की 6 टीमें यहां तैनात की गई हैं. इन टीमों में करीब 30 कर्मचारियों को लगाया गया है, जो लगातार इलाके की निगरानी कर रहे हैं और वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं.

वन विभाग की क्यूआरटी तैनात: वन विभाग ने इस पूरे इलाके में क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) भी तैनात की है. इन टीमों को विशेष रूप से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है. QRT टीमों में प्रशिक्षित वन कर्मियों के साथ वेटरनरी डॉक्टर भी शामिल किए गए हैं.

यदि किसी स्थान पर कोई वन्यजीव दिखाई देता है या किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, तो यह टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का काम करेगी. इसके लिए क्यूआरटी (QRT) टीमों को अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया गया है. ताकि, जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके.

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हिरणों का झुंड (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

बंदरों को रखा जाएगा नियंत्रित: उधर, देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में उत्पाती बंदरों की समस्या को देखते हुए भी वन विभाग ने विशेष अभियान चलाया हुआ है. कई स्थानों पर बंदरों के झुंड लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए विभाग ने इन्हें नियंत्रित करने के लिए अभियान तेज कर दिया है.

"जहां-जहां से बंदरों की ज्यादा संख्या की सूचना मिल रही है, वहां विशेष टीमें भेजकर उन्हें पकड़ा जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जा रहा है. विभाग का प्रयास है कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी स्थान पर बंदरों की वजह से अव्यवस्था की स्थिति न बने."- राजीव धीमान, सीएफ, शिवालिक

प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ वन्यजीवों से जुड़ी संभावित चुनौतियों को भी गंभीरता से लिया गया है. इसी वजह से वन विभाग ने पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं. ताकि, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सकें.

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