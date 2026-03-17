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राजाजी टाइगर रिजर्व में बढ़ेगा बाघों का कुनबा, पांच नए टाइगर्स की शिफ्टिंग का ये है प्लान

राजाजी टाइगर रिजर्व में पांच नए बाघों को शिफ्ट करने की तैयारी जोरों पर चल रही है.

Rajaji Tiger Reserve
राजाजी टाइगर रिजर्व में नए बाघों को शिफ्ट करने की कवायद तेज (Rajaji Tiger Reserve)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 17, 2026 at 9:26 AM IST

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Updated : March 17, 2026 at 9:45 AM IST

6 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड में बाघों के संरक्षण को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में अब राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी हिस्से को भी बाघों से आबाद करने की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है. वन विभाग यहां एक बार फिर पांच नए बाघों को शिफ्ट करने की योजना पर काम कर रहा है. इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से बातचीत चल रही है, मंजूरी मिलते ही इस प्रोजेक्ट पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या काफी कम: दरअसल, उत्तराखंड देश में बाघों की संख्या के लिहाज से अग्रणी राज्यों में शामिल है. राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो राज्य बाघों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर आता है. इसके बावजूद राज्य के एक बड़े टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या काफी कम है. उत्तराखंड में मुख्य रूप से दो टाइगर रिजर्व हैं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व, इनमें से अधिकांश बाघ कॉर्बेट और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि राजाजी टाइगर रिजर्व का पश्चिमी हिस्सा लंबे समय तक बाघों से लगभग खाली रहा है.

Rajaji Tiger Reserve
राजाजी टाइगर रिजर्व में बढ़ेगा बाघों का कुनबा (Photo-Forest Department)

पूर्वी हिस्से में बेहतर स्थिति, पश्चिमी भाग में कमी: राजाजी टाइगर रिजर्व का पूर्वी हिस्सा बाघों की संख्या के लिहाज से काफी बेहतर स्थिति में है. यहां करीब 55 बाघ मौजूद हैं और यह इलाका टाइगर आबादी के लिहाज से सक्रिय माना जाता है. इसके विपरीत पश्चिमी हिस्सा क्षेत्रफल में बड़ा होने के बावजूद लंबे समय तक बाघों की मौजूदगी के मामले में बेहद कमजोर रहा. एक समय तो यहां केवल एक बाघिन के होने की जानकारी थी, लेकिन बाद में उसका भी कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं मिल पाया. यही वजह रही कि करीब एक दशक पहले उत्तराखंड वन विभाग ने इस स्थिति को सुधारने के लिए विशेष योजना तैयार की थी. इस योजना के तहत राजाजी के पश्चिमी हिस्से में बाघों को बसाने के लिए एक विशेष टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया. इस परियोजना का उद्देश्य था कि बाहरी क्षेत्रों से बाघों को लाकर यहां छोड़ा जाए, ताकि इस इलाके में टाइगर आबादी को बढ़ाया जा सके.

Rajaji Tiger Reserve
वन विभाग ने बाघों की शिफ्टिंग की तैयारी की तेज (Photo-Forest Department)

राजाजी के पश्चिमी हिस्से में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है और इसे मंजूरी के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भेजा जा रहा है. मंजूरी मिलते ही इस दिशा में आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
रंजन कुमार मिश्रा, प्रमुख वन संरक्षक हॉफ, वन विभाग

साल 2016 में मिली मंजूरी, पांच साल में पूरा हुआ पहला चरण: इस योजना को 2016 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की मंजूरी मिली थी. इसके बाद तय किया गया कि 2020 से 2025 के बीच पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पांच बाघों को यहां शिफ्ट किया जाएगा. इस दौरान तीन बाघिन और दो बाघों को राजाजी के पश्चिमी हिस्से में छोड़ा गया. इन सभी बाघों को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लाया गया था. कॉर्बेट में बाघों की घनत्व काफी ज्यादा होने के कारण वहां से बाघों को दूसरे क्षेत्रों में शिफ्ट करना संरक्षण की रणनीति का हिस्सा माना जाता है. इस योजना के तहत पहला बाघ 2020 में राजाजी के पश्चिमी हिस्से में छोड़ा गया. इसके लगभग एक साल बाद 2021 में दूसरा बाघ यहां पहुंचा. इसके बाद 2023 में तीसरी बाघिन को इस इलाके में लाया गया. वर्ष 2024 में चौथी बाघिन को यहां छोड़ा गया, जबकि 2025 में पांचवां और अंतिम बाघ इस क्षेत्र में शिफ्ट किया गया. इस तरह पांच वर्षों में यह पहला चरण पूरा किया गया.

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टाइगर्स शिफ्टिंग को लेकर वन विभाग ने कसी कमर (Photo-Forest Department)

अब दूसरे चरण की तैयारी तेज: हालांकि पांच बाघों को लाने के बाद भी वन विभाग मानता है कि पश्चिमी हिस्से के विशाल क्षेत्रफल के मुकाबले यह संख्या अभी भी बहुत कम है. इसी कारण अब विभाग ने दूसरे चरण के रूप में एक नया प्रस्ताव तैयार किया है. इस प्रस्ताव के तहत फिर से पांच नए बाघों को इस इलाके में लाने की योजना बनाई जा रही है. वन विभाग का मानना है कि यदि इस इलाके में पर्याप्त संख्या में बाघ मौजूद होंगे तो यहां का पारिस्थितिकी तंत्र भी मजबूत होगा. इसके साथ ही पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी और वन्यजीव संरक्षण को नया बल मिलेगा.

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राजाजी में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार (Photo-Forest Department)

कॉर्बेट से ही लाए जा सकते हैं नए बाघ: संभावना जताई जा रही है कि यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इन पांच नए बाघों को भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या उसके आसपास के क्षेत्रों से ही लाया जाएगा. दरअसल कॉर्बेट में बाघों का घनत्व काफी ज्यादा है और वहां से अन्य टाइगर रिजर्व में बाघों का स्थानांतरण संरक्षण नीति के तहत किया जाता रहा है. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस पूरे प्रस्ताव को जल्द ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी और चरणबद्ध तरीके से बाघों की शिफ्टिंग शुरू की जाएगी.

पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अहम कदम: विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी टाइगर रिजर्व में बाघों की संतुलित आबादी होना बेहद जरूरी है. इससे न केवल जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है बल्कि अन्य वन्यजीवों की आबादी भी संतुलित रहती है. राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी हिस्से में बाघों की संख्या बढ़ाने की यह पहल इसी दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. वन विभाग को उम्मीद है कि अगर यह योजना सफल होती है तो आने वाले वर्षों में राजाजी टाइगर रिजर्व का पश्चिमी हिस्सा भी बाघों की दहाड़ से गूंजता नजर आएगा और यह इलाका भी बाघ संरक्षण के लिहाज से मजबूत बन सकेगा.

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Last Updated : March 17, 2026 at 9:45 AM IST

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