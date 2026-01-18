ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के नंदा देवी नेशनल पार्क में धू-धू कर जले जंगल, विश्व धरोहर फूलों की घाटी पूरी तरह सुरक्षित

हाल ही में नंदा देवी नेशनल पार्क में लगी थी भीषण आग, जलने से बची फूलों की घाटी, सर्वे में पूरी तरह से मिली सुरक्षित

नंदा देवी नेशनल पार्क के जंगल में लगी थी आग (फाइल फोटो- Forest Department)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 18, 2026 at 6:54 PM IST

देहरादून: विश्व धरोहर फूलों की घाटी पूरी तरह सुरक्षित है. पिछले दिनों नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में आग लगने की घटना सामने आई थी. चर्चा रही कि फूलों की घाटी में भी आग लगने के कुछ मामले आए हैं, लेकिन हवाई सर्वे के बाद जो नतीजे सामने आए हैं, वो राहत भरे हैं.

उत्तराखंड की पहचान और जैव विविधता का गौरव मानी जाने वाली यूनेस्को विश्व धरोहर फूलों की घाटी पूरी तरह सुरक्षित है. बीते दिनों नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र में आग लगने की घटनाओं के सामने आने के बाद जिस तरह की चर्चाएं शुरू हुई थीं, उन पर अब विराम लग गया है. वन विभाग की ओर से कराए गए हवाई सर्वेक्षण में यह स्पष्ट हो गया है कि फूलों की घाटी में आग लगने की कोई भी घटना नहीं हुई है.

फॉरेस्ट फायर सीसीएफ सुशांत पटनायक ने दी अहम जानकारी (वीडियो- ETV Bharat)

नंदा देवी नेशनल पार्क के कुछ इलाकों में आग लगने से मचा था हड़कंप: दरअसल, हाल ही में नंदा देवी नेशनल पार्क के कुछ इलाकों में जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आई थीं. यह घटनाएं इसलिए भी चौंकाने वाली थीं, क्योंकि यह समय आमतौर पर सर्दी का होता है और इस मौसम में जंगलों में आग लगने की संभावना बेहद कम रहती है. ऐसे में जब आग की खबरें सामने आईं तो वन विभाग में हड़कंप मच गया.

इसी दौरान कुछ अपुष्ट जानकारियों के जरिए यह भी चर्चा फैलने लगी कि कहीं यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल फूलों की घाटी भी आग की चपेट में तो नहीं आ गई. यह खबर सामने आते ही चिंता और भी गहरी हो गई, क्योंकि फूलों की घाटी अपनी दुर्लभ वनस्पतियों, जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है.

हवाई सर्वे के बाद तस्वीर साफ: स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने तत्काल पूरे क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया. इसके लिए यूकाडा यानी उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की मदद से हेलीकॉप्टर के जरिए एरियल सर्वे किया गया. सर्वे के नतीजे राहत देने वाले रहे.

Forest Department
वन भवन उत्तराखंड (फोटो- ETV Bharat)

"फूलों की घाटी पूरी तरह सुरक्षित है और वहां आग लगने की कोई भी घटना सामने नहीं आई है, न तो घाटी के कोर एरिया में और न ही आसपास के संवेदनशील हिस्सों में आग के कोई निशान मिले हैं."- सुशांत पटनायक, सीसीएफ, फॉरेस्ट फायर

नंदा देवी पार्क में सीमित असर: हालांकि, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के कुछ हिस्सों में आग की घटनाएं जरूर सामने आई थीं. यहां करीब तीन से चार स्थानों पर हल्की आग लगी थी, लेकिन वहां ईंधन की मात्रा कम होने के कारण आग ज्यादा नहीं फैल सकी. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन सभी स्थानों पर आग की तीव्रता कम थी, जिससे वन्यजीवों और वनस्पतियों को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. समय रहते आग पर काबू पा लिया गया.

एयर सर्विस और आपदा प्रबंधन रहा अलर्ट: चूंकि यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील माना जाता है, इसलिए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया था. इसके अलावा सिविल एविएशन के हेलीकॉप्टरों को भी स्टैंडबाय पर रखा गया. ताकि, जरूरत पड़ने पर हवा से आग बुझाने की कार्रवाई की जा सके.

वन विभाग ने ली राहत की सांस: राहत की बात ये रही कि हालात इतने गंभीर नहीं हुए कि भारतीय वायुसेना की मदद लेनी पड़े. अधिकांश जगहों पर वन विभाग की टीमों ने अपने संसाधनों से ही आग पर नियंत्रण पा लिया. यूनेस्को विश्व धरोहर क्षेत्र में आग न लगने की पुष्टि के बाद वन विभाग ने भी राहत की सांस ली है.

अधिकारियों का कहना है कि लगातार निगरानी जारी है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही. फूलों की घाटी न सिर्फ उत्तराखंड, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है. यहां पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए वन विभाग लगातार सतर्क है. फिलहाल, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और यह स्पष्ट हो चुका है कि फूलों की घाटी सुरक्षित है.

