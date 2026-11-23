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देश में 2.5 साल में लगाए 350 करोड़ पौधे, 25% से ज्यादा बढ़ा जंगल, जानिए- प्लांटेशन के बाद सरवाइवल रेट कितना?

जंगलों को फिर से हरा-भरा करने में भारत ने उल्लेखनीय काम किया है. ( Photo- Etv Bharat )

हैदराबाद(EB Prime Team). भारत ने जंगलों को बचाने, बढ़ाने और पौधारोपण को लेकर उल्लेखनीय काम किया है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 2.5 साल में देशभर में 350 करोड़ पौधे लगाए गए. ढाई वर्ष का समय ऐसे आया कि ग्रीन कवर बढ़ाने के मकसद से 'एक पेड़, मां के नाम' स्कीम जून, 2024 में शुरू की गई थी. इसे दुनिया की पौधरोपण से जुड़ी सबसे बड़ी योजना मानी जा रही है. इस तरह से देश में फाॅरेस्ट कवर भी बढ़कर 25.17 फीसदी तक पहुंच गया है. एरियावाइज बात करें तो ग्रीन कवर का यह आंकड़ा 827.4 लाख हेक्टेयर के आसपास बैठता है.

यही नहीं, भारत ने जंगल बचाने के वैश्विक संकल्प की दिशा में भी अच्छी प्रगति की है. बाॅन चैलेंज के मुताबिक 2030 तक देश को उजड़ या काटे जा चुके 260 लाख हेक्टेयर जंगल को फिर से हरा-भरा करना है. इसमें से 2026 के जाते-जाते तक 217.6 लाख हेक्टेयर जमीन को फिर से जंगल में तब्दील किया जा चुका है. केवल अरावली क्षेत्र में ही 64.5 लाख हेक्टेयर जंगल पुन: स्थापित किया गया है. पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद अहम रामसर साइट्स बढ़कर 101 हो चुकी हैं.