देश में 2.5 साल में लगाए 350 करोड़ पौधे, 25% से ज्यादा बढ़ा जंगल, जानिए- प्लांटेशन के बाद सरवाइवल रेट कितना?
भारत में कुल ग्रीन कवर 827.4 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा, हरियाली के मामले में दुनिया का नौंवा सबसे बड़ा देश
Published : November 23, 2026 at 6:14 PM IST
हैदराबाद(EB Prime Team). भारत ने जंगलों को बचाने, बढ़ाने और पौधारोपण को लेकर उल्लेखनीय काम किया है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 2.5 साल में देशभर में 350 करोड़ पौधे लगाए गए. ढाई वर्ष का समय ऐसे आया कि ग्रीन कवर बढ़ाने के मकसद से 'एक पेड़, मां के नाम' स्कीम जून, 2024 में शुरू की गई थी. इसे दुनिया की पौधरोपण से जुड़ी सबसे बड़ी योजना मानी जा रही है. इस तरह से देश में फाॅरेस्ट कवर भी बढ़कर 25.17 फीसदी तक पहुंच गया है. एरियावाइज बात करें तो ग्रीन कवर का यह आंकड़ा 827.4 लाख हेक्टेयर के आसपास बैठता है.
यही नहीं, भारत ने जंगल बचाने के वैश्विक संकल्प की दिशा में भी अच्छी प्रगति की है. बाॅन चैलेंज के मुताबिक 2030 तक देश को उजड़ या काटे जा चुके 260 लाख हेक्टेयर जंगल को फिर से हरा-भरा करना है. इसमें से 2026 के जाते-जाते तक 217.6 लाख हेक्टेयर जमीन को फिर से जंगल में तब्दील किया जा चुका है. केवल अरावली क्षेत्र में ही 64.5 लाख हेक्टेयर जंगल पुन: स्थापित किया गया है. पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद अहम रामसर साइट्स बढ़कर 101 हो चुकी हैं.
यहां बाॅन चैलेंज को थोड़ा ब्रीफ में समझ लीजिए. दरअसल, 2011 में जर्मनी से शहर बाॅन में वैश्विक स्तर पर खत्म हो चुके जंगलों को फिर से जीवित करने को संकल्प लिया गया था. इसके अनुसार 2030 तक अलग-अलग देशों में कुल मिलाकर 35 करोड़ हेक्टेयर जंगल बचाने का लक्ष्य रखा गया था. जर्मन सरकार और इंटरनेशनल यूनियन फाॅर कंजर्वेशन ऑफ नेचर(आईयूसीएन) की ओर से आयोजित कनवेंशन में फाॅरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन(एफएलआर) फ्रेमवर्क तय किया गया था. विश्व के कई देशों ने इसमें हिस्सा लिया था.
इसी संकल्प को दोहराने, उसे और मजबूत करने के उद्देश्य से 28 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2026 तक दुनियाभर के देशों के प्रतिनिधियों का रोम में जमावड़ा हुआ. इसमें फाॅरेस्ट मैनेजमेंट, लैंडस्केप रेस्टोरेशन और क्लामेट एक्सन को लेकर विचार-विमर्श किया गया. यूएन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन(एफएओ) की कमेटी ऑन फाॅरेस्ट्री ने यह सेमिनार कराया था. प्रेस इनफाॅर्मेशन ब्यूरो(पीआईबी) की रिलीज कहती है- एफएओ के 2025 के आंकलन के मुताबिक भारत के पास दुनिया का नौंवा सबसे बड़ा फाॅरेस्ट रिजर्व है. अगर सालाना फाॅरेस्ट एरिया गेन की बात करें तो भारत का नंबर विश्व में तीसरा है.
अब पढ़िए- देश में प्लांटेशन के बाद पेड़ों के सरवाइवल की क्या स्थिति? देश में प्लांटेशन के बाद नए पौधों के सरवाइवल रेट को लेकर नेशनल हाईवेज अथाॅरिटी ऑफ इंडिया(एनएचएआई) की एक रिपोर्ट हाल ही आई है. यह रिपोर्ट नेशनल हाईवेज की पटरियों और डिवाइडर पर किए गए प्लांटेशन संबंधी आंकड़ों पर बात करती है. रिपोर्ट में 2015-16 से 2023-24 के बीच का डाटा दिया गया है और बताया गया कि ऑल इंडिया लेवल पर सरवाइवल रेट करीब 82.2% रिकाॅर्ड किया गया है. तेलंगाना देशभर में अव्वल रहा है, जहां नए लगाए गए पौधों के बचे रहने की दर 93.4 प्रतिशत पाई गई. नीचे की टेबल राज्यों में सरवाइवल रेट को और स्पष्ट करती है.
|राज्य
|सरवाइवल रेट
|तेलंगाना
|93.4%
|उत्तराखंड
|93.2%
|केरल
|91.5%
|हिमाचल प्रदेश
|90.6%
पेड़-पौधों को बचाने की दिशा में इन राज्यों को और बेहतर करने की जरूरत.
|राज्य
|सरवाइवल रेट
|बिहार
|76.4%
|ओडिशा
|76.1%
|राजस्थान
|75.4%
|झारखंड
|73.1%
नेशनल हाईवे के साथ-साथ पौधारोपण को लेकर एनएचएआई ने नई गाइडलाइन भी जारी की है. इसके मुताबिक अब प्लांटेशन कवरेज 80 फीसदी और सरवाइवल रेट 90 प्रतिशत जरूरी होगा.
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