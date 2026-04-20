फॉरेंसिक ड्रोन टेक्नोलॉजी: दुश्मन की रणनीति को समझने में मिलेगी मदद, खतरे की संभावना का हो सकेगा आकलन

नई दिल्ली: आज के दौर में युद्ध के स्वरूप में भी काफी बदलाव आया है. अब ड्रोन भी युद्ध में अहम भूमिका निभा रहे हैं. अब ड्रोन केवल हमला करने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि उनसे मिलने वाली जानकारी भी उतनी ही जरूरी हो गई है. फॉरेंसिक ड्रोन टेक्नोलॉजी इसी दिशा में एक नया कदम है, जिसके जरिए दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के बाद उससे उसकी क्षमताओं, लोकेशन और रणनीति से जुड़ा अहम डेटा निकाला जा सकेगा. इसी दिशा में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) के छात्र चितवंत तेजान ने ऐसा इनोवेशन पेश किया है, जो दुश्मन के ड्रोन से महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी निकालने में सक्षम होगा. इस प्रोजेक्ट को MSME द्वारा 15 लाख रुपये का ग्रांट मिला है, जो इसकी उपयोगिता और भविष्य की अहमियत को दर्शाता है.
क्या है फॉरेंसिक ड्रोन टेक्नोलॉजी: फॉरेंसिक ड्रोन टेक्नोलॉजी का मकसद केवल दुश्मन के ड्रोन को गिराना नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपी जानकारी को समझना है. इस तकनीक के जरिए ड्रोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का विश्लेषण किया जाता है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि वह ड्रोन कहां से आया, उसकी रेंज क्या है और उसकी तकनीकी क्षमता कितनी है. इस पर काम कर रहे छात्र चितवंत तेजान ने बताया कि “अभी हमारे पास ड्रोन को गिराने की क्षमता तो है, लेकिन उसके फॉरेंसिक्स की कमी है. हम यह नहीं जान पाते कि दुश्मन की असली क्षमता क्या है.”
फॉरेंसिक ड्रोन टेक्नोलॉजी: दुश्मन की रणनीति को समझने में मिलेगी मदद (ETV Bharat)
युद्ध में कैसे बदलेगी रणनीति: ड्रोन आधारित युद्ध में सबसे बड़ी चुनौती दुश्मन की वास्तविक क्षमता को समझना होती है. चितवंत तेजान ने बताया कि “अगर हम किसी दुश्मन ड्रोन का डेटा निकाल सकें और यह जान सकें कि वह कहां से आया है, तो हमें यह समझने में आसानी होगी कि दुश्मन किस इलाके में तैनात है और उसकी ताकत कितनी है.” उन्होंने बताया कि यह जानकारी सेना को अपने रडार और हथियारों को सही दिशा में तैनात करने में मदद करेगी, जिससे खतरे को पहले ही रोका जा सकेगा.
क्या है फॉरेंसिक ड्रोन टेक्नोलॉजी (ETV Bharat)
छात्र का अनुभव बना आधार:इस तकनीक पर काम कर रहे चितवंत तेजान, जो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग फिजिक्स में अंतिम वर्ष के छात्र हैं और पिछले दो वर्षों से रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि “मैं सेकंड ईयर से ही आर्म्ड फोर्सेज के साथ काम कर रहा हूं और ड्रोन सप्लाई कर रहा हूं. इसी दौरान मैंने देखा कि सेना के पास ड्रोन तो मौजूद हैं, लेकिन उनका फॉरेंसिक एनालिसिस बहुत सीमित है.” इसी अनुभव ने इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया.
फॉरेंसिक ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग (ETV Bharat)
कैसे काम करेगा यह सिस्टम:चितवंत तेजान ने बताया कि इस तकनीक के तहत यदि कोई दुश्मन ड्रोन सीमा पार करता है और उसे जैमिंग या हार्ड किल के जरिए गिराया जाता है तो उसके डेटा को विशेष सिस्टम के जरिए एक्सेस किया जाएगा. उन्होंने बताया कि “हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों माध्यमों से ड्रोन का डेटा निकाल सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि उसकी लोकेशन क्या थी और वह कहां से आया था.” इससे दुश्मन की तैनाती और तकनीकी क्षमताओं का अंदाजा लगाया जा सकेगा.
दुश्मन के ड्रोन से महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी निकालने में सक्षम (ETV Bharat)
चयन प्रक्रिया और विकास:इस इनोवेशन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और इसे विकसित करने की प्रक्रिया जारी है. चितवंत तेजान ने बताया कि “इस पूरे सिस्टम को तैयार करने में करीब 9 से 10 महीने लगेंगे और उसके बाद टेस्टिंग और ट्रायल में भी इतना ही समय जाएगा.” ट्रायल के बाद इसे सैन्य उपयोग के लिए तैयार किया जाएगा.
दुश्मन के ड्रोन के अंदर छिपी जानकारी को समझाएगा (ETV Bharat)
भविष्य में बढ़ेगा महत्व:ड्रोन युद्ध के बढ़ते उपयोग को देखते हुए यह तकनीक आने वाले समय में और भी जरूरी हो जाएगी. चितवंत तेजान का मानना है कि “आने वाले समय में युद्ध पूरी तरह ड्रोन पर शिफ्ट हो जाएंगे. ऐसे में सिर्फ उन्हें गिराना काफी नहीं होगा, बल्कि उनकी क्षमता को समझना जरूरी होगा.”
सेना को अपने रडार और हथियारों को सही दिशा में तैनात करने में मिलेगी मदद (ETV Bharat)
MSME ग्रांट कैसे मिला:MSME की इस स्कीम में देशभर से हजारों इनोवेशन प्रस्ताव आए थे. चितवंत ने अपने प्रोजेक्ट को रक्षा क्षेत्र में प्रस्तुत किया. चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी हुई. पहले चरण में उनके आइडिया को शॉर्टलिस्ट किया गया, जबकि दूसरे चरण में उन्होंने विस्तृत प्रेजेंटेशन के जरिए अपने मॉडल और कार्यप्रणाली को समझाया. उनकी तकनीक की उपयोगिता को देखते हुए इसे राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया गया और 15 लाख रुपये का ग्रांट प्रदान किया गया.
फॉरेंसिक ड्रोन टेक्नोलॉजी से खतरे को पहले ही रोका जा सकेगा (ETV Bharat)
कुलपति ने दी बधाई, इनोवेशन और साइबर डिफेंस पर जोर:DTU के कुलपति प्रो. प्रतीक शर्मा ने कहा कि यह शानदार उपलब्धि संस्थान में इनोवेशन, रिसर्च एक्सीलेंस और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप की मजबूत भावना को दर्शाती है. उन्होंने विजेताओं और उनके मेंटर्स की सराहना करते हुए कहा कि सर्विलांस और साइबर डिफेंस जैसे जरूरी क्षेत्रों में उनका समर्पण और प्रभावी योगदान देश की प्राथमिकताओं को मजबूती देगा. ये भी पढ़ें :