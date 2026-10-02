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'कोई ईसाई तो कोई मुस्लिम..' गया पितृपक्ष मेला में पहुंचे 48 विदेशी, पूर्वजों के मोक्ष के लिए किया पिंडदान

गया: बिहार के गया में आयोजित विश्व प्रसिद्ध 'पितृपक्ष मेला 2026' में इस बार देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ विदेशों से आए श्रद्धालु भी पितरों के मोक्ष की कामना लेकर पहुंचे हैं. रूस, यूक्रेन, जर्मनी, इटली और स्पेन समेत कई देशों के तीर्थयात्री गया की धार्मिक परंपराओं के अनुसार पिंडदान और श्राद्ध कर्म कर रहे हैं. खास बात ये कि इन पिंडदानियों में से कई क्रिश्चियन और मुस्लिम हैं.

किसी ने माता-पिता तो किसी ने जीवनसाथी के लिए किया पिंडदान

साड़ी पहनकर विदेशी महिलाओं ने किया पिंडदान (ETV Bharat)

लोकनाथ गौड़ के अनुसार, इन विदेशी श्रद्धालुओं में कुछ पहले ईसाई या अन्य धर्मों से जुड़े हुए थे. उनके मुताबिक, भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से प्रभावित होने के बाद उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया और करीब तीन वर्षों से इसकी परंपराओं का पालन कर रहे हैं. उनके अनुसार, इसी क्रम में गयाजी में पिंडदान के लिए गयापाल पंडितों से संपर्क किया गया.

तीन साल से सनातन परंपरा का पालन करने का दावा

"गया में रूस, यूक्रेन समेत कुल आधा दर्जन देशों के 48 श्रद्धालु गया जी पितृपक्ष मेले में पिंडदान के लिए आए हैं. ऐसा नहीं है कि ये सीधे यहां आ गए. ढाई साल से वह अपने-अपने देश में सनातन परंपरा को अपनाए हुए हैं. इनमें कई ईसाई हैं तो कई श्रद्धालु मुस्लिम धर्म से संबंध रखते थे." - लोकनाथ गौड़, इस्कॉन मंदिर से जुड़े पुजारी

इस्कॉन से जुड़े और विदेशों में सनातन परंपराओं के प्रचार-प्रसार से जुड़े लोकनाथ गौड़ के मुताबिक, रूस, यूक्रेन, इटली, जर्मनी समेत आधा दर्जन से अधिक देशों से कुल 48 विदेशी तीर्थयात्री गया पहुंचे हैं. उनके अनुसार, एक दिन देवघाट पर 18 विदेशी महिलाएं और एक पुरुष पिंडदान कर्म में शामिल हुए, जबकि बाकी श्रद्धालु अगले दिन अनुष्ठान करने वाले थे.

पिंडदान के दौरान गयापाल पंडितों की ओर से बोले जा रहे मंत्रों को विदेशी श्रद्धालु भी दोहराते नजर आए. संस्कृत के मंत्रों के उच्चारण के साथ कई श्रद्धालुओं के मुख से ‘हरे राम, हरे कृष्ण’ का जाप भी सुनाई दिया. धार्मिक अनुष्ठान में उनकी भागीदारी ने स्थानीय लोगों और दूसरे तीर्थयात्रियों का ध्यान खींचा.

फल्गु नदी के तट और गया के प्रमुख पिंडदान स्थलों पर विदेशी श्रद्धालु भारतीय ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आए. विदेशी महिलाओं ने साड़ी और पुरुषों ने धोती जैसे पारंपरिक वस्त्र धारण किए. गयापाल पंडा-पुजारियों के मार्गदर्शन में उन्होंने धार्मिक विधि का पालन करते हुए अपने दिवंगत परिजनों और पूर्वजों के लिए पिंडदान किया.

गया पहुंचे विदेशी श्रद्धालुओं के पिंडदान के पीछे अलग-अलग व्यक्तिगत कारण बताए गए. किसी ने अपने माता-पिता की आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड किया, तो किसी ने पत्नी, सहेली या संतान के निधन के बाद मोक्ष की कामना से पिंडदान किया. धार्मिक मान्यता के अनुसार गया में पिंडदान को पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष से जोड़ा जाता है.

फल्गु तट पर पिंडदान करतीं विदेशी महिला श्रद्धालु (ETV Bharat)

''मैं रूस से इस अनुभव के लिए गया आई हूं. मुझे उम्मीद है कि मेरे दिवंगत माता-पिता, दादा-दादी के लिए बहुत अच्छा होगा. गया में मेरा ये पहला अनुभव है. मुझे ये पिंडदान की प्रकिया बहुत पसंद आ रही है. कर्मकांड करके मुझे शांति मिल रही है.''- सेनिया, रूसी श्रद्धालु

जर्मनी की क्रिस्टीना ने सहेली के लिए किया पिंडदान

जर्मनी से आई क्रिस्टीना ने बताया कि उसकी एक सहेली की हादसे में मौत हो गई थी. इसके बाद उसे गया में पिंडदान की परंपरा के बारे में जानकारी मिली. उसने लोकनाथ गौड़ से संपर्क किया और अब अपनी दिवंगत सहेली की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना से गया में पिंडदान करने पहुंची.

विधिविधान से किया गया पिंडदान (ETV Bharat)

''मैं जर्मनी से आई हूं. गया एक अच्छी जगह है. मेरे गुरुजी की वजह से यहां की विशेषता पता चली. गयाजी में मुझे एक विशेष ऊर्जा महसूस हो रही है, उसकी तुलना जर्मनी या किसी दूसरी चीज से नहीं की जा सकती.''- विक्टोरिया, जर्मनी से आई श्रद्धालु

इटली की मैक्सिन ने माता-पिता के लिए किया कर्मकांड

इटली से आई मैक्सिन ने अपने माता-पिता के लिए पिंडदान किया. उसके अनुसार, वह भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से प्रभावित हुई और सनातन परंपरा के अनुसार धार्मिक अनुष्ठानों को समझने और उनका पालन करने लगी. गया में पिंडदान को उसने अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम बताया.

फल्गु तट पर विदेशी सैलानियों ने किया पिंडदान (ETV Bharat)

स्पेन की मरीना ने बेटे के लिए किया पिंडदान

स्पेन की मरीना भी अपने बेटे की अकाल मृत्यु के बाद गया पहुंची. उसके मुताबिक, बेटे की मौत के बाद परिवार मुश्किल दौर से गुजरा. बाद में उसे गया में अकाल मृत्यु के बाद पिंडदान की परंपरा के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद उसने सनातन परंपराओं को अपनाने और गया में अपने बेटे के लिए पिंडदान करने का निर्णय लिया.

देवघाट, अक्षयवट और विष्णुपद में पिंडदान

विदेशी श्रद्धालुओं ने गया के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पिंडदान की प्रक्रिया पूरी की. फल्गु नदी के तट स्थित देवघाट के अलावा अक्षयवट और विष्णुपद क्षेत्र भी पिंडदान के प्रमुख केंद्र हैं. गयापाल पंडितों के निर्देशन में विदेशी श्रद्धालुओं ने निर्धारित विधि के अनुसार श्राद्ध कर्म किया.

पिंडदान के बाद शांति की अनुभूति

अनुष्ठान पूरा करने के बाद विदेशी श्रद्धालुओं ने इसे भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव बताया. उनका कहना था कि पिंडदान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें मन में शांति महसूस हुई. पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और उनकी स्मृति से जुड़ा यह अनुष्ठान उनके लिए गया यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा.

विधिवत श्राद्धकर्म करते पिंडदानी (ETV Bharat)

गयाजी की परंपरा से जुड़ रहा विदेशी श्रद्धालुओं का अनुभव

गया को हिंदू धार्मिक परंपरा में पितरों के श्राद्ध और पिंडदान के प्रमुख तीर्थस्थलों में माना जाता है. पितृपक्ष के दौरान यहां देश के विभिन्न राज्यों के साथ विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं. इस बार विदेशी पिंडदानियों की मौजूदगी ने गयाजी की धार्मिक परंपरा और अंतरराष्ट्रीय आकर्षण को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है.

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