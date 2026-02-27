ETV Bharat / bharat

मुंबई की सड़क पर विदेशी महिला का 'उत्पीड़न', वीडियो में साझा किया अनुभव, आरोपियों की तलाश में पुलिस

मुंबई: शहर की एक सड़क पर एक विदेशी महिला यात्री का दो लोगों ने कथित तौर पर 'उत्पीड़न' किया. महिला ने आरोप लगाते हुए अपना अनुभव एक वीडियो के जरिये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना दक्षिण मुंबई में हुई. महिला की पहचान इनेस फारिया के तौर पर हुई है, जो एक YouTuber है और पिछले दो महीनों से भारत में घूम रही है.

अधिकारी ने बताया कि दक्षिण मुंबई में, दो अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर उसका पीछा किया और उसके मना करने के बावजूद उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए परेशान करते रहे.

महिला ने जो वीडियो पोस्ट किया है, उसमें दो व्यक्ति लगातार सेल्फी के लिए उसके पास आते दिख रहे हैं. उसके बार-बार मना करने के बाद भी वे लगभग 15 मिनट तक उसका पीछा करते रहे.

अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किए गए एक नोट में, फारिया ने लिखा, "भारत में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ, और मैं यहां दो महीने से हूं. मेरा ज्यादातर अनुभव सुंदर, अच्छा और आवभगत जैसा रहा है. लेकिन यह दिन अलग था."