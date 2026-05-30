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15 सालों से एक अंग्रेज पहाड़ पर आता है और सफाई कर जाता है, कहानी इंग्लैंड के मार्क की

रोजाना हाथ देते हैं स्वच्छता का संदेश: बताया जा रहा है कि मार्क रोजाना हाथ में थैला लेकर करीब आधे घंटे तक जंगलों में ट्रेकिंग रूट और मंदिर के आसपास के रास्तों पर घूमते हैं और वहां पड़े प्लास्टिक, बोतलें, चिप्स-बिस्कुट के रैपर और पॉलीथीन इकट्ठा करते है. बाद में वह पूरा कचरा कूड़ेदान में डाल देते हैं.

विदेशी सैलानी ने खुद उठाई सफाई की जिम्मेदारी: देवदार के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे कसार देवी में हर साल देश-विदेश से हजारों लोग मानसिक शांति और ध्यान के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इसी खूबसूरत क्षेत्र में फैली गंदगी को देखकर विदेशी सैलानी मार्क ने खुद सफाई की जिम्मेदारी उठा ली.

दरअसल, अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से करीब आठ किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध कसार देवी क्षेत्र इन दिनों एक विदेशी सैलानी की वजह से चर्चा में है. आध्यात्म, ध्यान और प्राकृतिक शांति के लिए मशहूर इस पहाड़ी इलाके में इंग्लैंड से आए पर्यटक मार्क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह जंगलों और पगडंडियों से कचरा साफ करते नजर आ रहे हैं.

देहरादून: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में विदेश पर्यटक एक ऐसा संदेश दे रहा है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर जाते हैं. विदेशी पर्यटक का वीडियो भी सामने आया है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. विदेशी पर्यटक का ये प्रयास ये बताने के लिए काफी है कि कैसे छोटे-छोटे व्यक्तिगत प्रयास देवभूमि की तस्वीर बदल सकते हैं.

15 सालों से कसार देवी आ रहे मार्क: मार्क पिछले करीब चार महीनों से कसार देवी में रह रहे हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक वह हर सुबह मंदिर क्षेत्र में ध्यान करने के बाद सफाई अभियान में जुट जाते हैं. खास बात यह है कि मार्क पिछले लगभग 15 वर्षों से हर साल कसार देवी आते हैं और यहां चार से पांच महीने तक रहकर प्रकृति संरक्षण और स्वच्छता को लेकर लोगों को प्रेरित करते हैं.

सराहनीय पहल की तारीफ: होटल एवं होमस्टे एसोसिएशन कसार देवी के अध्यक्ष मोहन सिंह रायल ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि यह स्थानीय लोगों के लिए सोचने वाली बात है. उन्होंने कहा कि पहाड़ों में रहने वाले लोग ही जंगलों और रास्तों में प्लास्टिक और कचरा फैला रहे है, जबकि विदेश से आया व्यक्ति उन्हीं स्थानों को साफ कर रहा है.

पहले भी कई विदेशी पर्यटक कर चुके इस तरह का काम: उन्होंने बताया कि मार्क से पहले जर्मनी की एक महिला पर्यटक भी लंबे समय तक यहां सफाई अभियान चलाती रही थी. कई अन्य विदेशी सैलानी भी चुपचाप सफाई करते हैं, लेकिन वे प्रचार से दूर रहना पसंद करते हैं. मोहन सिंह रायल के अनुसार किसी स्थानीय युवक ने दूर से मार्क का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

उन्होंने कहा कि विदेशों में लोग सार्वजनिक स्थलों की सफाई को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी मानते हैं, जबकि यहां अब भी लोगों में जागरूकता की कमी दिखाई देती है. उन्होंने बताया कि पिछले सात वर्षों से क्लीन कसार ग्रीन कसार अभियान के तहत लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है. इसके लिए होटल और होमस्टे संचालकों से हर महीने आर्थिक सहयोग भी लिया जाता है. जिला पंचायत के सहयोग से समय-समय पर विशेष सफाई अभियान आयोजित किए जाते हैं, जिनमें स्थानीय लोग और पर्यटन व्यवसायी भी हिस्सा लेते हैं.

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