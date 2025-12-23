ETV Bharat / bharat

रायपुर में नाइजीरियन छात्र की संदिग्ध मौत, आरोपी बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड ने किया सरेंडर

रायपुर में नाइजीरियन छात्र की संदिग्ध मौत के केस में दो आरोपियों ने सरेंडर किया है.

Nigerian Student Dies In Raipur
रायपुर में नाइजीरियन छात्र की मौत का केस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 23, 2025 at 4:23 PM IST

3 Min Read
दुर्ग/ रायपुर: छत्तीसगढ़ में नाइजीरियन छात्र की संदिग्ध मौत का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है. रायपुर के निजी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से गिरने की वजह से नाइजीरियन मूल के छात्र की मौत हुई थी. यह घटना आज सुबह की बताई जा रही है. इस घटना के बाद दो अन्य नाइजीरियन छात्र जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं उन्होंने मंगलवार को भिलाई थाने में सरेंडर किया. सरेंडर के बाद भिलाई नगर पुलिस ने दोनों ही छात्र छात्रा को रायपुर की मंदिर हसौद पुलिस को सौंप दिया.

विदेशी मूल की छात्रा से हुई थी बदसलूकी

आपको बता दें कि इस केस में विदेशी मूल की छात्रा से बदसलूकी की घटना सामने आई ही. जिसके बाद छात्रा का बॉयफ्रेंड वहां पहुंच गया था. इस वजह से नाइजीरियाई मूल के छात्र ने बिल्डिंग के छत से छलांग लगा दी थी. जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना से भयभीत दोनों नाइजीरियन गर्लफ्रेंड ब्वॉयफ्रेंड भागकर रुंगटा कॉलेज में अपने दोस्तों के पास भिलाई आ गए थे. उसके बाद दोनों ने सरेंडर कर दिया.

यह पूरा मामला मंदिर हसौद थाने का है. इसी मामले से संबंधित दो नाइजीरियन छात्र आज सुबह सुरक्षा के दृष्टिकोण से भिलाई नगर थाने पहुंचे थे. भिलाई नगर पुलिस के द्वारा मंदिर हसौद पुलिस को सूचित किया गया. दोनों आरोपियों को मंदिर हसौद पुलिस भिलाई नगर थाने पहुंचकर अपने साथ ले गई है- पद्मश्री तंवर, एएसपी, दुर्ग भिलाई पुलिस

रायपुर पुलिस का बयान

भिलाई पुलिस के पास 2 नाइजीरियन छात्र ने आत्म समर्पण किया है. इस मामले में भिलाई पुलिस ने आत्म समर्पित दोनों नाइजीरियन निवासियों को मंदिरहसौद पुलिस को सौंप दिया है. इस बाबत पूछे जाने पर मंदिरहसौद थाना प्रभारी आशीष यादव ने ईटीवी भारत को बताया कि इस मामले में कोई प्राथमिकी नहीं दर्ज हुई है. भिलाई नगर थाने द्वारा उन दोनों नाइजीरियन लोगों को हमारे सुपुर्द किया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. क्योंकि मामला विदेशी छात्रा की मौत से जुड़ा हुआ है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

विदेशी छात्र-छात्राओं में गुस्सा

घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के दोस्त बड़ी संख्या में भिलाई पहुंच गए हैं. मामले को लेकर विदेशी छात्रों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस हत्या के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना में और कौन-कौन शामिल था.

