उत्तराखंड में विदेशी छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपी छात्र बरी, पुलिस पर भी कड़ी टिप्पणी

देहरादून: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला की अदालत ने एक निजी विश्वविद्यालय की विदेशी छात्रा से दुष्कर्म मामले में विदेशी छात्र को बरी कर दिया है. यह मामला अक्टूबर 2024 में दिल्ली के कश्मीरी गेट थाने से जीरो एफआईआर के तहत दर्ज हुआ था, जिसे विवेचना के लिए तत्काल देहरादून पुलिस के पास भेजा गया था.

दक्षिण अफ्रीका की छात्रा ने लगाए थे दुष्कर्म के आरोप: जानकारी के मुताबिक, दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली पीड़ित छात्रा देहरादून के निजी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी. पीड़िता ने पुलिस को बयान दिया था कि 29 अक्टूबर 2024 की रात क्लेमेंटाउन थाना क्षेत्र में उनके समूह की फेयरवेल पार्टी थी, जिसमें उसके संस्थान के कई छात्र और छात्राएं शामिल हुए. पार्टी के बाद में वो सो रही थी.

आरोप है कि तभी दक्षिण सूडान के छात्र ने बेसुध अवस्था में उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद वो अगले दिन इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली गई और दिल्ली में पहुंचकर दिल्ली कश्मीरी गेट थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कराई गई. जिसके बाद विवेचना के लिए तत्काल देहरादून आईएसबीटी चौकी के पास भेजा गया था.

अदालत में पीड़िता ने दिया ये बयान: पीड़िता ने अदालत में बयान दिया कि उसने और उसके सभी साथियों ने पार्टी में ड्रिंक की थी. नशे में होने के कारण उसे किसने और कब टच किया, उसे ठीक से याद नहीं है. पार्टी में मौजूद अन्य विदेशी छात्रों ने गवाही अहम गवाही दी. उन्होंने गवाही में कहा कि आरोपी और पीड़िता अलग-अलग कमरों में सोए थे.