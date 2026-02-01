उत्तराखंड में विदेशी छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपी छात्र बरी, पुलिस पर भी कड़ी टिप्पणी
देहरादून में दक्षिण अफ्रीका की छात्रा से बसुध अवस्था में दुष्कर्म का मामला, दिल्ली में दर्ज हुई थी जीरो एफआईआर, अब आरोपी विदेशी छात्र बरी
Published : February 1, 2026 at 4:43 PM IST
देहरादून: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला की अदालत ने एक निजी विश्वविद्यालय की विदेशी छात्रा से दुष्कर्म मामले में विदेशी छात्र को बरी कर दिया है. यह मामला अक्टूबर 2024 में दिल्ली के कश्मीरी गेट थाने से जीरो एफआईआर के तहत दर्ज हुआ था, जिसे विवेचना के लिए तत्काल देहरादून पुलिस के पास भेजा गया था.
दक्षिण अफ्रीका की छात्रा ने लगाए थे दुष्कर्म के आरोप: जानकारी के मुताबिक, दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली पीड़ित छात्रा देहरादून के निजी कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी. पीड़िता ने पुलिस को बयान दिया था कि 29 अक्टूबर 2024 की रात क्लेमेंटाउन थाना क्षेत्र में उनके समूह की फेयरवेल पार्टी थी, जिसमें उसके संस्थान के कई छात्र और छात्राएं शामिल हुए. पार्टी के बाद में वो सो रही थी.
आरोप है कि तभी दक्षिण सूडान के छात्र ने बेसुध अवस्था में उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद वो अगले दिन इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली गई और दिल्ली में पहुंचकर दिल्ली कश्मीरी गेट थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कराई गई. जिसके बाद विवेचना के लिए तत्काल देहरादून आईएसबीटी चौकी के पास भेजा गया था.
अदालत में पीड़िता ने दिया ये बयान: पीड़िता ने अदालत में बयान दिया कि उसने और उसके सभी साथियों ने पार्टी में ड्रिंक की थी. नशे में होने के कारण उसे किसने और कब टच किया, उसे ठीक से याद नहीं है. पार्टी में मौजूद अन्य विदेशी छात्रों ने गवाही अहम गवाही दी. उन्होंने गवाही में कहा कि आरोपी और पीड़िता अलग-अलग कमरों में सोए थे.
एक छात्र ने अदालत में दी ये गवाही: एक छात्र ने अदालत में गवाही दी कि उस रात में पीड़िता के चिल्लाने की आवाज आई थी, लेकिन शायद वो नींद में कोई बुरा सपना देखकर उठी थी. वो उसके कमरे में गए तो आरोपी छात्र वहां मौजूद नहीं था. इन गवाहों और बयानों के आधार पर आरोप कमजोर साबित हो गया. उधर, जांच अधिकारी की लापरवाही भी सामने आई है.
अदालत ने जांच अधिकारी पर की कड़ी टिप्पणी: वहीं, अभियोजन अधिवक्ता किशोर रावत ने बताया कि अदालत ने आरोपी को बरी करने की फैसले में क्लेमेंटटाउन थाने के तत्कालीन जांच अधिकारी के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है. अदालत ने कहा है कि जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर संजीत कुमार ने इस मामले में साइंटिफिक एविडेंस को सिरे से नजरअंदाज किया है.
छात्रा का आरोप था कि उसके साथ सोते समय दुष्कर्म किया गया. ऐसे में सामान्य प्रक्रिया के तहत पुलिस को उसके बिस्तर की चादर और वहां मौजूद कपड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए जब्त करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. अदालत ने सभी का भाव को सुनने के बाद दक्षिण सूडान के छात्र को सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया.
