तेलंगाना: सूडान से आए यात्री में इबोला के लक्षण, अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती
सूडान से आए यात्री में इबोला के लक्षण पाए जाने के बाद उसे अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है.
Published : June 4, 2026 at 3:13 PM IST
हैदराबाद: इबोला के हालिया प्रकोप थमने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं. भारत में इस वायरस को लेकर सरकार सतर्क हो गई है. इसी कड़ी में तेलंगाना के शमशाबाद एयरपोर्ट (राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा) पर एक विदेशी यात्री में इबोला के लक्षण पाए जाने के बाद उसे गांधी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है.
खबर के मुताबिक, सूडान से मोहम्मद नाम का एक यात्री शमशाबाद एयरपोर्ट पर आया था. उसमें इबोला वायरस की हिस्ट्री पाई गई. सरकार की स्क्रीनिंग से पता चला कि, यात्री को पहले भी इबोला वायरस की हिस्ट्री रही है. उसके बाद उसे गांधी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है.
गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि सैंपल इकट्ठा करके कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र (CCMB) भेज दिए गए हैं. बता दें कि, कांगो में 24 अप्रैल को इबोला के दुर्लभ 'बुंडीबुग्यो' स्वरूप (स्ट्रेन) का पहला संदिग्ध मामला सामने आया थाय विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 17 मई को इस प्रकोप को 'अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' घोषित कर दिया.
केवल कांगो में ही 27 मई तक 906 संदिग्ध मामले और 223 मौते दर्ज होने के साथ ही इबोला प्रकोप दुनिया के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा प्रकोप बन चुका है.
जानलेवा वायरस
इबोला एक दुर्लभ लेकिन संभावित रूप से घातक वायरस है, जो मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले रक्त, मल और उल्टी जैसे तरल पदार्थों से फैलता है.
इबोला के शुरुआती लक्षणों में गले में खराश, सिरदर्द, बुखार, थकान और शरीर में दर्द शामिल हैं. गंभीर मामलों में त्वचा पर चकत्ते, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और दौरे पड़ सकते हैं.
इंसानों में इबोला की पहचान पहली बार 1976 में हुई थी. तब से दुनिया भर में इसके 40 से अधिक प्रकोप दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश अफ्रीकी देशों में हुए. मौजूदा प्रकोप दुर्लभ बुंडीबुग्यो स्वरूप से जुड़ा तीसरा प्रकोप है. अतीत के ज्यादातर प्रकोप अधिक घातक 'जैरे' स्वरूप के कारण हुए थे, जिसमें मृत्यु दर 90 प्रतिशत तक है जबकि बुंडीबुग्यो स्वरूप में यह आंकड़ा 34 प्रतिशत तक है.
ताजा प्रकोप क्यों फैल रहा?
इस प्रकोप के फैलने के कई कारक वही हैं, जिन्होंने 2014-16 के पश्चिम अफ्रीकी इबोला प्रकोप को भी भयावह बना दिया था. उस प्रकोप में 11,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी. दोनों ही मामलों में वायरस कई महीनों तक फैलता रहा, उसके बाद जाकर प्रकोप की आधिकारिक घोषणा हुई. शुरुआती मरीजों में भी ऐसे लक्षण दिखाई दिए थे जो किसी एक बीमारी की स्पष्ट पहचान नहीं कराते थे.
दोनों प्रकोप तेजी से शहरी क्षेत्रों में फैले. स्वास्थ्य संस्थानों के भीतर संक्रमण का प्रसार भी दोनों मामलों में एक समान कारक रहा. राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति भी दोनों प्रकोपों के प्रसार में अहम रही. हाल में कांगो में भीड़ ने अस्पतालों के अस्थायी तंबुओं में आग लगा दी, जिसके बाद कुछ मरीज पृथकवास वार्डों (आइसोलेशन वार्ड ) से भाग गए.
इसके अलावा कुछ सांस्कृतिक परंपराएं, विशेष रूप से अंतिम संस्कार की वे रस्में जिनमें मृत शरीर को छूना शामिल होता है, संक्रमण के प्रसार को तेज करने का कारण हो सकते हैं.
(एक्स्ट्रा इनपुट- भाषा)
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