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अवैध विदेशियों का ठिकाना बना उत्तराखंड, मैदान से पहाड़ तक फॉरनर्स की घुसपैठ, सत्यापन अभियान में खुलासा

देहरादून से रुड़की और उत्तरकाशी तक विदेशी नागरिकों पर कसा शिकंजा, फर्जी दस्तावेज से रहने वाले पकड़े जा रहे हैं, किरनकांत शर्मा की रिपोर्ट

FOREIGN NATIONALS IN UTTARAKHAND
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 30, 2026 at 4:35 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में पुलिस द्वारा चलाया जा रहे सत्यापन अभियान को पुलिस इसलिए हमेशा से चलाती है, ताकि अवैध गतिविधि कर रहे लोगों को वो पकड़ सके. उत्तराखंड में बाहरी लोग जो अपराध में शामिल हैं, वो तो पकड़े ही जा रहे हैं, साथ ही साथ आए दिन विदेशी नागरिकों को भी पुलिस उत्तराखंड से बाहर भेजने में कामयाब हो रही है.

विदेशी घुसपैठियों का सॉफ्ट टारगेट बना उत्तराखंड: अलग-अलग जगह से एक के बाद पकड़े जा रहे ये विदेशी नागरिक आखिरकार उत्तराखंड में कब से और क्यों रह रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है. ऑपरेशन कालनेमि और ऑपरेशन क्रैकडाउन जैसे अभियानों के तहत पुलिस ने हजारों संदिग्धों का सत्यापन किया है. इसके साथ ही अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के नेटवर्क का भी पर्दाफाश किया है. 10 जुलाई 2025 से लेकर मार्च 2026 तक चले इस अभियान में सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई हुई है, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं.

Foreign nationals in Uttarakhand
देहरादून में किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की महिलाएं गिरफ्तार, फर्जी भारतीय दस्तावेज बनाकर अवैध रूप से रह रही थी तीनों महिलाएं (Photo Courtesy: Uttarakhand Police)

देहरादून में सबसे अधिक गिरफ़्तारियां: पुलिस से मिले आंकड़े बताते हैं कि 10 जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष सत्यापन अभियान के दौरान कुल 511 लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया था. इनमें कम से कम 19 बांग्लादेशी नागरिकों की पुष्टि हुई जो बिना वैध दस्तावेजों के राज्य में रह रहे थे. पुलिस ने इनमें से कई को विदेशी अधिनियम के तहत हिरासत में लिया और बाद में वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर कुछ को डिपोर्ट भी किया गया. अन्य के खिलाफ न्यायालय में मुकदमे लंबित हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह आंकड़ा केवल चिन्हित मामलों का है, जबकि सत्यापन के दौरान हजारों लोगों की जांच की गई.

उज्बेकिस्तान के साथ साथ अन्य देशों के लोग भी पकड़े: राजधानी देहरादून इस पूरे अभियान का केंद्र बिंदु बनकर उभरा है. यहां सबसे अधिक विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी दर्ज की गई. 29 मार्च 2026 को भी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत तीन विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया. इनमें दो उज्बेकिस्तान और एक किर्गिस्तान की नागरिक थी. जांच में सामने आया कि ये महिलाएं फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और स्थानीय पहचान पत्रों के सहारे लंबे समय से यहां रह रही थीं. पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ विदेशी अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. उनसे पूछताछ के दौरान दस्तावेज बनाने वाले नेटवर्क की जानकारी भी जुटाई जा रही है.

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19 दिसंबर 2025 को रुड़की में पकड़े गए कालनेमि (Photo Courtesy: Uttarakhand Police)

सबसे अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए: इसी तरह साल 2025 के दौरान देहरादून के पटेल नगर नेहरू कॉलोनी रायपुर और सहसपुर क्षेत्रों में चलाए गए सत्यापन अभियान में कई बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार एक वर्ष के भीतर कम से कम 19 बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलग अलग स्थानों से हिरासत में लिया गया. इनमें महिलाओं और पुरुषों दोनों की संख्या शामिल थी. कई मामलों में आरोपियों के पास से फर्जी भारतीय पहचान पत्र बरामद हुए. पुलिस ने इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा, जबकि कुछ मामलों में दूतावास से संपर्क कर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया भी पूरी की गई.

पहचान छुपा कर रहे हैं विदेशी लोग: नवंबर 2025 में देहरादून से एक चर्चित मामला सामने आया था. जब बाबली बेगम नामक बांग्लादेशी महिला को फर्जी हिंदू पहचान बनाकर रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि वह कई वर्षों से नकली दस्तावेजों के जरिए पहचान बदलकर देहरादून में रह रही थी. इसी तरह जुलाई 2025 में सहसपुर क्षेत्र से एक बांग्लादेशी नागरिक को साधु के वेश में लोगों को ठगने के आरोप में पकड़ा गया. इन मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और आगे की जांच जारी रखी.

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8 जनवरी 2026 को पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला (Photo Courtesy: Uttarakhand Police)

रुड़की, ऋषिकेश में भी कई बार पकड़े गए हैं विदेशी लोग: हरिद्वार और रुड़की क्षेत्र में भी सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस ने व्यापक कार्रवाई की है. औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण रुड़की में बाहरी और संदिग्ध व्यक्तियों की संख्या अधिक पाई गई. कई विदेशी नागरिक धार्मिक यात्रा पर आने के बाद यहीं रुक गए तो वहीं ऋषिकेश में भी ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं, जब विदेशी यहीं रुक कर यहां के कागजात तक बनवा चुके थे. पुलिस ने यहां किरायेदार सत्यापन और श्रमिक सत्यापन अभियान चलाकर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया. हालांकि विदेशी नागरिकों के मामलों में संख्या सीमित रही, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है. हरिद्वार जिले में भी हजारों लोगों का सत्यापन किया गया, जिसमें कई बिना वैध दस्तावेजों के पाए गए और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई.

नेपाल भागने की करते हैं कोशिश: इसी तरह का मामला पिछले साल पिथौरागढ़ से भी भी सामने आया था. वहां पुलिस ने एक अमेरिकी नागरिक को अवैध दस्तावेजों के गिरफ्तार किया था. आरोपी विदेशी झूलाघाट बॉर्डर से नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था. उसके पास ना तो पासपोर्ट था और न ही वीजा. स्थानीय लोगों ने संदिग्ध गतिविधियों के चलते पुलिस को सूचना दी जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया था.

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25 नवंबर 2025 को देहरादून से पकड़ी गई बांग्लादेशी महिलाएं (Photo Courtesy: Uttarakhand Police)

सीएम धामी ने चारधाम के रूट पर ध्यान देने को कहा: सीएम धामी ने भी अब लगातार पकड़े जा रहे विदेशियों और खासकर बंगलदेशी घुसपैठियों के मामले के बाद पहाड़ी जिलों में भी पुलिस सतर्क बनाने को कहा है. उत्तरकाशी में पूर्व में चलाए गए सत्यापन अभियान के दौरान कई संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई थी. हालांकि यहां विदेशी नागरिकों के मामले कम सामने आए, लेकिन चारधाम यात्रा मार्ग और पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने धर्मस्थलों, आश्रमों और किराए के मकानों में रहने वाले लोगों का विशेष सत्यापन चलाया है.

जांच में यह भी सामने आया है कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के पीछे एक संगठित फर्जी दस्तावेज गिरोह सक्रिय है. देहरादून में जन सेवा केंद्रों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आई है, जहां से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य पहचान पत्र बनाए जाने की आशंका जताई गई है. पुलिस इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए अलग से जांच कर रही है और संबंधित लोगों की पहचान की जा रही है.

हम सिर्फ डिपोर्ट ही नहीं कर रहे है कार्रवाई भी कर रहे हैं- एसएसपी: देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल का कहना है कि-

सत्यापन अभियान और ऑपरेशन कालनेमि अभियान लगातार जारी रहेंगे. राजधानी सहित आसपास के इलाकों में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को बख्शा नहीं जाएगा. अभी तक पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है. जहां आवश्यक है, वहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है या फिर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है.
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