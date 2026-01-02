आईआईटी मद्रास बनेगा दुनिया का पहला बहुराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, विदेश मंत्री ने किया ग्लोबल फाउंडेशन का उद्घाटन
इसका उद्देश्य आईआईटी मद्रास को दुनिया का पहला बहुराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाना है, जो शिक्षा, शोध, नए आविष्कारों और उद्यमिता के लिए प्रमुख केंद्र बनेगा.
Published : January 2, 2026 at 3:24 PM IST
चेन्नई: विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आज 2 जनवरी 2026 आईआईटी मद्रास परिसर में 'आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन' का शुभारंभ किया. यह पहल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT Madras) के लिए एक बड़ा कदम है. इसका उद्देश्य आईआईटी मद्रास को दुनिया का पहला बहुराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाना है, जो शिक्षा, शोध, नए आविष्कारों और उद्यमिता के लिए पूरी दुनिया से जुड़ा एक प्रमुख केंद्र बनेगा.
डॉ. एस. जयशंकर ने 'आईआईटी मद्रास फेस्टिवल फोर्टनाइट' का भी उद्घाटन किया. इसके तहत 'ओपन हाउस' आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आम जनता को आईआईटी मद्रास की प्रयोगशालाओं (लैब्स) और इनोवेशन सेंटरों को देखने का मौका मिलेगा. इसमें वार्षिक तकनीकी उत्सव 'शास्त्र' और वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव 'सारंग' भी शामिल हैं. 'शास्त्र 2026' का आयोजन 2 से 6 जनवरी तक, जबकि 'सारंग 2026' का आयोजन 8 से 12 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है.
इस अवसर पर आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटि, प्रोफेसर रघुनाथन रंगास्वामी (डीन, ग्लोबल एंगेजमेंट), आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ श्री माधव नारायण के साथ-साथ फैकल्टी, शोधकर्ता और छात्र भी मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान डॉ. एस. जयशंकर ने एक अनौपचारिक चर्चा में भी हिस्सा लिया.
उच्च शिक्षा के लिए भारत के अग्रणी संस्थान के रूप में प्रसिद्ध, आईआईटी मद्रास को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में लगातार कई वर्षों से 'ओवरऑल' और 'इंजीनियरिंग' श्रेणियों में पहला स्थान मिला है. इसके अलावा, संस्थान को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 180वां और क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 56वां स्थान प्राप्त है.
इसी मजबूत आधार को आगे बढ़ाते हुए, 'आईआईटी मद्रास ग्लोबल' को एक रणनीतिक और टिकाऊ मंच के रूप में तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य आईआईटी मद्रास की शैक्षणिक, शोध और नवाचार की क्षमताओं को विश्व स्तर पर ले जाना है.
फायरसाइड चैट के दौरान, आईआईटी मद्रास के को-करिकुलर अफेयर्स सेक्रेटरी श्री मिथ आर जैन ने सवाल पूछा कि "दूसरे देशों को भारत के इरादों को गलत समझने से कैसे रोका जाए?"
इसका जवाब देते हुए डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, "लोगों को गलतफहमी से बचाने का तरीका है 'संवाद'. यदि आप अच्छी तरह, स्पष्टता और ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं, तो दूसरे देश और लोग उसका सम्मान करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं. दुनिया भर में बहुत से लोगों को अपनी संस्कृति, परंपरा और विरासत पर गर्व है. मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि हमें क्यों नहीं होना चाहिए. दुनिया में ऐसी बहुत कम प्राचीन सभ्यताएं हैं जो आज एक बड़े आधुनिक राष्ट्र के रूप में जीवित हैं, और हम उनमें से एक हैं। हमारे पास अपने अतीत की जो समझ है, वह बहुत कम देशों के पास है."
उन्होंने आगे कहा, "लोकतांत्रिक राजनीतिक मॉडल चुनने का हमारा फैसला ही था जिसने लोकतंत्र के विचार को एक वैश्विक पहचान दी. यदि हमने वह रास्ता नहीं चुना होता, तो लोकतंत्र का यह मॉडल केवल क्षेत्रीय और सीमित बनकर रह जाता. पश्चिम के साथ साझेदारी भी महत्वपूर्ण है और इसी तरह हम दुनिया को एक बेहतर आकार दे सकते हैं."
सभा को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, "देशों ने पहले अपने घर विकास करके और फिर विदेशों के साथ जुड़कर तरक्की की है. वे अंतरराष्ट्रीय माहौल का इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिससे वे उसमें अपना योगदान भी दे सकें और उससे लाभ भी उठा सकें. जब हम ‘वसुधैव कुटुंबकम’ कहते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमने दुनिया को कभी भी एक दुश्मन या शत्रुतापूर्ण जगह के रूप में नहीं देखा, जिससे हमें रक्षात्मक होकर खुद को बचाना पड़े."
उन्होंने आगे कहा, "हमारे पास संसाधनों की सीमाएं हैं. सीमित संसाधनों के साथ आप अधिकतम प्रभाव कैसे डाल सकते हैं? वास्तव में यही वह समस्या है जिसे हल करने की आवश्यकता है. आज हम भारतीय विदेश नीति और कूटनीति में इसी समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. हम अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और ताकत का उपयोग करके, और अन्य संस्थानों व संभावनाओं का लाभ उठाकर इसे पूरा करने का प्रयास करते हैं."
विदेशी देशों की सहायता करने पर चर्चा करते हुए डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, "तंजानिया में आईआईटी मद्रास का कैंपस एक ऐसा तरीका है, जिसके जरिए भारतीय विदेश नीति ने यहाँ के एक संस्थान की क्षमताओं का उपयोग करके (दुनिया पर) बड़ा प्रभाव डाला है."
आईआईटी मद्रास (IITM) ग्लोबल की शुरुआत के तहत, आईआईटी मद्रास ने दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों में स्थित नामी बहुराष्ट्रीय संस्थानों और साझेदारों के साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं. इनमें अमेरिका में तीन, यूनाइटेड किंगडम (UK) में एक, जर्मनी में तीन, दुबई में तीन, सिंगापुर और मलेशिया सहित एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तीन, और 'इंडिया-फॉर-ग्लोबल' पहल के तहत छह समझौते शामिल हैं.
ये साझेदारियां संयुक्त अनुसंधान (research), उद्योगों और स्टार्टअप के बीच सहयोग, वैश्विक प्रतिभा और ज्ञान के आदान-प्रदान, और डीप-टेक नवाचारों (innovations) को वास्तविक दुनिया के उपयोग में लाने पर केंद्रित हैं.
इस अवसर पर बोलते हुए, आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटि ने कहा, "आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आईआईटी मद्रास की एक वैश्विक पहुंच (आउटरीच) पहल है. यह चार-आयामी दृष्टिकोण पर आधारित हैं. ये निम्न प्रकार से हें.
पहला: हमारा लक्ष्य अपनी तकनीकों को विदेशों में ले जाना और विभिन्न देशों में 'टेक्नोलॉजी ट्रांसफर' (तकनीक हस्तांतरण) के अवसरों को तलाशना है.
दूसरा: हमारी योजना इन देशों से संयुक्त विकास समझौतों के तहत प्रोजेक्ट्स लाने की है, ताकि हमारे फैकल्टी वैश्विक चुनौतियों पर काम कर सकें और उनके समाधान प्रदान कर सकें.
तीसरा: हमारा उद्देश्य अपने स्टार्टअप्स को इन देशों में व्यापारिक अवसरों से परिचित कराना है.
चौथा: हमारा लक्ष्य अपने स्टार्टअप्स में विदेशी निवेश को आकर्षित करना है.
आगे प्रोफेसर वी. कामकोटि ने कहा, "ये चार स्तंभ 'आईआईटी मद्रास ग्लोबल' के मुख्य केंद्र हैं. शुरुआत में, हम अमेरिका, दुबई, मलेशिया और जर्मनी सहित पांच स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं. सफलता के आधार पर, इस पहल का विस्तार कई अन्य देशों में किया जाएगा."
IITM ग्लोबल को एक गतिशील 'प्लग-एंड-प्ले' ढांचे के रूप में तैयार किया गया है, जो डीप-टेक नवाचारों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और औद्योगिक भागीदारों को वैश्विक बाजारों, पूंजी और अनुसंधान के अवसरों तक पहुंच प्रदान करता है. स्थानीय परिस्थितियों को अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव के साथ जोड़कर, इस मंच का उद्देश्य वैश्विक उद्योग और आरएंडडी (R&D) भागीदारों के साथ उच्च-स्तरीय सहयोग को बढ़ावा देते हुए नवाचार-आधारित विकास को तेज करना है.
आईआईटी मद्रास के विश्वस्तरीय फैकल्टी, उन्नत बुनियादी ढांचे और उद्योगों के साथ मजबूत संबंधों पर आधारित, 'आईआईटी मद्रास ग्लोबल' का लक्ष्य सामाजिक प्रभाव पर स्पष्ट ध्यान देते हुए नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है.
यह पहल चार मुख्य स्तंभों पर टिकी है जो वैश्विक जुड़ाव को मजबूती देते हैं:
- व्यवसायीकरण और विस्तार में तेजी लाने के लिए एक जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करना.
- अंतरराष्ट्रीय शिक्षार्थियों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण सहित वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करना.
- डेटा साइंस और एआई (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उन्नत गतिशीलता (Advanced Mobility), ऊर्जा और जल स्थिरता, हेल्थ टेक और ग्रीन टेक जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान और परामर्श को आगे बढ़ाना.
- आर्थिक विकास को गति देने के लिए बौद्धिक संपदा (IP) के व्यवसायीकरण और तकनीक हस्तांतरण को सक्षम बनाना.
18 शैक्षणिक विभागों, 15 उत्कृष्टता केंद्रों, 23 अनुसंधान केंद्रों और लगभग 100 उन्नत प्रयोगशालाओं के साथ, आईआईटी मद्रास दुनिया के सबसे व्यापक आरएंडडी (R&D) इकोसिस्टम में से एक है. 650 से अधिक फैकल्टी सदस्यों और 10,000 से अधिक छात्रों के सहयोग से, संस्थान की उद्योग-जुड़ी अनुसंधान संस्कृति सार्थक वैश्विक सहयोग के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है.
रोजगार क्षमता बढ़ाकर, उद्यमिता को बढ़ावा देकर और वैश्विक स्तर पर अत्याधुनिक नवाचार (innovation) को सक्षम बनाकर, 'आईआईटी मद्रास (IITM) ग्लोबल' यह बदलने के लिए तैयार है कि दुनिया आईआईटी मद्रास के साथ कैसे जुड़ती है. यह पहल संस्थान की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति को मजबूत करती है, साथ ही उत्कृष्टता और प्रभाव की अपनी विरासत को दुनिया भर के समुदायों और भागीदारों तक पहुंचाती है.
