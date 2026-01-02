ETV Bharat / bharat

आईआईटी मद्रास बनेगा दुनिया का पहला बहुराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, विदेश मंत्री ने किया ग्लोबल फाउंडेशन का उद्घाटन

चेन्नई: विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आज 2 जनवरी 2026 आईआईटी मद्रास परिसर में 'आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन' का शुभारंभ किया. यह पहल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT Madras) के लिए एक बड़ा कदम है. इसका उद्देश्य आईआईटी मद्रास को दुनिया का पहला बहुराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाना है, जो शिक्षा, शोध, नए आविष्कारों और उद्यमिता के लिए पूरी दुनिया से जुड़ा एक प्रमुख केंद्र बनेगा.

डॉ. एस. जयशंकर ने 'आईआईटी मद्रास फेस्टिवल फोर्टनाइट' का भी उद्घाटन किया. इसके तहत 'ओपन हाउस' आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आम जनता को आईआईटी मद्रास की प्रयोगशालाओं (लैब्स) और इनोवेशन सेंटरों को देखने का मौका मिलेगा. इसमें वार्षिक तकनीकी उत्सव 'शास्त्र' और वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव 'सारंग' भी शामिल हैं. 'शास्त्र 2026' का आयोजन 2 से 6 जनवरी तक, जबकि 'सारंग 2026' का आयोजन 8 से 12 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है.

इस अवसर पर आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामकोटि, प्रोफेसर रघुनाथन रंगास्वामी (डीन, ग्लोबल एंगेजमेंट), आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ श्री माधव नारायण के साथ-साथ फैकल्टी, शोधकर्ता और छात्र भी मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान डॉ. एस. जयशंकर ने एक अनौपचारिक चर्चा में भी हिस्सा लिया.

आईआईटी मद्रास बनेगा दुनिया का पहला बहुराष्ट्रीय विश्वविद्यालय. (ETV Bharat)

उच्च शिक्षा के लिए भारत के अग्रणी संस्थान के रूप में प्रसिद्ध, आईआईटी मद्रास को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में लगातार कई वर्षों से 'ओवरऑल' और 'इंजीनियरिंग' श्रेणियों में पहला स्थान मिला है. इसके अलावा, संस्थान को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 180वां और क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 56वां स्थान प्राप्त है.

इसी मजबूत आधार को आगे बढ़ाते हुए, 'आईआईटी मद्रास ग्लोबल' को एक रणनीतिक और टिकाऊ मंच के रूप में तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य आईआईटी मद्रास की शैक्षणिक, शोध और नवाचार की क्षमताओं को विश्व स्तर पर ले जाना है.

फायरसाइड चैट के दौरान, आईआईटी मद्रास के को-करिकुलर अफेयर्स सेक्रेटरी श्री मिथ आर जैन ने सवाल पूछा कि "दूसरे देशों को भारत के इरादों को गलत समझने से कैसे रोका जाए?"

इसका जवाब देते हुए डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, "लोगों को गलतफहमी से बचाने का तरीका है 'संवाद'. यदि आप अच्छी तरह, स्पष्टता और ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं, तो दूसरे देश और लोग उसका सम्मान करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं. दुनिया भर में बहुत से लोगों को अपनी संस्कृति, परंपरा और विरासत पर गर्व है. मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि हमें क्यों नहीं होना चाहिए. दुनिया में ऐसी बहुत कम प्राचीन सभ्यताएं हैं जो आज एक बड़े आधुनिक राष्ट्र के रूप में जीवित हैं, और हम उनमें से एक हैं। हमारे पास अपने अतीत की जो समझ है, वह बहुत कम देशों के पास है."

उन्होंने आगे कहा, "लोकतांत्रिक राजनीतिक मॉडल चुनने का हमारा फैसला ही था जिसने लोकतंत्र के विचार को एक वैश्विक पहचान दी. यदि हमने वह रास्ता नहीं चुना होता, तो लोकतंत्र का यह मॉडल केवल क्षेत्रीय और सीमित बनकर रह जाता. पश्चिम के साथ साझेदारी भी महत्वपूर्ण है और इसी तरह हम दुनिया को एक बेहतर आकार दे सकते हैं."

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर. (ETV Bharat)

सभा को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, "देशों ने पहले अपने घर विकास करके और फिर विदेशों के साथ जुड़कर तरक्की की है. वे अंतरराष्ट्रीय माहौल का इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिससे वे उसमें अपना योगदान भी दे सकें और उससे लाभ भी उठा सकें. जब हम ‘वसुधैव कुटुंबकम’ कहते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमने दुनिया को कभी भी एक दुश्मन या शत्रुतापूर्ण जगह के रूप में नहीं देखा, जिससे हमें रक्षात्मक होकर खुद को बचाना पड़े."

उन्होंने आगे कहा, "हमारे पास संसाधनों की सीमाएं हैं. सीमित संसाधनों के साथ आप अधिकतम प्रभाव कैसे डाल सकते हैं? वास्तव में यही वह समस्या है जिसे हल करने की आवश्यकता है. आज हम भारतीय विदेश नीति और कूटनीति में इसी समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. हम अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और ताकत का उपयोग करके, और अन्य संस्थानों व संभावनाओं का लाभ उठाकर इसे पूरा करने का प्रयास करते हैं."

विदेशी देशों की सहायता करने पर चर्चा करते हुए डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, "तंजानिया में आईआईटी मद्रास का कैंपस एक ऐसा तरीका है, जिसके जरिए भारतीय विदेश नीति ने यहाँ के एक संस्थान की क्षमताओं का उपयोग करके (दुनिया पर) बड़ा प्रभाव डाला है."