गुजरात के खेड़ा में विदेशी शराब सहित 65 लाख रुपये का माल जब्त

खेड़ा (गुजरात): गुजरात की खेड़ा पुलिस ने 31 दिसंबर से पहले जिले में बड़ी मात्रा में शराब जब्त करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है. खेड़ा LCB (Local Crime Branch) को मिली सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई.

इसमें नडियाद से लाए गए एक कंटेनर से प्लास्टिक दानों की आड़ में लाई जा रही 22.19 लाख रुपये की विदेशी शराब जब्त की गई है. इसमें शराब और चार गाड़ियां मिली हैं और 65 लाख रुपये के माल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है.

31 दिसंबर से पहले, जब जिले में अवैध शराब के तस्कर विदेशी शराब की तस्करी के लिए एक्टिव हो गए हैं, वहीं खेड़ा LCB ने विदेशी शराब की तस्करी रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल की है.

कंटेनर से कटिंग की जा रही थी: खेड़ा LCB की लिस्ट के मुताबिक, खेड़ा LCB टीम पेट्रोलिंग पर थी. उसी दौरान जानकारी मिली कि कुछ लोग इकट्ठा होकर राज्य के बाहर से बड़ी मात्रा में भारत में बनी विदेशी शराब मंगवा रहे हैं. गुटल के उर्वेश तलपड़ा की मदद से वे अपने साथियों के साथ गुटल के दशामाता मंदिर के सामने एक ट्यूब में विदेशी शराब की मात्रा रखकर उसे कटवा रहे हैं. साथ ही, इस शराब की कटिंग अभी चल रही है. इसके आधार पर रेड के दौरान कंटेनर और दूसरी गाड़ियों से 22,19,040 रुपये की विदेशी शराब जब्त की गई.