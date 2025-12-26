ETV Bharat / bharat

गुजरात के खेड़ा में विदेशी शराब सहित 65 लाख रुपये का माल जब्त

गुजरात के खेड़ा LCB ने 31 दिसंबर से पहले जिले में अवैध शराब की तस्करी रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल की है.

FOREIGN LIQUOR
खेड़ा में 22 लाख रुपये की विदेशी शराब बरामद. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 5:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खेड़ा (गुजरात): गुजरात की खेड़ा पुलिस ने 31 दिसंबर से पहले जिले में बड़ी मात्रा में शराब जब्त करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है. खेड़ा LCB (Local Crime Branch) को मिली सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई.

इसमें नडियाद से लाए गए एक कंटेनर से प्लास्टिक दानों की आड़ में लाई जा रही 22.19 लाख रुपये की विदेशी शराब जब्त की गई है. इसमें शराब और चार गाड़ियां मिली हैं और 65 लाख रुपये के माल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है.

31 दिसंबर से पहले, जब जिले में अवैध शराब के तस्कर विदेशी शराब की तस्करी के लिए एक्टिव हो गए हैं, वहीं खेड़ा LCB ने विदेशी शराब की तस्करी रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल की है.

कंटेनर से कटिंग की जा रही थी: खेड़ा LCB की लिस्ट के मुताबिक, खेड़ा LCB टीम पेट्रोलिंग पर थी. उसी दौरान जानकारी मिली कि कुछ लोग इकट्ठा होकर राज्य के बाहर से बड़ी मात्रा में भारत में बनी विदेशी शराब मंगवा रहे हैं. गुटल के उर्वेश तलपड़ा की मदद से वे अपने साथियों के साथ गुटल के दशामाता मंदिर के सामने एक ट्यूब में विदेशी शराब की मात्रा रखकर उसे कटवा रहे हैं. साथ ही, इस शराब की कटिंग अभी चल रही है. इसके आधार पर रेड के दौरान कंटेनर और दूसरी गाड़ियों से 22,19,040 रुपये की विदेशी शराब जब्त की गई.

65,91,920 रुपये का सामान जब्त: LCB ने एक कंटेनर में 22,19,040 रुपये की भारत में बनी विदेशी शराब, अनाज से भरे प्लास्टिक बैग, एक कंटेनर समेत चार गाड़ियां और एक मोबाइल फोन, कुल 65,91,920 रुपये जब्त किए.

11 आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज: खेड़ा LCB ने मौके से शराब काटते हुए एक आरोपी अमितकुमार उर्फ ​​अंबू कनुभाई तलपड़ा, निवासी गुटाल, नाडियाड, जिला खेड़ा को गिरफ्तार किया है. वहीं 10 अन्य आरोपी फरार हैं. कुल 11 आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है.

दर्ज होने वाले मुकदमे में एक वासुदेव उर्फ ​​वासु सामंतभाई तलपड़ा, निवासी चालाली, नाडियाड; किशन उर्फ ​​बोडो ठाकोरभाई तलपड़ा, निवासी बिलोदरा, नाडियाड; रवि गोपालभाई तलपड़ा, निवासी मरिडा भागोल, नाडियाड; भूपेंद्र उर्फ ​​भोपो ईश्वरभाई परमार, निवासी किशोरपुरा, वडताल, नडियाड; उर्वेश अर्जुन तलपड़ा, निवासी गुटाल, नडियाड (6) साहिल सुरेशभाई तलपड़ा, निवासी गुटाल, नाडियाड के साथ-साथ कंटेनर, इनोवा, बोलेरो और एक बाइक के ड्राइवर के खिलाफ वडताल पुलिस स्टेशन में जुर्म दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ें - मर्डर केस में चार भाईयों को आजीवन कारावास, शराब विवाद में ली थी जान, कोर्ट का फैसला बना नजीर

TAGGED:

FOREIGN LIQUOR
FOREIGN LIQUOR IN KHEDA
FOREIGN LIQUOR SMUGGLED IN KHEDA
FOREIGN LIQUOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.