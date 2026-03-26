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भारत को इस्लामिक देश बनाने की बड़ी साजिश का पर्दाफाशः बिहार, दिल्ली और राजस्थान तक फैला था जाल

जांच अधिकारियों ने कहा, ये लोग इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम, X (ट्विटर), फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा फैला रहे थे.

Islamic state conspiracy
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 26, 2026 at 3:15 PM IST

4 Min Read
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अमरावती (आंध्रप्रदेश): देश की सुरक्षा एजेंसियों ने भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की एक बेहद खतरनाक और गहरी साजिश का भंडाफोड़ किया है. काउंटर इंटेलिजेंस (CI) सेल की जांच में खुलासा हुआ है कि एक विदेशी हैंडलर, अल-हकीम शकूर के इशारे पर विजयवाड़ा के युवाओं को कट्टरपंथी बनाया जा रहा था. इस आतंकी नेटवर्क के तार बिहार के दरभंगा और औरंगाबाद से लेकर दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कई शहरों तक फैले हुए हैं.

जांच में सामने आया है कि ये संदिग्ध न केवल सोशल मीडिया के जरिए जहर फैला रहे थे, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेकर भारत में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने और विस्फोटक तैयार करने की फिराक में थे. पुलिस ने अब तक 13 आरोपियों को नामजद किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छह राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है.

जांच में क्या हुआ खुलासा

काउंटर इंटेलिजेंस (CI) सेल की जांच में यह खुलासा हुआ है कि अल-हकीम शकूर नाम के एक विदेशी हैंडलर ने विजयवाड़ा के रहने वाले मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ को भड़काऊ बातें करके कट्टरपंथी बनाया था.

शकूर ने कथित तौर पर उससे कहा था, "हमारा मकसद भारत को एक इस्लामिक देश बनाना है. जिहादी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाने को तैयार रहो. भारत में तबाही मचाने के लिए मैं पाकिस्तान से हथियार और विस्फोटक का इंतजाम करूंगा."

जांच में यह बात सामने आई कि रहमतुल्लाह ने शकूर के कहने पर मिर्जा सोहेल बेग और मोहम्मद दानिश के साथ मिलकर स्थानीय युवाओं को भड़काने और उन्हें जिहाद की ओर धकेलने का काम किया. जांच अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि ये लोग इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम, X (ट्विटर), फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा फैला रहे थे.

इन लोगों ने इंटरनेट से विस्फोटक बनाने के तरीके और जरूरी सामान की जानकारी भी डाउनलोड कर ली थी और वे इन्हें बनाने की तैयारी में थे.

आतंकी समूहों की ओर झुकाव

इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी हमलों के बीच, रहमतुल्लाह का झुकाव 'अल-कायदा' और 'ISIS' जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की तरफ बढ़ने लगा. उसने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की के कट्टरपंथियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया और मसूद अजहर के वीडियो समेत जिहादी सामग्री शेयर करने लगा. इसी दौरान, विजयवाड़ा की एक मस्जिद में उसकी मुलाकात सोहेल बेग और दानिश से हुई.

इन्होंने कुछ दुकानों के बाहर इजरायली उत्पादों के बहिष्कार की अपील करने वाले पोस्टर भी चिपकाए. युवाओं को अपनी ओर खींचने और उन्हें कट्टरपंथी बनाने के लिए इन पोस्टरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की गईं.

आतंकी गुर्गों से संबंध

गुजरात पुलिस द्वारा पहले पकड़े जाने के बाद भी, इन तीनों ने जिहाद के लिए जान देने की इच्छा जताने वाले संदेश पोस्ट करना जारी रखा. उन्होंने ओसामा बिन लादेन के वीडियो जैसी सामग्री भी साझा की. इंस्टाग्राम के माध्यम से, वे गुजरात के सैफुल्ला कुरैशी, दिल्ली के मोहम्मद फैक और झारखंड के एक अन्य व्यक्ति सहित संदिग्ध गुर्गों के संपर्क में थे. उन्होंने कथित तौर पर भारत में तोड़फोड़ और हमलों की साजिश रचने के बारे में चर्चा की.

वे प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान या अफगानिस्तान जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन जुलाई 2025 में सैफुल्ला कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद वे सावधान हो गए. इसके बाद, उन्होंने शकूर नाम के व्यक्ति से संपर्क किया और उसके निर्देशानुसार विभिन्न राज्यों में अन्य संदिग्ध तत्वों के साथ संबंध स्थापित किए.

छह राज्यों में छापेमारी

इस मामले में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है. काउंटर इंटेलिजेंस (CI) सेल और विजयवाड़ा पुलिस ने छह राज्यों में छापेमारी की और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है.

इनमें लकी अहमद (दिल्ली), जीशान (जोधपुर, राजस्थान), शेख फैयाज रहमान (मुंबई), शाहरुख खान (पुणे), मीर आसिफ अली (बांकुरा, पश्चिम बंगाल), अजमानुल्लाह खान (औरंगाबाद, बिहार) और शादमान दिलखुश (दरभंगा, बिहार) शामिल हैं. इन सभी को आगे की पूछताछ और जांच के लिए विजयवाड़ा लाया जा रहा है.

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