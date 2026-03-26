ETV Bharat / bharat

भारत को इस्लामिक देश बनाने की बड़ी साजिश का पर्दाफाशः बिहार, दिल्ली और राजस्थान तक फैला था जाल

अमरावती (आंध्रप्रदेश): देश की सुरक्षा एजेंसियों ने भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की एक बेहद खतरनाक और गहरी साजिश का भंडाफोड़ किया है. काउंटर इंटेलिजेंस (CI) सेल की जांच में खुलासा हुआ है कि एक विदेशी हैंडलर, अल-हकीम शकूर के इशारे पर विजयवाड़ा के युवाओं को कट्टरपंथी बनाया जा रहा था. इस आतंकी नेटवर्क के तार बिहार के दरभंगा और औरंगाबाद से लेकर दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कई शहरों तक फैले हुए हैं.

जांच में सामने आया है कि ये संदिग्ध न केवल सोशल मीडिया के जरिए जहर फैला रहे थे, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेकर भारत में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने और विस्फोटक तैयार करने की फिराक में थे. पुलिस ने अब तक 13 आरोपियों को नामजद किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छह राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है.

जांच में क्या हुआ खुलासा

काउंटर इंटेलिजेंस (CI) सेल की जांच में यह खुलासा हुआ है कि अल-हकीम शकूर नाम के एक विदेशी हैंडलर ने विजयवाड़ा के रहने वाले मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ को भड़काऊ बातें करके कट्टरपंथी बनाया था.

शकूर ने कथित तौर पर उससे कहा था, "हमारा मकसद भारत को एक इस्लामिक देश बनाना है. जिहादी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाने को तैयार रहो. भारत में तबाही मचाने के लिए मैं पाकिस्तान से हथियार और विस्फोटक का इंतजाम करूंगा."

जांच में यह बात सामने आई कि रहमतुल्लाह ने शकूर के कहने पर मिर्जा सोहेल बेग और मोहम्मद दानिश के साथ मिलकर स्थानीय युवाओं को भड़काने और उन्हें जिहाद की ओर धकेलने का काम किया. जांच अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि ये लोग इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम, X (ट्विटर), फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा फैला रहे थे.

इन लोगों ने इंटरनेट से विस्फोटक बनाने के तरीके और जरूरी सामान की जानकारी भी डाउनलोड कर ली थी और वे इन्हें बनाने की तैयारी में थे.

आतंकी समूहों की ओर झुकाव

इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी हमलों के बीच, रहमतुल्लाह का झुकाव 'अल-कायदा' और 'ISIS' जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की तरफ बढ़ने लगा. उसने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की के कट्टरपंथियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया और मसूद अजहर के वीडियो समेत जिहादी सामग्री शेयर करने लगा. इसी दौरान, विजयवाड़ा की एक मस्जिद में उसकी मुलाकात सोहेल बेग और दानिश से हुई.