विदेशी भक्तों ने शिरडी साईं बाबा के मंदिर में दिया बड़ा दान, सोने की खिड़की भी शामिल

शिरडी (अहिल्यानगर): हर साल, भारत और विदेश से लाखों भक्त साईं बाबा का आशीर्वाद लेने शिरडी आते हैं, जिन्होंने श्रद्धा और सबूरी (विश्वास और धैर्य) का महान मंत्र दिया था. अटूट विश्वास से प्रेरित होकर भक्त साईं बाबा के चरणों में दिल खोलकर दान देते हैं और हाल ही में ट्रस्ट को विदेशी साईं भक्तों से कैश और सोने का बड़ा दान मिला है. हाल ही में दुबई में रहने वाले एक साईं भक्त परिवार ने साईं मंदिर को सुनहरे अक्षरों में 'ओम साई राम' लिखा हुआ दान किया.

इसके बाद उसी भक्त ने खिड़की के लिए एक आकर्षक डिजाइन वाला सोने का पानी चढ़ा हुआ फ्रेम चढ़ाया, जिससे भक्त साईं बाबा के चेहरे के दर्शन कर सकें. भक्त अब इस सुनहरी खिड़की से समाधि मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति देख सकते हैं और इसके कलात्मक डिजाइन ने खास ध्यान खींचा है.

साईं बाबा ट्रस्ट ने भक्त का सम्मान किया और उनके अनुरोध पर उनका नाम गुप्त रखा गया है. कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के हरदासपुर के एक साईं भक्त तेज बहादुर सिंह ने श्रद्धा से साईं बाबा के चरणों में 200 ग्राम वजन का आकर्षक से बना सोने का मुकुट चढ़ाया. इस कलात्मक मुकुट की अनुमानित कीमत 20,16,000 रुपये है. इसे साईं बाबा ट्रस्ट को सौंप दिया गया है. चार दिन पहले गुजरात के अहमदाबाद के एक साईं भक्त ने साईं बाबा के चरणों में 102.450 ग्राम वजन की भगवान गणेश की सोने की मूर्ति चढ़ाई थी. इस मूर्ति की अनुमानित कीमत 12,39,000 रुपये है. इस भक्त ने यह भी अनुरोध किया कि उनका नाम न बताया जाए.