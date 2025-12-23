ETV Bharat / bharat

विदेशी भक्तों ने शिरडी साईं बाबा के मंदिर में दिया बड़ा दान, सोने की खिड़की भी शामिल

दुबई में रहने वाले एक साईं भक्त ने शिरडी साईं मंदिर को सुनहरे अक्षरों में 'ओम साई राम' लिखा हुआ सोने की पट्टी दान किया.

SHIRDI GOLD DONATION
दुबई में रहने वाले एक साईं भक्त ने शिरडी साईं मंदिर में दिया दान (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 2:15 PM IST

शिरडी (अहिल्यानगर): हर साल, भारत और विदेश से लाखों भक्त साईं बाबा का आशीर्वाद लेने शिरडी आते हैं, जिन्होंने श्रद्धा और सबूरी (विश्वास और धैर्य) का महान मंत्र दिया था. अटूट विश्वास से प्रेरित होकर भक्त साईं बाबा के चरणों में दिल खोलकर दान देते हैं और हाल ही में ट्रस्ट को विदेशी साईं भक्तों से कैश और सोने का बड़ा दान मिला है. हाल ही में दुबई में रहने वाले एक साईं भक्त परिवार ने साईं मंदिर को सुनहरे अक्षरों में 'ओम साई राम' लिखा हुआ दान किया.

इसके बाद उसी भक्त ने खिड़की के लिए एक आकर्षक डिजाइन वाला सोने का पानी चढ़ा हुआ फ्रेम चढ़ाया, जिससे भक्त साईं बाबा के चेहरे के दर्शन कर सकें. भक्त अब इस सुनहरी खिड़की से समाधि मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति देख सकते हैं और इसके कलात्मक डिजाइन ने खास ध्यान खींचा है.

साईं बाबा ट्रस्ट ने भक्त का सम्मान किया और उनके अनुरोध पर उनका नाम गुप्त रखा गया है. कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के हरदासपुर के एक साईं भक्त तेज बहादुर सिंह ने श्रद्धा से साईं बाबा के चरणों में 200 ग्राम वजन का आकर्षक से बना सोने का मुकुट चढ़ाया. इस कलात्मक मुकुट की अनुमानित कीमत 20,16,000 रुपये है. इसे साईं बाबा ट्रस्ट को सौंप दिया गया है. चार दिन पहले गुजरात के अहमदाबाद के एक साईं भक्त ने साईं बाबा के चरणों में 102.450 ग्राम वजन की भगवान गणेश की सोने की मूर्ति चढ़ाई थी. इस मूर्ति की अनुमानित कीमत 12,39,000 रुपये है. इस भक्त ने यह भी अनुरोध किया कि उनका नाम न बताया जाए.

भारत और विदेश के लाखों भक्तों की साईं बाबा में अटूट आस्था है. इसकी वजह से वे सोना, चांदी, हीरे, माणिक, मोती और कैश के रूप में बड़े पैमाने पर दान करते हैं. भक्तों के दान से साईं बाबा मंदिर में कई चीजें चढ़ाई गई हैं, जिनमें एक सोने का सिंहासन, एक सोने का गर्भगृह, 'श्रद्धा-सबुरी' (विश्वास और धैर्य) के सुनहरे अक्षर, हीरे जड़ा मुकुट, चप्पलें, एक सोने का फ्रेम, आरती के लिए पूजा का सामान, एक घंटी, अगरबत्ती स्टैंड, मंदिर का शिखर, और एक सोने का रथ और पालकी शामिल हैं.

साईं बाबा की इस सीख को मानते हुए कि बीमारों की सेवा करना भगवान की सेवा है, भक्त साईं बाबा संस्थान द्वारा चलाए जा रहे साईं बाबा हॉस्पिटल में भी बड़ा योगदान दे रहे हैं. मुंबई के एक साईं भक्त डॉ. श्रीराम अय्यर ने अपनी कंपनी प्रिज्मा ग्लोबल लिमिटेड के जरिए पांच दिन पहले साईं बाबा हॉस्पिटल को 1 करोड़ 4 लाख रुपये की एक लेटेस्ट मेडिकल उपकरण दान दिए. इस मशीन से दिल की बीमारियों से जुड़ी ज्यादा सटीक, तेज और असरदार जांच हो पाएगी जिससे मरीजों की देखभाल में बहुत मदद मिलेगी.

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

