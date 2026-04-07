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लोकतंत्र का उत्सव: 23 देशों के प्रतिनिधि देखेंगे असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव

चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमिश्नर डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ, मंगलवार, 8 अप्रैल, 2026 को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) में इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम (IEVP 2026) में 23 देशों के डेलीगेट्स को संबोधित करते हुए. ( IANS/X/@ECISVEEP )

23 देशों के डेलीगेट्स मंगलवार, 8 अप्रैल, 2026 को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) में इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम (IEVP 2026) में शामिल हुए. (IANS/X/@ECISVEEP)

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. एस.एस. संधू और डॉ. विवेक जोशी ने मंगलवार को यहां 'इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट' (IIIDEM) में IEVP, 2026 कार्यक्रम की शुरुआत की. कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग भारत में चुनावों को 'लोकतंत्र के उत्सव' के रूप में मनाता है. उन्होंने अतिथियों से भारत के विभिन्न राज्यों की यात्रा का आनंद लेने और यहां की विविधता को देखने व समझने का आग्रह भी किया.

नई दिल्लीः असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होने वाले मतदान का गवाह एक वैश्विक प्रतिनिधिमंडल बनेगा. 'इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम' (IEVP), 2026 के तहत 23 देशों के 43 प्रतिनिधि असम, केरल और पुडुचेरी का दौरा करेंगे. यहां, होने वाले मतदान को देखेंगे.

पहले चरण में, इस कार्यक्रम के प्रतिनिधि 8-9 अप्रैल को असम, केरल और पुडुचेरी का दौरा करेंगे. दूसरे चरण में, प्रतिनिधि 20 अप्रैल से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के राज्यों का दौरा करेंगे. चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण में दिल्ली स्थित पांच विदेशी मिशनों के प्रतिनिधियों सहित 23 देशों के कुल 43 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं.

आज इन प्रतिनिधियों को EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) का प्रदर्शन दिखाया गया और उन्होंने मतदान प्रक्रिया का व्यावहारिक अनुभव लेने के लिए मॉक पोल (दिखावटी मतदान) में भी हिस्सा लिया. कार्यक्रम के दौरान, प्रतिनिधियों ने भारत की चुनाव प्रक्रिया में तकनीकी सुधारों और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों में गहरी रुचि दिखाई. उन्होंने विशेषज्ञों के साथ एक संवाद सत्र में भी भाग लिया.

चुनाव आयोग ने बताया, "प्रतिनिधि 8 अप्रैल को असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की यात्रा करेंगे. वे वहां डिस्पैच और वितरण केंद्रों के साथ-साथ जिला नियंत्रण कक्ष (डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम) और मीडिया निगरानी केंद्रों जैसी सुविधाओं को भी देखेंगे. इसके अलावा, वे 9 अप्रैल की सुबह होने वाले वास्तविक मतदान के भी गवाह बनेंगे."

चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमिश्नर डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ, मंगलवार, 8 अप्रैल, 2026 को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) में इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम (IEVP 2026) में 23 देशों के डेलीगेट्स के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाते हुए. (IANS/X/@ECISVEEP)

IEVP चुनाव आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य दूसरे देशों के चुनाव निकायों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ आपसी सहयोग बढ़ाना है. यह कार्यक्रम विदेशी चुनाव निकायों के प्रतिनिधियों को भारत के चुनावी ढांचे, संस्थागत व्यवस्था और काम करने के तरीके की पूरी जानकारी देता है, साथ ही उन्हें चुनाव प्रबंधन में अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीकों और नई तकनीकों से भी परिचित कराता है.

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