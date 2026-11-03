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विदेशी कोर्ट से मिला तलाक...फिर की दूसरी शादी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शख्स की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि शादी के पूरी तरह टूटने के आधार पर किसी विदेशी कोर्ट से मिला तलाक का आदेश कानूनी नहीं है. यह फैसला जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और श्री चंद्रशेखर की बेंच ने सुनाया.

बेंच ने कहा कि उसके सामने जो मामला है, वह मैट्रिमोनियल फोरम शॉपिंग की सीमाओं को साफ तौर पर दिखाता है, जहां एक पति, भारतीय अधिकार क्षेत्र के तहत अपनी पहली शादी को खत्म करने में नाकाम रहने के बाद एक विदेशी कोर्ट जाता है. उस विदेशी अधिकार क्षेत्र के तहत तलाक का आदेश हासिल करता है और बाद में दूसरी शादी कर लेता है. बेंच ने पूछा कि क्या शादी की पवित्रता को ऐसे फोरम नॉन कन्वीनियंस (असुविधाजनक मंच) के आगे झुकने दिया जा सकता है.

बेंच ने कहा कि विदेशी तलाक का आदेश भारत में मौजूदा वैवाहिक कानून के खिलाफ है और ऐसे आधार पर पास किया गया है जिसे कानूनी तौर पर मान्यता भी नहीं दी गई है. यह न सिर्फ सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 13 की कानूनी सीमा का उल्लंघन करता है, जिससे हर विदेशी आदेश को गुजरना होता है, बल्कि वाई. नरसिम्हा राव (1991) मामले में इस कोर्ट की उन बातों का भी उल्लंघन करता है कि भारत में विदेशी आदेश लागू होने के लिए किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है. बेंच ने यह बात एक शख्स की अर्जी खारिज करते हुए कही, जिसमें उसने अपने खिलाफ दो शादियों और आपराधिक साजिश के लिए दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी. बेंच ने शख्स के खिलाफ केस को खारिज करने से इनकार करते हुए उसके माता-पिता और दूसरी पत्नी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी. अब आरोपी नंबर 1 पति की दलील पर आते हुए बेंच ने कहा कि चूंकि आरोपी नंबर 4 दूसरी पत्नी के साथ दूसरी शादी के समय वह ब्रिटिश नागरिक था और चूंकि दूसरी शादी भारत के बाहर हुई थी, इसलिए आईपीसी की धारा 4 के नियम को ध्यान में रखते हुए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.