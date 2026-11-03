विदेशी कोर्ट से मिला तलाक...फिर की दूसरी शादी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शख्स की याचिका
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि विदेशी तलाक का आदेश भारत में मौजूदा वैवाहिक कानून के खिलाफ है.
By Sumit Saxena
Published : November 3, 2026 at 10:39 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि शादी के पूरी तरह टूटने के आधार पर किसी विदेशी कोर्ट से मिला तलाक का आदेश कानूनी नहीं है. यह फैसला जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और श्री चंद्रशेखर की बेंच ने सुनाया.
बेंच ने कहा कि उसके सामने जो मामला है, वह मैट्रिमोनियल फोरम शॉपिंग की सीमाओं को साफ तौर पर दिखाता है, जहां एक पति, भारतीय अधिकार क्षेत्र के तहत अपनी पहली शादी को खत्म करने में नाकाम रहने के बाद एक विदेशी कोर्ट जाता है. उस विदेशी अधिकार क्षेत्र के तहत तलाक का आदेश हासिल करता है और बाद में दूसरी शादी कर लेता है. बेंच ने पूछा कि क्या शादी की पवित्रता को ऐसे फोरम नॉन कन्वीनियंस (असुविधाजनक मंच) के आगे झुकने दिया जा सकता है.
बेंच ने कहा कि विदेशी तलाक का आदेश भारत में मौजूदा वैवाहिक कानून के खिलाफ है और ऐसे आधार पर पास किया गया है जिसे कानूनी तौर पर मान्यता भी नहीं दी गई है. यह न सिर्फ सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 13 की कानूनी सीमा का उल्लंघन करता है, जिससे हर विदेशी आदेश को गुजरना होता है, बल्कि वाई. नरसिम्हा राव (1991) मामले में इस कोर्ट की उन बातों का भी उल्लंघन करता है कि भारत में विदेशी आदेश लागू होने के लिए किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है.
बेंच ने यह बात एक शख्स की अर्जी खारिज करते हुए कही, जिसमें उसने अपने खिलाफ दो शादियों और आपराधिक साजिश के लिए दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी. बेंच ने शख्स के खिलाफ केस को खारिज करने से इनकार करते हुए उसके माता-पिता और दूसरी पत्नी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी.
अब आरोपी नंबर 1 पति की दलील पर आते हुए बेंच ने कहा कि चूंकि आरोपी नंबर 4 दूसरी पत्नी के साथ दूसरी शादी के समय वह ब्रिटिश नागरिक था और चूंकि दूसरी शादी भारत के बाहर हुई थी, इसलिए आईपीसी की धारा 4 के नियम को ध्यान में रखते हुए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.
बेंच ने कहा, "हम इस बात को उस तरह से नहीं मान सकते, जैसे आरोपी नंबर 1 पति की शादी प्रतिवादी नंबर 2 पहली पत्नी से भारत में हिंदू रीति-रिवाजों के तहत हुई थी. इसलिए भले ही दूसरी शादी भारत के बाहर हुई हो, आईपीसी की धारा 494 के तहत आरोपों को कमजोर नहीं कहा जा सकता. वह इसलिए क्योंकि दो शादियों के अपराध की जांच सिर्फ दूसरी शादी की जगह तक सीमित नहीं हो सकती. बल्कि इसमें मौजूदा वैवाहिक रिश्ते को भी ध्यान में रखना होगा."
बेंच ने कहा कि वैसे भी, आरोपी नंबर 1 पति की राष्ट्रीयता में बाद में हुए बदलाव से मौजूदा शादी से होने वाले कानूनी नतीजों को खत्म नहीं किया जा सकता. इस मामले में शख्स ने अपनी पहली पत्नी से अप्रैल 2003 में आंध्र प्रदेश के सत्तेनापल्ली में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी. शादी के बाद वे हैदराबाद में रहते थे, जहां पति उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से पोस्ट-ग्रेजुएशन कर रहा था.
वह शख्स फरवरी 2005 में डॉक्टर के तौर पर अपना करियर बनाने के लिए यूनाइटेड किंगडम गया और बाद में उसकी पत्नी भी उसके साथ आ गई. अगस्त 2007 में, पहली पत्नी डिलीवरी के लिए सत्तेनापल्ली में अपने मायके लौट आई. शख्स ने दावा किया कि बार-बार कहने के बावजूद वह यूनाइटेड किंगडम नहीं लौटी.
पति ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नरसारावपेट में सही कोर्ट में तलाक और कस्टडी की कार्रवाई शुरू की, जिसे खारिज कर दिया गया. बाद में उसने हाई कोर्ट में अपील दायर की लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया. फरवरी 2013 में, उन्हें यूके की नागरिकता प्रदान की गई और उन्होंने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज काउंटी कोर्ट में पहली पत्नी के खिलाफ तलाक की कार्यवाही शुरू की, जिसने उन्हें 2014 में शादी के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक दे दिया. बाद में उस व्यक्ति ने यूके के नॉरफॉक में दोबारा शादी कर ली.
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