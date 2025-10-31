ETV Bharat / bharat

चेन्नई में फिर से फैक्टरी ओपन करेगी फोर्ड, नेक्स्ट जेन इंजन का करेगी निर्माण

चेन्नई के मराईमलाई नगर स्थित अपने कारखाने को फोर्ड फिर से खोलेगी और 2,35,000 नए इंजन बनाएगी.

मिलनाडु के उद्योग मंत्री टीआरपी राजा (ETV Bharat)
October 31, 2025

चेन्नई: तमिलनाडु के उद्योग मंत्री टीआरपी राजा ने घोषणा की है कि चेंगलपट्टू जिले के मराईमलाई नगर में बंद हो चुकी फोर्ड कार कंपनी को फिर से खोला जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि फोर्ड कंपनी 3250 करोड़ रुपये के निवेश से खुलेगी और 600 लोगों को रोजगार देगी.

अमेरिकी फोर्ड कार कंपनी और तमिलनाडु सरकार के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. इसके बाद उद्योग मंत्री ने चेन्नई सचिवालय के बाहर मीडिया से मुलाकात की. उन्होंने कहा, "लंबी बातचीत के बाद फोर्ड कंपनी के साथ तमिलनाडु में फैक्ट्री फिर से खोलने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं. बंद पड़ी फोर्ड फैक्ट्री अब फिर से खुलने जा रही है."

उन्होंने कहास, "हमें वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति को समझने की जरूरत है. कुछ देशों के बीच युद्ध और व्यापार युद्ध जैसे वैश्विक संकटों के बीच, हमने फोर्ड को तमिलनाडु में वापस लाने में सफलता प्राप्त की है. सभी को यह समझना चाहिए कि ऐसी स्थिति में फोर्ड को तमिलनाडु में वापस लाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की."

600 लोगों के लिए डायरेक्ट रोजगार
फोर्ड में रोजगार पर बोलते हुए मंत्री ने कहा, "फोर्ड ने 3250 करोड़ रुपये के निवेश से 600 लोगों के लिए सीधा रोजगार सुनिश्चित किया है. अप्रत्यक्ष रूप से और भी रोजगार आएंगे. नेक्स्ट जेन इंजन के निर्माण के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं."

'स्टालिन के प्रयासों को सफलता'
पहले चरण में फोर्ड चेन्नई के मराईमलाई नगर स्थित अपने कारखाने में 2,35,000 नए इंजन बनाएगी. चेन्नई स्थित फोर्ड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में 12000 युवा कार्यरत हैं, जिसे देखते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने फोर्ड से इसे बढ़ाने का अनुरोध किया है. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसकी घोषणा की. टीआरपी राजा ने कहा, "स्टालिन के प्रयासों को सफलता मिली है."

इससे पहले मुख्यमंत्री स्टालिन ने पिछले अगस्त में थूथुकुडी में वियतनाम की 'विनफास्ट' कंपनी के कार निर्माण कारखाने का उद्घाटन किया था. उल्लेखनीय है कि यह कार कारखाना 114 एकड़ में 1,119.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित किया गया था.

