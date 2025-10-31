ETV Bharat / bharat

चेन्नई में फिर से फैक्टरी ओपन करेगी फोर्ड, नेक्स्ट जेन इंजन का करेगी निर्माण

चेन्नई: तमिलनाडु के उद्योग मंत्री टीआरपी राजा ने घोषणा की है कि चेंगलपट्टू जिले के मराईमलाई नगर में बंद हो चुकी फोर्ड कार कंपनी को फिर से खोला जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि फोर्ड कंपनी 3250 करोड़ रुपये के निवेश से खुलेगी और 600 लोगों को रोजगार देगी.

अमेरिकी फोर्ड कार कंपनी और तमिलनाडु सरकार के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. इसके बाद उद्योग मंत्री ने चेन्नई सचिवालय के बाहर मीडिया से मुलाकात की. उन्होंने कहा, "लंबी बातचीत के बाद फोर्ड कंपनी के साथ तमिलनाडु में फैक्ट्री फिर से खोलने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं. बंद पड़ी फोर्ड फैक्ट्री अब फिर से खुलने जा रही है."

उन्होंने कहास, "हमें वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति को समझने की जरूरत है. कुछ देशों के बीच युद्ध और व्यापार युद्ध जैसे वैश्विक संकटों के बीच, हमने फोर्ड को तमिलनाडु में वापस लाने में सफलता प्राप्त की है. सभी को यह समझना चाहिए कि ऐसी स्थिति में फोर्ड को तमिलनाडु में वापस लाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की."

600 लोगों के लिए डायरेक्ट रोजगार

फोर्ड में रोजगार पर बोलते हुए मंत्री ने कहा, "फोर्ड ने 3250 करोड़ रुपये के निवेश से 600 लोगों के लिए सीधा रोजगार सुनिश्चित किया है. अप्रत्यक्ष रूप से और भी रोजगार आएंगे. नेक्स्ट जेन इंजन के निर्माण के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं."