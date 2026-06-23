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दुनिया का हर 70वां व्यक्ति बेघर; अपने आशियाने से दूर 11.78 करोड़ लोग, शरण देने में फिसड्डी अमेरिका-यूरोप जैसे धनी देश

72 लाख लोगों को इंटरनेशनल सुरक्षा की जरूरत : बेघर होने के बाद कई लोगों को दूसरे देशों में या अपने ही देश के सुरक्षित इलाकों में पनाह मिल गई. हालांकि इन शरणार्थियों में अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जिनकी जान-माल को खतरा है. रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 72 लाख लोगों को इंटरनेशनल सुरक्षा की दरकार है. वहीं करीब 60 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थियों की देखभाल की कानूनी जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) उठा रही है.

केवल 7 देशों में रह रहे दुनिया के एक तिहाई शरणार्थी : UNHCR की रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि दुनियाभर के काफी ज्यादा शरणार्थी केवल 7 देशों में ही रह रहे हैं. यानी इन देशों पर शरणार्थियों को पनाह देने का ज्यादा लोड है. संख्या की बात करें तो कोलंबिया में 28 लाख, जर्मनी में 27 लाख, तुर्किये में 24 लाख, युगांडा में 19 लाख, ईरान में 17 लाख, चाड में 15 लाख, पाकिस्तान में 13 लाख शरणार्थी रह रहे हैं. कोलंबिया में सबसे ज्यादा शरणार्थी रह रहे हैं जबकि पाकिस्तान में सबसे कम हैं. वहीं कुछ रिपोर्ट के अनुसार पोलैंड, बांग्लादेश, इथियोपिया और ईरान में भी शरणार्थी रह रहे हैं.

छह करोड़ से अधिक लोग अपने ही देश में बेघर : UNHCR की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में कुल 11 करोड़ 73 लाख लोगों को न चाहते हुए भी अपने घर छोड़ने पड़े. यह दुनिया की कुल आबादी का 1.4% है. इनमें 6 करोड़ 86 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने ही देश में बेघर हैं. जबकि कुछ लोगों को दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी. इसके अलावा करीब 90 लाख लोगों ने अन्य देशों से शरण देने की मांग की है, जिन पर अभी फैसला होना बाकी है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साल 2024 की तुलना में साल 2025 में कुल 1 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लोग अपने घर लौटे.

घर छोड़ने में ईरान-इजराइल के लोग भी रहे आगे : UNHCR की रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 में अमेरिका-इजराइल और ईरान में तनाव शुरू हो गया. इसके कारण यहां के काफी लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा. इजराइल के 10 लाख जबकि ईरान के 32 लाख लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में दूसरी जगहों पर चले गए. युद्ध के असर के कारण लेबनान में भी यही समस्या देखने को मिली. यहां के काफी लोगों ने अपना घर छोड़ दिया. पूरी दुनिया के 72% शरणार्थी केवल 7 देशों से बेघर होकर आए. इनमें वेनेजुएला, फिलिस्तीन, यूक्रेन, सीरिया, अफगानिस्तान, सूडान और साउथ सूडान शामिल है.

दुनिया के किन देशों में कितने लोगों ने ली शरण? : GLOBAL TRENDSFORCED DISPLACEMENT IN 2025 के नाम से 11 जून को जारी UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) रिपोर्ट के अनुसार बेघर लोगों के शरण देने में पीछे रहने के बावजूद यूरोप में सबसे ज्यादा शरणार्थी रह रहे हैं. यहां इनकी संख्या 1.32 करोड़ है. अमेरिका में शरण लेने वालों की संख्या में काफी गिरावट देखी गई. साल 2025 में करीब 81 हजार लोगों ने कनाडा, आस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस में शरण ली. इससे पहले साल 2024 में यह आंकड़ा 1.88 लाख था. कनाडा में 38 हजार 800, आस्ट्रेलिया में 18 हजार, अमेरिका में 11 हजार 500 और फ्रांस में 3100 बेघर लोगों ने शरण ली.

यह गिरावट इसलिए आई क्योंकि दुनियाभर के तमाम शरणार्थी अपने वतन लौटे. इसके अलावा जो अपने देश में ही घर से निकाल दिए गए थे, वे भी फिर से अपने आशियाने में पहुंच गए. हालांकि कुछ समय के बाद दुनिया के कई देशों में छिड़े संघर्ष और तनाव के कारण फिर से हालात बिगड़ गए. भारत में भी मौजूदा समय करीब 6 करोड़ लोग बेघर होने के मुहाने पर खड़े हैं. आईए अब UNHCR की साल 2025 की रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं के अलावा इस मसले से जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में भी जानते हैं.

ऐसे लोगों को दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी. आसरे के लिए भी उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा. एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों ने बेघर हो चुके लोगों को शरण दी. उनकी जिम्मेदारियां उठाईं, जबकि अमेरिका-यूरोप जैसे धनी देश इसमें सबसे फिसड्डी साबित हुए. पिछले 10 साल में पहली बार दुनिया में जबरन विस्थापित लोगों की तादाद में गिरावट आई थी. इससे साल 2025 में यह ग्राफ 3% गिर गया था.

People worldwide remain forcibly displaced : रोटी-कपड़ा और मकान, ये तीन बुनियादी जरूरतें हर शख्स के लिए काफी अहमियत रखती हैं. इनमें से 2 आवश्यकताएं तो थोड़े संघर्ष के बाद पूरी हो जाती हैं, लेकिन घर के लिए लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है. इसके बावजूद दुनियाभर के बहुत सारे लोग अपने सपनों के आशियाने में रह नहीं पाते हैं. उन्हें बेघर होना पड़ता है. संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 11.78 करोड़ लोगों को हिंसा समेत अन्य कारणों से अपना घर छोड़ना पड़ा.

भारत में भी काफी लोग किए गए बेघर : legacy.hlrn.org.in के डेटा के अनुसार काफी संख्या में भारत के लोगों को भी बेघर होना पड़ा है. कोरोना महामारी के दौरान मार्च 2020 से जुलाई 2021 तक सरकार की ओर से शहरी और ग्रामीण भारत में कम से कम 43 हजार 600 से अधिक घर गिरा दिए गए. इससे करीब 2 लाख 57 हजार लोग बेघर हो गए. यानी इस अवधि के दौरान हर घंटे 21 लोगों को उनके घरों से निकाला गया. वहीं साल 2022-23 में भी पूरे देश में करीब 1.6 करोड़ लोग बेघर होने की स्थिति में थे. बेघर करने के कारणों में प्रोजेक्ट, जंगल और जंगली जानवरों को बचाने, अतिक्रमण, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट आदि शामिल रहे.

अन्य वजहों से भी अपने देश के काफी लोग हैं बेघर : अपने देश में पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितिओं के कारण भी काफी लोगों को बेघर होना पड़ा है. काफी लोगों की इनकम कम है. वे मुश्किल से दाल-रोटी लायक ही कमा पाते हैं. ऐसे में वे खुद का घर नहीं बना पाते हैं. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के अनुसार अप्रैल और जुलाई 2020 के बीच कोरोना महामारी के कारण भारत में लगभग 1.8 करोड़ नौकरियां चली गईं. इससे खुद का घर बनाने के उनके सपने अधूरे रह गए. पार्टनर के छोड़ देने के कारण भी कई बार लोग बेघर हो जाते हैं. ऐसे कई लोगों को उनके परिवार के लोग ही ठिकाना नहीं देते हैं. पारिवारिक तालमेल में कमी और मानसिक बीमारी के कारण भी काफी लोग बेघर हो जाते हैं.

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भारत में शरणार्थियों की संख्या 2 लाख से ज्यादा : दुनिया के दूसरे देशों की तरह अपने देश में भी काफी शरणार्थी रह रहे हैं. migrants-refugees.va, nhrc.nic.in और researchgate.net के डेटा के अनुसार भारत में 2 लाख से अधिक शरणार्थी हैं. ये म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सोमालिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इथियोपिया आदि देशों से आए हैं. इनमें से कुछ अपनी मर्जी से आए हैं, जबकि कई लोग दूसरी वजहों से यहां रह रहे हैं. साल 2021 में श्रीलंका से करीब 47.3%, चीन से 37.4%, म्यांमार से 10.4%, अफगानिस्तान से 4.4% शरणार्थी अपने देश में थे. ज्यादातर ने सरकार से शरण देने की मांग की थी. साल 2015 से 2020 के दौरान ऐसे करीब 16% आवेदन स्वीकार किए गए थे. इनमें म्यांमार के लोगों के करीब 98% एप्लीकेशन शामिल थे.

65 से 73% लोग पड़ोसी देशों में लेते हैं शरण : unrefugees.org के डेटा के अनुसार दुनिया में जितने भी लोगों को किन्हीं वजहों से बेघर होना पड़ता है, उनमें से करीब 65 से 73% लोग अपने पड़ोसी देशों में ही शरण लेते हैं. ऐसे लोगों को उम्मीद रहती है कि उनके अपने देश में युद्ध जैसे हालात सुधरने ­­­­­­­­­के बाद वे फिर से वहां लौट सकते हैं. ये कम समय में लौट भी जाते हैं. कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें कुछ वजहों से देश से निकाल दिया जाता है. ऐसे लोग दूसरे देशों में ठिकाना बनाते हैं. ये 5 से 10 साल वहीं रहते हैं. पिछले 20 सालों में इस तरह के शरणार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है.

साल 2023 में दुनिया के इन देशों में बहुत कम थी शरणार्थियों की संख्या. (Photo Credit; Getty)

मॉरीशस-बारबाडोस जैसे देशों में क्यों कम है शरणार्थियों की संख्या? : theglobaleconomy.com के अनुसार मॉरीशस, बारबाडोस, मंगोलिया, कंबोडिया, फिजी, मोनाको, वियतनाम, सूरीनाम जैसे देशों में रिफ्यूजी आबादी कम होने की पीछे की कई वजहें हैं. ये देश दुनिया के अन्य देशों से अलग-थलग हैं. ये चारों तरफ से समुद्र से घिरे छोटे द्वीप की तरह हैं. ये देश उन मुख्य युद्धग्रस्त क्षेत्रों से काफी दूर हैं, जहां से सबसे ज्यादा शरणार्थी निकलते हैं. यहां रोजगार की काफी कमी है. जन सुविधाओं के मामले में भी ये देश पीछे हैं. आमतौर पर शरणार्थी ऐसे देशों में जाना पसंद करते हैं, जहां उनके बच्चों को शिक्षा, खाना, घर जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें.

2025 के अंत में 39% बच्चे भी थे शरणार्थी : जून 2026 की ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक दुनिया में 4.16 करोड़ लोग शरणार्थी थे. इनमें 39% बच्चे थे. कुल शरणार्थियों में करीब 70% लोग छह देशों के रहने वाले थे. इसी तरह साल 2025 में 54 लाख लोगों ने अपना देश छोड़ा. 44 लाख लोग अपने देश लौटे. जबकि 81 हजार 800 लोग अन्य देशों में ही सेटल हो गए. म्यांमार में अत्याचार से बचकर करीब 12 लाख लोग बांग्लादेश चले आए. वे वहां शरणार्थी के तौर पर रहने लगे.

खतरे वाले इलाकों में फिर से लौट रहे लोग : UNHCR की रिपोर्ट में एक चेतावनी भी दी गई है. इसके अनुसार हिंसा, युद्ध समेत अन्य कारणों से देश छोड़ चुके लोग, फिर से उन्हीं देशों में लौटने लगे हैं. ये इलाके मौजूदा समय भी हिंसा, अस्थिरता, विरोध आदि समस्याओं से जूझ रहे हैं. लिहाजा केवल घर वापसी ही जरूरी नहीं है, इसके साथ कई मापदंडों पर फिर से विचार करने की जरूरत है. जैसे क्या उन्हें सुरक्षा मिल पाएगी?, क्या उनके लिए यहां रोजगार के अवसर हैं?, क्या उनके बच्चों को इन देशों में शिक्षा मिल पाएगी?, क्या उन्हें और उनके परिवारों के लिए तमाम बुनियादी सुविधाए आसानी से मुहैया हो जाएंगी?, ऐसे कई सवाल हैं, जिसके जवाब शरणार्थियों को तलाशने चाहिए, जिससे वे फिर से सम्मान से जी सके.

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दुनिया में कब से चल रहा शरणार्थी संकट? : दुनिया में शरणार्थी संकट की शुरुआत कब से हुई थी, UNHCR की रिपोर्ट में इसके बारे में भी बताया गया है. दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1951 में संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थियों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए रिफ्यूजी कन्वेंशन बनाया था. उस दौरान पूरी दुनिया में कुल शरणार्थियों की संख्या 21 लाख थी. 1967 तक रिफ्यूजी कन्वेंशन का दायरा पूरी दुनिया में बढ़ा दिया गया. वहीं अंतरराष्ट्रीय कानून में शरणार्थियों की परिभाषा तय की गई है. इसके अनुसार जिन लोगों को उनके अपने देश में उनकी आजादी, जान-माल आदि का खतरा होता हैं, ऐसे लोग यदि वो देश छोड़कर दूसरे देशों में चले जाते हैं तो उन्हें शरणार्थी कहा जाता है.

हर साल काफी संख्या में बेघर हुए लोग. (Photo Credit; Getty)

1980 में शरणार्थियों की संख्या एक करोड़ के पार हो गई थी : 1980 में पूरी दुनिया में शरणार्थियों की संख्या एक करोड़ के पार पहुंच गई थी. यह पहली बार रहा जब शरणार्थियों की संख्या में इतना उछाल आया. इसके बाद के वर्षों में हालात और बिगड़ते चले गए. अफगानिस्तान और इथियोपिया में तनाव के बाद साल 1990 तक शरणार्थियों की संख्या दो करोड़ हो गई. हालांकि इसके बाद के वर्षों में शरणार्थियों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ. इसके बाद साल 2001 में अमेरिका की ओर से अफगानिस्तान पर हमले के बाद कुछ अन्य देशों के गृहयुद्धों ने दुनिया में शरणार्थियों की संख्या बढ़ा दी. 2021 के अंत तक दुनिया में शरणार्थियों की संख्या 3 करोड़ के पार हो गई. साल 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में तेजी से शरणार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ.

280 करोड़ लोगों के पास उपयुक्त आवास नहीं : मजबूरी में घर छोड़ने के अलावा दुनिया में काफी लोग ऐसे भी हैं जो बेघर हैं. ऐसे लोगों की संख्या 280 करोड़ है. इसमें करीब 110 करोड़ लोग झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं. मई में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई थी. हालांकि कई देशों में आवास के मामले में स्थिति काफी अच्छी है. घरेलू व्यय सर्वेक्षण 2023 के अनुसार सिंगापुर में 87% लोगों के पास पक्के मकान हैं. इसी तरह कजाकिस्तान में करीब 95% लोगों के पास अपने मकान हैं. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में बेघर लोगों की संख्या 17 लाख 73 हजार 40 थी.

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