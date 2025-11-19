ETV Bharat / bharat

नक्सलवाद पर फोर्स का करारा प्रहार, दो दिनों में 13 नक्सली ढेर, माओवादी हिड़मा और टेक शंकर का काम तमाम

नक्सली माड़वी हिड़मा और टेक शंकर का काम तमाम: दो दिनों के नक्सल एनकाउंटर में फोर्स ने कुख्यात नक्सली माड़वी हिड़मा और नक्सलियों की टेक्निकल टीम के हेड टेक शंकर को मार गिराया है. माड़वी हिड़मा नक्सलियों का बड़ा कमांडर माना जाता है. दो दिनों से जारी नक्सल ऑपरेशन में कुल 13 नक्सली मारे गए हैं. मारे गए नक्सलियों में हिड़मा की पत्नी राजे व माओवादी सुरेश भी शामिल है. यह सुरक्षाबलों के लिए बड़ी सफलता है.

बस्तर: 18 और 19 नवंबर 2025 नक्सलियों के खिलाफ जंग में काफी निर्णायक दिन साबित हुआ है. छत्तीसगढ़ आंध्रप्रदेश औऱ ओडिशा की सीमा पर हुए एनकाउंटर में लाल आतंक पर तगड़ा प्रहार हुआ है. बीते दो दिनों के अंदर कुल 13 नक्सली मारे गए हैं.

19 नवंबर को हुई 50 नक्सलियों की गिरफ्तारी: आंध्र प्रदेश में 19 नवंबर को एक साथ 50 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है. गिरफ्तार सभी माओवादी बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों के ही निवासी थे. तरह नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है. गिरफ्तार माओवादियों में 03 SZCM मेम्बर लखमा, मदन्ना और सोढ़ी मनीला शामिल हैं. वहीं 5 DVCM, 19 ACM मेम्बर, 23 PM ( पार्टी मेम्बर) शामिल हैं.

बस्तर आईजी ने कहा नक्सल संगठन हो रहा कमजोर: नक्सल मोर्चे पर मिली सफलता के बाद बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने मीडिया से बात की है. उन्होंने बताया कि लगातार चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के कारण माओवादी संगठन बुरी तरह कमजोर हो चुका है. अब तक बस्तर संभाग के अलग अलग मुठभेड़ों में 450 से अधिक नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं. 2200 से ज्यादा नक्सली हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं. बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि अब पूरे बस्तर क्षेत्र में करीब डेढ़ सौ के आसपास ही नक्सली बचे हैं. जिन पर फोर्स की पैनी नजर है.

रम्पाचोड़ावरम में हिड़मा का पोस्टमार्टम (ETV BHARAT)

माओवादी संगठन का क्षेत्रफल और बल-स्तर दोनों तेजी से घट रहा है. इसके बावजूद कुछ सक्रिय कैडर अब भी जंगल में छिपकर जनता की जान-माल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे सभी कैडर की जानकारी इकट्ठा की जा रही है और उन्हें भी साफ संदेश है मुख्यधारा में लौटें, वरना अभियान लगातार और सख्ती से जारी रहेगा- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर

मारे गए नक्सलियों का हो रहा पोस्टमार्टम: मारे गए माओवादियों के शव को आंध्रप्रदेश के रम्पाचोड़ावरम के एरिया हॉस्पिटल मर्च्युरी में रखा गया है. जहां सभी माओवादियों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. इधर माड़वी हिड़मा और उसकी पत्नी के शव को लेने के लिए उनके परिजन अस्पताल पहुंचे हुए हैं. कानूनी कागजी कार्रवाई करने के बाद नक्सलियों के शव उनके परिजनों को सौंप दिया जाएंगे. जिसके बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार हिड़मा के गांव पूवर्ती में कर सकेंगे.