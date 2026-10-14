दुनिया के 900 बेस्ट एम्प्लॉयर्स में देश की 32 कंपनियां शामिल; भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर
फोर्ब्स WORLD'S BEST EMPLOYERS 2026 रैंकिंग, माइक्रोसॉफ्ट तीसरी बार भी नंबर वन, डेल्टा एयरलाइंस दूसरे पायदान पर.
Published : October 14, 2026 at 5:12 PM IST
हैदराबाद : (EB Prime Team) : World Best Employers List : विश्व बैंक के अनुसार दुनियाभर में 35.8 करोड़ से अधिक कंपनियां हैं. इनमें काफी कर्मचारी काम करते हैं. इनमें कई ऐसी भी कंपनियां हैं जहां का वर्क कल्चर शानदार है. कर्मियों को बेहतरीन सैलरी के साथ आगे बढ़ने के भरपूर मौके मिलते हैं. हाल ही में ग्लोबल बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की ओर से दुनिया की ऐसी 900 कंपनियों की लिस्ट जारी की गई. इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत 32 भारतीय कंपनियों को भी जगह मिली है.
फोर्ब्स की WORLD'S BEST EMPLOYERS 2026 के नाम से जारी इस रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में माइक्रोसॉफ्ट नंबर वन है. लगातार तीसरे साल भी यह अमेरिकी कंपनी टॉप पर बनी हुई है. अमेरिका की ही डेल्टा एयरलाइंस दूसरे नंबर पर है. कनाडा की शॉपिफाई कंपनी तीसरे स्थान पर है. अमेरिका की ही कॉस्टको होलसेल चौथे स्थान पर है. इसी देश की एनवीडिया पांचवें स्थान पर है.
रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की एडोबी कंपनी दुनियाभर में छठवें पायदान पर है. अमेरिकी कंपनी ऐपल सातवें स्थान पर है. जापान का सोनी ग्रुप आठवें, अमेरिका की अल्फाबेट नौवें जबकि डेनमार्क की कंपनी लेगो दसवें स्थान पर है. 900 कंपनियों में भारत की भी 32 कंपनियों को जगह मिली है. हालांकि इनकी रैंकिंग 200 के बाद वाली है. इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो, एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, आईसीआईसीआई बैंक आदि कंपनियां शामिल हैं.
माइक्रोसॉफ्ट : फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में पॉल गार्डनर एलन और विलियम हेनरी गेट्स III ने की थी. इसके मौजूदा सीईओ सत्या नडेला हैं. यह कंपनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सेवाएं, तकनीकी उपकरण और इनके व्यापार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जानी जाती है. इस कंपनी में कुल 2 लाख 28 हजार कर्मी काम करते हैं.
डेल्टा एयरलाइंस : अमेरिका की इस कंपनी की स्थापना 1925 में हुई थी. इसके CEO एडवर्ड हरमन बैस्टियन हैं. इस कंपनी में एक लाख 3 हजार कर्मी हैं. यह कंपनी हवाई जहाज से यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है. इसके अलावा कंपनियों या लोगों के व्यावसायिक सामान को भी प्लेन से गंतव्य तक पहुंचाती है. कुछ अन्य रिपोर्ट के मुताबिक डेल्टा एयर लाइंस और इसकी सहायक कंपनियां रोजाना 5 हजार से भी अधिक उड़ानों का संचालन करती हैं.
शॉपिफाई : कनाडा की इस कंपनी की स्थापना साल 2006 में हुई थी. इस कंपनी में 7600 कर्मी काम करते हैं. यह ग्लोबल कॉमर्स कंपनी है. यह दुनिया की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनी है. यह किसी भी छोटे या बड़े दुकानदार को अपना सामान इंटरनेट पर बेचने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है. कंपनी का सॉफ्टवेयर मर्चेंट्स को उनके सभी सेल्स चैनल्स पर अपना बिजनेस चलाने में मदद करता है. इस कंपनी के सीईओ टोबियास एल्बिन लुत्के हैं.
कॉस्टको होलसेल : अमेरिका की इस कंपनी की स्थापना 1983 में हुई थी. जेम्स डी. सिनेगल और जेफरी एच. ब्रॉटमैन ने इसकी शुरुआत की थी. इसके सीईओ रॉन वैच्रिस हैं. इस कंपनी में कुल 3 लाख 41 हजार कर्मी काम करते हैं. इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है. यह कंपनी एक थोक गोदाम की तरह काम करती है. यहां से खरीदारी के लिए ग्राहकों को पहले सालाना फीस के साथ मेंबरशिप लेनी पड़ती है. इसके बाद यह सस्ते सामान मुहैया कराती है.
एनवीडिया : अमेरिका की इस कंपनी की शुरुआत 1993 में हुई थी. स्थापना जेन ह्सुन हुआंग, क्रिस ए. मालाचोव्स्की और कर्टिस आर प्रीम ने की थी. इस कंपनी में कुल 29 हजार 600 कर्मी काम करते हैं. जेन्सेन हुआंग कंपनी के सीईओ हैं. यह दुनिया की एक ऐसी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कंप्यूटर को तेज चलाने, शानदार विजुअल्स (ग्राफिक्स) दिखाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को प्रोसेस करने वाले खास तरह के चिप्स और सॉफ्टवेयर को डिजाइन करती है. उनका निर्माण भी करती है.
ऐपल में एक लाख 66 हजार तो सोनी में 1 लाख 12 हजार कर्मी : फोर्ब्स की WORLD'S BEST EMPLOYERS लिस्ट में कुल 900 कंपनियों में अमेरिकी कंपनी ऐपल सातवें नंबर पर है. इसकी स्थापना 1976 में हुई थी. कंपनी में एक लाख 66 हजार कर्मी हैं. टिम कुक इसके सीईओ हैं. यह कंपनी आईफोन, कंप्यूटर आदि बनाती है. जापान की कंपनी सोनी की स्थापना 1946 में हुई थी. इसके सीईओ केनिचिरो योशिदा हैं. कंपनी में एक लाख 12 हजार 300 कर्मी है. यह कंपनी टीवी, ऑडियो सिस्टम आदि बनाती है.
अल्फाबेट के सीईओ भारतीय मूल के, लेगो में 31 हजार कर्मी : फोर्ब्स की लिस्ट में नौवें नंबर पर शामिल अमेरिकी कंपनी अल्फाबेट की स्थापना 1998 में हुई थी. इसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं. वह भारतीय मूल के हैं. इस कंपनी में एक लाख 90 हजार 820 कर्मी काम करते हैं. यह कंपनी सॉफ्टवेयर, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी टेक्नोलॉजी में काम करती है. डेनमार्क की कंपनी लेगो की स्थापना 1932 में हुई थी. इसके सीईओ नील्स बी. क्रिस्टियनसेन हैं. इस कंपनी में 31 हजार कर्मी काम करते हैं. यह कंपनी मुख्य रूप से खिलौने बनाती है.
दुनिया की इन कंपनियों को भी मिली लिस्ट में जगह : लिस्ट में जापान की कंपनी निनटेंडो 11वें, स्विट्जरलैंड की कंपनी रोलेक्स 12वें, अमेरिकी कंपनी आईबीएम 13वें, नीदरलैंड्स की कंपनी एयरबस 14वें, जर्मनी की BMW 15वें, फिलीपींस की सैन मिगुएल 16वें, अमेरिका की सिस्को सिस्टम्स 17वें, अमेरिका की ही फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स 18वें, फ्रांस की ग्रुप अटलांटिक 19वें स्थान पर जबकि अमेरिका की जेपीमॉर्गन चेस एंड कंपनी 20वें स्थान पर है. इसके अलावा अन्य भी सैकड़ों कंपनियों को लिस्ट में स्थान मिला है.
भारत की 32 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर वन : WORLD'S BEST EMPLOYERS 2026 रिपोर्ट में भारत की भी 32 कंपनियों को शामिल किया गया है. दुनिया की कुल 900 कंपनियों में अपने देश की रिलायंस इंडस्ट्रीज 141वें स्थान पर हैं. इसके बाद देश की 31 कंपनियों का नंबर आता है. यानी लिस्ट में शामिल अपने देश की कुल कंपनियों में रिलायंस टॉप पर है. इसकी स्थापना 1973 में हुई थी. इसके सीईओ मुकेश अंबानी हैं. इस कंपनी में 3 लाख 47 हजार 260 कर्मचाारी काम करते हैं. यह कंपनी पेट्रोलियम रिफाइनिंग और मार्केटिंग समेत कई सेक्टरों में काम करती है.
लार्सन एंड टुब्रो : भारत की लार्सन एंड टुब्रो कंपनी की स्थापना 1938 में हुई थी. इसके सीईओ सेखारीपुरम नारायण सुब्रह्मण्यन हैं. इस कंपनी में 59 हजार 403 कर्मी काम करते हैं. इसका मुख्यालय मुंबई में है. यह कंपनी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज आदि सेक्टरों में काम करती है. इस कंपनी का काम कई बड़े सेक्टरों में फैला है. इसका मुख्यालय मुंबई में है.
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया : फोर्ब्स की लिस्ट में भारत की लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 326वें स्थान पर है. इसकी स्थापना 1956 में हुई थी. इसके सीईओ आर दोराईस्वामी हैं. इस कंपनी में 98 हजार 661 कर्मी हैं. यह बीमा सेक्टर की देश की सबसे बड़ी कंपनी है. वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी. इसके सीईओ राणा आशुतोष कुमार सिंह हैं. इसमें 2 लाख 45 हजार 131 कर्मी काम करते हैं. यह बैंकिंग सेवा में काम करती है.
डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज और इंडियन इंडियन ऑयल : डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज की स्थापना 1984 में हुई थी. इसके सीईओ एरेज इजराइली हैं. इस कंपनी में 26 हजार लोग काम करते हैं. यह कंपनी दवाएं और कच्चे माल का निर्माण करती है. फोर्ब्स की लिस्ट में यह कंपनी 355वें स्थान पर है. वहीं इंडियन ऑयल की स्थापना 1964 में हुई थी. इसके सीईओ अरविंदर सिंह साहनी हैं. इस कंपनी में 29 हजार 936 कर्मी काम करते हैं. यह कंपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिफाइनिंग, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग का काम करती है. लिस्ट में यह 358वें स्थान पर है.
आईसीआईसीआई बैंक और आदित्य बिड़ला ग्रुप : आईसीआईसीआई बैंक फोर्ब्स की लिस्ट में 385वें स्थान पर है. इसकी स्थापना 1994 में हुई थी. इसके सीईओ संदीप बख्शी हैं. इस कंपनी में 1 लाख 29 हजार 177 कर्मी काम करते हैं. यह बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए जानी जाती है. वहीं आदित्य बिड़ला ग्रुप लिस्ट में 426वें नबर पर है. इसकी स्थापना 1857 में हुई थी. इसके सीईओ जयंत वी धोबले हैं. इस कंपनी में 1 लाख 87 हजार लोग काम करते हैं.
टाटा ग्रुप और भारत पेट्रोलियम : टाटा ग्रुप फोर्ब्स की लिस्ट में 440वें नंबर है. इसकी स्थापना 1868 में हुई थी. इसके सीईओ नटराजन चंद्रशेखरन हैं. इस कंपनी में 10 लाख 28 हजार लोग काम करते हैं. यह देश की सबसे बड़ी गाड़ी निर्माता कंपनियों में से एक है. यह अन्य भी बहुत सारी चीजों का निर्माण करती है. वहीं भारत पेट्रोलियम फोर्ब्स की लिस्ट में 448वें स्थान पर है. इसकी स्थापना 1976 में हुई थी. इसके सीईओ संजय खन्ना हैं. इस कंपनी में 8 हजार 777 कर्मी काम करते हैं. यह कंपनी कच्चे तेल की रिफाइनिंग और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग सेक्टर में काम करती है.
देश की इन कंपनियों को भी मिला स्थान : फोर्ब्स की लिस्ट में भारत की हीरो मोटोकॉर्प, मैरिको, जिंदल स्टील एंड पावर, सिप्ला, महिंद्रा ग्रुप, बजाज ऑटो, ल्यूपिन, एक्सिस बैंक, आईटीसी, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, पीरामल फाइनेंस, भारती एंटरप्राइजेज, गोदरेज ग्रुप, बैंक ऑफ इंडिया, आरपीजी ग्रुप, इन्फोसिस, अमारा राजा ग्रुप, एशियन पेंट्स, विप्रो, आयशर मोटर्स, पंजाब नेशनल बैंक, एचसीएलटेक भी शामिल हैं.
52 देशों में मौजूद हैं 900 कंपनियां : फोर्ब्स की लिस्ट में जिन 900 कंपनियों को शामिल किया गया है, वे 52 देशों की हैं. इन कंपनियों में कार्यरत 3 लाख से अधिक कर्मियों पर यह सर्वे किया गया. ऑनलाइन सर्वे में कर्मियों की पहचान छिपाई गई. सर्वे में जवाब देने वालों से कई सवाल पूछे गए. सर्वे में हिस्सा लेने वालों ने रेट किया कि वे अपने एम्प्लॉयर को परिवार और दोस्तों को कितना रिकमेंड करेंगे. वे कंपनी को सैलरी, करियर के लिहाज से किस नजरिए से देखते हैं.
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