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दुनिया के 900 बेस्ट एम्प्लॉयर्स में देश की 32 कंपनियां शामिल; भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर

फोर्ब्स ने जारी की दुनिया की 900 कंपनियों की लिस्ट. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद : (EB Prime Team) : World Best Employers List : विश्व बैंक के अनुसार दुनियाभर में 35.8 करोड़ से अधिक कंपनियां हैं. इनमें काफी कर्मचारी काम करते हैं. इनमें कई ऐसी भी कंपनियां हैं जहां का वर्क कल्चर शानदार है. कर्मियों को बेहतरीन सैलरी के साथ आगे बढ़ने के भरपूर मौके मिलते हैं. हाल ही में ग्लोबल बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की ओर से दुनिया की ऐसी 900 कंपनियों की लिस्ट जारी की गई. इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत 32 भारतीय कंपनियों को भी जगह मिली है.

फोर्ब्स की WORLD'S BEST EMPLOYERS 2026 के नाम से जारी इस रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में माइक्रोसॉफ्ट नंबर वन है. लगातार तीसरे साल भी यह अमेरिकी कंपनी टॉप पर बनी हुई है. अमेरिका की ही डेल्टा एयरलाइंस दूसरे नंबर पर है. कनाडा की शॉपिफाई कंपनी तीसरे स्थान पर है. अमेरिका की ही कॉस्टको होलसेल चौथे स्थान पर है. इसी देश की एनवीडिया पांचवें स्थान पर है.