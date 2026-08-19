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50 पार ये महिलाएं बदल रहीं दुनिया; स्कूल बसों को बनाया मॉडर्न, शेयर गिरने पर भी कंपनी को दिलाया मोटा मुनाफा

Forbes ने जारी की 200 प्रभावशाली 50 प्लस महिलाओं की लिस्ट. ( Photo Credit; Forbes )