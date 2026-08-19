50 पार ये महिलाएं बदल रहीं दुनिया; स्कूल बसों को बनाया मॉडर्न, शेयर गिरने पर भी कंपनी को दिलाया मोटा मुनाफा
फोर्ब्स ने जारी साल 2026 की 50 ओवर 50 सूची, रितू नारायण ने अपने दम पर खड़ी कर दी 16 हजार करोड़ की कंपनी.
Published : August 19, 2026 at 5:18 PM IST
हैदराबाद : Forbes 50 Over 50 List : बढ़ती उम्र अक्सर महिलाओं को परेशान करती है. वे इसे लेकर हमेशा फिक्रमंद रहती हैं. इस साल की शुरुआत में एक सर्वे में 70% महिलाओं ने बताया था कि ज्यादा उम्र के कारण उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया. अब हाल ही में आई फोर्ब्स की छठवीं सालाना रिपोर्ट एक अलग ही तस्वीर पेश कर रही है. इसके अनुसार 50 साल की उम्र के बाद भी महिलाएं खूब तरक्की कर रहीं हैं. वे अरबों रुपये कमाने के साथ समाजसेवा भी कर रहीं हैं.
11 अगस्त को फोर्ब्स की ओर से 50 ओवर 50 लिस्ट जारी की गई. इसमें इम्पैक्ट-इनोवेशन-इन्वेस्टमेंट और लाइफस्टाइल कैटेगरी में कुल 200 महिलाओं को शामिल किया गया है. प्रत्येक कैटेगरी में 50-50 महिलाएं हैं. इनमें भारतीय मूल की भी 6 महिलाएं हैं. सभी महिलाएं अमेरिका में रहती हैं. फोर्ब्स की रिपोर्ट में इन महिलाओं को लेकर जो ट्रेंड सामने आया है वह दुनिया के अन्य देशों पर भी पूरी तरह फिट बैठता है.
फोर्ब्स हर साल इस तरह की लिस्ट जारी करता है. यह छठवीं सालाना रिपोर्ट है. भारतीय मूल की रितु नारायण जूम की CEO हैं. वह महिला उद्यमी हैं. 50 की उम्र होने के बाद भी वह दमदार तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहीं हैं. उन्होंने एक यूनिकॉर्न कंपनी शुरू की. इससे लाखों बच्चों के स्कूल आने-जाने का तरीका बदल गया. इसे अमेरिकी स्कूलों में 'बच्चों के उबर' नाम से भी जाना जाता है. अब लिस्ट की प्रमुख महिलाओं और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे...
रितु ने बच्चों के स्कूली सफर को बनाया आसान : 50 साल से अधिक उम्र की रितु नारायण फोर्ब्स की लिस्ट की इनोवेशन कैटेगरी में शामिल हैं. वह अमेरिका की अनुभवी बिजनेस लीडर हैं. उन्होंने 2015 में भाइयों के साथ मिलकर 'जुम' (Zum) नाम की कंपनी शुरू की. इसकी वैल्यू ($1.7 बिलियन यानी करीब 16,280 करोड़ रुपये है. उन्होंने AI की मदद से येलो स्कूल बस सिस्टम को बदल दिया. इससे बसें कम दूरी वाला रूट तय कर समय पर स्कूल पहुंचती हैं.
रितु की मां को छोड़नी पड़ी थी टीचर की नौकरी : रितु नारायण के अनुसार जुम कंपनी को शुरू करने का आइडिया उन्हें खुद के परिवार की परेशानियों को देखकर आया था. भारत में रहने के दौरान उन्हें अपने बच्चों को स्कूल लाने- ले जाने का सुरक्षित और भरोसेमंद साधन नहीं मिल पाया था. इसकी वजह से उनकी मां को टीचर की नौकरी छोड़नी पड़ी थी. अमेरिका आने पर उन्होंने इस समस्या का स्थायी समाधान तलाशना शुरू कर दिया.
बच्चों के लिए ऐसे काम करती है जुम कंपनी : दिल्ली की रहने वाली 53 साल की रितु के मुताबिक साल 2015 में उन्होंने जुम कंपनी बनाई. यह कंपनी स्कूली बच्चों के लिए उबर की तरह काम करती है. कंपनी खुद बसें और वैनों की खरीदारी करती है. बस डिपो को भी किराए पर लेती है. इन वाहनों को जीपीएस व टैबलेट तकनीक से लैस करती है. इससे माता-पिता और टीचर्स एक ऐप के जरिए स्कूल बस की लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं. 5 हजार स्कूल बसों में यह तकनीक है.
पढ़ाई के बड़े प्रोग्राम चलाती हैं माया अजमेरा : बिहार-राजस्थान से ताल्लुक रखने वाली 59 साल की माया अजमेरा भी अमेरिका में नाम कमा चुकी हैं. वह अमेरिका की संस्था सोसाइटी फॉर साइंस की प्रेसिडेंट और CEO हैं. उन्होंने साइंस टैलेंट सर्च के लिए 840 करोड़ रुपये जुटाए. वह पढ़ाई के कई बड़े प्रोग्राम चलाती हैं. वह साइंस न्यूज की एग्जीक्यूटिव पब्लिशर भी हैं. गरीब बच्चों के लिए उन्होंने खास योजना की शुरुआत की है.
कंपनी के शेयर 64% तक गिरे, लेकिन डटी रहीं यामिनी : फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक हबस्पॉट से जुड़ने के बाद यामिनी रंगन को कंपनी में कई उतार-चढ़ाव देखने पड़े. हालांकि इसके बावजूद वह मैदान में डटी रहीं. साल 2025 में पहली बार कंपनी 385 करोड़ रुपये के मुनाफे में रही. यह कामयाबी उस दौरान की है जब AI के कारण मार्केट ठप होने के डर से कंपनी के शेयर 64% तक गिर गए थे. इसके बावजूद कंपनी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की.
अमेरिकी शेयर बाजार की मुख्य रणनीतिकार हैं सविता : भारतीय मूल की सविता सुब्रमण्यन 54 साल की हैं. वह अमेरिका के बड़े बैंकों में से एक बैंक ऑफ अमेरिका' (BofA) में बहुत ऊंचे पद पर हैं. वे बैंक में अमेरिकी शेयर बाजार की मुख्य रणनीतिकार हैं. वह बाजार के उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाती हैं. जून 2026 में उन्होंने दुनियाभर के निवेशकों को मंदी के खतरे के प्रति आगाह किया था. सविता पिछले 25 साल से इस बैंक में काम कर रहीं हैं. वह फोर्ब्स की लिस्ट में इनवेस्टमेंट कैटगरी में शामिल हैं.
इनवेस्टमेंट कैटेगरी में ये महिलाएं भी शामिल : फोर्ब्स की 50 ओवर 50 की इनवेस्टमेंट कैटेगरी में 55 साल की एलेन जेंटनर, 51 साल की सुसान यानाकोन, 65 साल की टीना बाइल्स विलियम्स, 64 साल की डायने स्वोंक, 67 साल की स्टेफनी स्टीफेल, 61 साल की मिशेल स्मिथ, 69 साल की कैटरीना शेरर्ड, 51 साल की एमालिन शॉ और नेला रिचर्डसन, 85 साल की जॉयस रे, 68 साल की रूथ पोराट आदि महिलाएं शामिल हैं. इन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया है.
पति के साथ शाह गर्ग कलेक्शन की शुरुआत की : फोर्ब्स के मुताबिक इंजीनियर कोमल शाह ने 20 साल पहले नौकरी छोड़कर अपने टेक निवेशक पति गौरव गर्ग के साथ मिलकर शाह गर्ग कलेक्शन की शुरुआत की. उन्होंने अलग-अलग तरह की कलाकृतियों को एकत्रित करना शुरू कर दिया. कोमल ने महिला कलाकारों की ओर से बनाई गई आधुनिक कला (कंटेंपररी आर्ट) पर ज्यादा ध्यान दिया. यह आर्ट कलेक्शन चलती-फिरती प्रदर्शनी है. इसका नाम 'मेकिंग देयर मार्क' है.
नए कारोबारियों की मदद के लिए आगे आईं आशा जडेजा : गुजरात से ताल्लुक रखने वाली जानी-मानी निवेशक आशा जडेजा मोटवानी 63 साल की हैं. वह फोर्ब्स की लिस्ट में इंपैक्ट कैटेगरी में शामिल हैं. उन्होंने 200 से अधिक बड़ी तकनीकी कंपनियों में पैसा लगाया है. साल 2009 में उनके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक पति राजीव मोटवानी की मौत हो गई. इसके बाद उन्होंने नए कारोबारियों की मदद के लिए मोटवानी जडेजा फैमिली फाउंडेशन की शुरुआत की.
शिक्षा-रिसर्च के लिए आशा जडेजा ने दिया 42 करोड़ का दान : आशा जडेजा मोटवानी ने साल 2025 में भारत की ओपी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में मोटवानी जडेजा इंस्टीट्यूट फॉर अमेरिकन स्टडीज की शुरुआत की. उन्होंने भारत में अमेरिकी शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 42 करोड़ रुपये का दान दिया. यह दान इस तरह के अब तक बड़े निवेशों में से एक है. वहीं फोर्ब्स की 50 ओवर 50 लिस्ट में कुल 6 भारतीय मूल की महिलाएं शामिल हैं. इनमें इन्नोवेशन कैटेगरी में 3, इंपैक्ट में एक, इनवेस्टमेंट में एक और लाइफ स्टाइल कैटेगरी में एक भारतीय मूल की महिला शामिल है.
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