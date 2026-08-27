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16 देशों के 100 सबसे भरोसेमंद स्टार्टअप्स में भारत का दबदबा; सिंगापुर-चीन-जापान को पछाड़ नंबर वन बना अपना देश

फोर्ब्स एशिया की 100 टू वॉच सूची जारी, देश की 19 कंपनियां भी शामिल, टॉप स्टार्टअप्स ने निवेशकों से अब तक जुटाए 23 हजार करोड़.

स्टार्टअप्स में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नंबर वन बना भारत.
स्टार्टअप्स में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नंबर वन बना भारत. (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 5:13 PM IST

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हैदराबाद : Forbes 100 to Watch list 2026 : दुनियाभर में अमेरिका में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं. ब्रिटेन इस मामले में दूसरे स्थान पर है. ग्लोबल लेवल पर भले ही भारत टॉप 10 में नहीं है, लेकिन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपने देश का दबदबा है. हाल ही में जारी फोर्ब्स एशिया की 100 टू वॉच सूची में इंडिया टॉप पर है. 16 देशों के कुल 100 सबसे भरोसेमंद स्टार्टअप्स में भारत की 19 कंपनियां शामिल हैं.

किसी भी देश में स्टार्टअप सेक्टर का मजबूत बने रहना जरूरी माना जाता है. इससे रोजगार के मौके बढ़ते हैं. तकनीकी विकास में तेजी आती है. इसके अलावा आर्थिक गति को भी मजबूती मिलती है. ऐसे में 25 अगस्त 2026 को जारी फोर्ब्स एशिया की नई सूची भारतीय स्टार्टअप्स के बेहतर भविष्य को लेकर नई उम्मीद जगाती है. लिस्ट के अनुसार 15 कंपनियों के साथ सिंगापुर दूसरे जबकि 10 कंपनियों के साथ चीन तीसरे स्थान पर है.

एशिया की कुल 100 सबसे भरोसेमंद स्टार्टअप्स (कंपनियों) ने निवेशकों को खूब लुभाया है. रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों ने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक इन्वेस्टर्स से कुल 2.4 अरब डॉलर यानी 23 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की रकम जुटाई. यह राशि दुनिया के 30 से अधिक छोटे देशों की सालाना जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है. ये स्टार्टअप्स रोबोटिक्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समेत 10 क्षेत्रों में काम कर रहीं हैं.

जापान-दक्षिण कोरिया से भी आगे है भारत : फोर्ब्स एशिया की ओर से हर साल इस तरह की लिस्ट जारी की जाती है. यह छठवीं सालाना सूची है. इसमें एशिया-प्रशांत के 16 देशों में चल रहे भरोसेमंद स्टार्टअप्स का आकलन किया गया है. इसमें भारत की 19 कंपनियों को जगह मिली है. यह 16 देशों में सबसे ज्यादा है. लिस्ट में सिंगापुर की 15 कंपनियां शामिल हैं. जबकि चीन की 10. इसी तरह जापान और दक्षिण कोरिया की नौ-नौ कंपनियां शामिल हैं. यानी ये देश भी भारत से पीछे हैं.

साल 2026 में कंपनियों ने की खूब तरक्की : फोर्ब्स की 100 टू वॉच सूची के मुताबिक एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 16 देशों की कुल 100 कंपनियों ने काफी तरक्की है. इन स्टार्टअप्स ने साल 2026 के 8 महीने के दौरान ही करीब 1 बिलियन डॉलर यानी लगभग 9,578 करोड़ रुपये निवेशकों से जुटा डाले. पिछले कई वर्षों के मुकाबले तेजी से इन स्टार्टअप्स की तरक्की हुई है. अब तक की जुटाई गई कुल रकम (2.4 अरब डॉलर यानी 23 हजार करोड़) का लगभग 42% हिस्सा मौजूदा साल का ही है. अब बारी-बारी से लिस्ट में शामिल 19 कंपनियों के बारे में जानेंगे...

बेंगलुरु की आरात्या ब्रोकिंग, मुंबई की एबकॉफी स्टार्टअप्स : फोर्ब्स एशिया की लिस्ट में भारत की आरात्या ब्रोकिंग और एबकॉफी स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है. इनमें आरात्या बेंगलुरु जबकि एबकॉफी मुंबई की कंपनी है. आरात्या के संस्थापक डेल वाज-मनीष जैन जबकि एबकॉफी के अभिजीत आनंद हैं. आरात्या का साही (Sahi) ऐप 10 रुपये प्रति ट्रेड की फीस के साथ स्टॉक और ऑप्शंस ट्रेडिंग की सुविधा मुहैया कराता है. एबकॉफी ने ऑर्डरिंग ऐप के जरिए हर महीने 3.5 लाख कप से ज्यादा कॉफी बेच रही है. यह देश में तेजी से बढ़ रहा है.

एग्निट सेमीकंडक्टर्स : बेंगलुरु स्थित 'एग्निट सेमीकंडक्टर्स के संस्थापक हरीश चंद्रशेखर, श्रीनिवासन राघवन, दिगबिजॉय नीलिम नाथ, डॉ. मुरलीधरन रंगराजन, शंकर कुमार सेल्वाराजा, मधुसूदन अत्रे आदि हैं. साल 2019 में बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों ने इस स्टार्टअप की शुरुआत की थी. यह देश की पहली सेमीकंडक्टर कंपनी है जो वेफर (सिलिकॉन का एक पतला टुकड़ा) डिजाइन करती है. चिप भी बनाती है.

ध्रुव स्पेस 3 साल में लांच करेगा 18 सैटेलाइट : हैदराबाद की ध्रुव स्पेस भी फोर्ब्स की 100 टू वॉच सूची में शामिल है. 14 साल पुरानी इस कंपनी के फाउंडर संजय नेकांति, अभय एगूर, चैतन्य डोरा सुरपुरेड्डी, कृष्णा तेजा पेनामाकुरु हैं. यह कंपनी सैटेलाइट बनाने, हार्डवेयर टेस्टिंग, अंतरिक्ष मिशन के ग्राउंड ऑपरेशंस का सारा काम संभालती है. इस कंपनी ने 10 से ज्यादा स्पेस मिशन में सहयोग किया है. अगले 3 साल में इसकी ओर से 18 नई सैटेलाइट की लांचिंग की जाएगी.

फ्रॉड कॉल से बचाता है इक्वल आइडेंटिटी : हैदराबाद के स्टार्टअप इक्वल आइडेंटिटी के संस्थापक केशव रेड्डी, राजीव रंजन और कृष्ण प्रसाद अतलुरी हैं. यह एआई आधारित कॉल असिस्टेंट ऐप है. यह आने वाली कॉल का जवाब देता है और उन्हें स्क्रीन करता है. यह 8 भारतीय भाषाओं में बात करता है. कॉल करने वाले के बार में स्क्रीन पर जानकारी देता है. इससे पहले ही समझ में आ जाता है कि कॉल जरूरी है या कोई जालसाज फोन कर रहा है. ऐप से डेटा शेयरिंग की भी सुविधा मिलती है. इस स्टार्टअप को भी फोर्ब्स की लिस्ट में जगह मिली है.

कठिन कामों को आसान बनाता है एवरस्टेज : फोर्ब्स एशिया की लिस्ट में शामिल एवरस्टेज स्टार्टअप कठिन कामों को आसान बनाता है. इसके फाउंडर शिवा राजमणि और विवेक सूर्यमूर्ति हैं. साल 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी. यह एक सॉफ्टवेयर है. यह कंपनियों को उनके कर्मचारियों का कमीशन तय करने, सेल्स टारगेट सेट करने और डील्स की कीमतें तय करने में मदद करता है. सेल्स डेटा को मैनेज करता है.

बड़े काम के हैं काजम और मिटिगाटा : बेंगलुरु की काजम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग सिस्टम और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर देती है. छह साल पुरानी इस कंपनी के देशभर में 2 लाख से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन हैं. इसके फाउंडर अक्षय शेखर, वैभव त्यागी और पारस शाह हैं. बेंगलुरु का ही मिटिगाटा साइबर सिक्योरिटी फर्म मिटिगाटा AI-पावर्ड सॉफ्टवेयर देती है. यह खतरों का पता लगाकर उन्हें ब्लॉक करता है. इसके फाउंडर मोहित आनंद, सार्थक दुबे, मयंक मोर्या और अक्षित कौशिक हैं.

मूविंग टेक इनोवेशन और NowPurchase : मूविंग टेक इनोवेशन बेंगलुरु की कंपनी है. इसे साल 2023 में लांच किया गया था. यह ऑटो और टैक्सी बुकिंग का काम करती है. इसके फाउंडर मगिजन सेलवन और शान MS हैं. 2016 में शुरू हुई कोलकाता की NowPurchase स्क्रैप मेटल और एलॉय के लिए एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस चलाती है. यह मेटल बनाने वालों को सर्विस देती है. इसके फाउंडर नमन शाह और आकाश शाह हैं.

इन्हें भी फोर्ब्स एशिया की लिस्ट में मिला स्थान : फोर्ब्स एशिया की लिस्ट में मुंबई की प्रेटेक ब्रांड्स, बेंगलुरु की सिम्पलिसमार्ट, गुरुग्राम की टेनबी फिनटेक, बेंगलुरु का ही थेरानायूटिलस, TrueFoundry और चेन्नई की वैल्यूप्लस टेक्नोलॉजीज कंपनी को भी स्थान मिला है. प्रेटेक ब्रांड्स कंपनी लैब-टेस्टेड सप्लीमेंट्स, हेल्थ स्नैक्स, हर्बल नुस्खे और प्रोटीन पाउडर बेचती है. इसी तरह अन्य स्टार्टअप की भी अपनी अलग-अलग उपयोगिता है.

स्टार्टअप्स में दुनियाभर में अमेरिका का जलवा : कुछ महीने ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2026 जारी हुई थी. इसके अनुसार स्टार्टअप्स की संख्या, गुणवत्ता समेत अन्य मापदंडों पर अमेरिका विश्व में नंबर वन है. ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है. जबकि इजरायल तीसरे स्थान पर है. सिंगापुर चौथे, जबकि कनाडा पांचवें स्थान पर है. इस इंडेक्स के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत 21वें स्थान पर है.

महाराष्ट्र-कर्नाटक में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के मुताबिक साल 2025-26 में अपने देश में 55,200 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता मिली. स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत के बाद से यह सबसे ज्यादा है. देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2.23 लाख से अधिक हो चुकी है. महाराष्ट्र में 38,660 स्टार्टअप्स हैं. यह सबसे ज्यादा है. 22,600 से भी ज्यादा स्टार्टअप के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर है. 21,960 स्टार्टअप्स के साथ यूपी तीसरे स्थान पर है. देश में स्टार्टअप्स से 23 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है.

ऐसे तैयार की गई फोर्ब्स एशिया की लिस्ट : सूची को तैयार करने के लिए फोर्ब्स एशिया ने पारदर्शी तरीका अपनाया. इसके लिए पहले ऑनलाइन आवेदन मांगे गए. स्टार्टअप जगत के दिग्गज, नई कंपनियों को गाइड करने वाले इनक्यूबेटर्स और एक्सेलेरेटर्स के अलावा इस दिशा में रिसर्च करने वाले विश्वविद्यालयों व स्टार्टअप्स में पैसा लगाने वाले बड़े निवेशकों की भी राय शामिल की गई. कड़े मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद ही 100 कंपनियों की लिस्ट तैयार हो पाई.

कंपनियों के सामने रखी गईं ये 3 शर्तें : फोर्ब्स एशिया ने सूची में उन्हीं कंपनियों को शामिल किया, जिन्होंने 3 शर्तों का पालन किया. पहली शर्त यह तय की गई थी कि कंपनी का मुख्यालय एशिया-प्रशांत क्षेत्र में हो. दूसरा यह कि कंपनी प्राइवेट हो और मुनाफा कमाने वाली हो. तीसरा यह कि 15 अगस्त तक कंपनी की सालाना कमाई 50 मिलियन डॉलर यानी गरीब 476 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

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