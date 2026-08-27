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16 देशों के 100 सबसे भरोसेमंद स्टार्टअप्स में भारत का दबदबा; सिंगापुर-चीन-जापान को पछाड़ नंबर वन बना अपना देश

हैदराबाद : Forbes 100 to Watch list 2026 : दुनियाभर में अमेरिका में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं. ब्रिटेन इस मामले में दूसरे स्थान पर है. ग्लोबल लेवल पर भले ही भारत टॉप 10 में नहीं है, लेकिन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपने देश का दबदबा है. हाल ही में जारी फोर्ब्स एशिया की 100 टू वॉच सूची में इंडिया टॉप पर है. 16 देशों के कुल 100 सबसे भरोसेमंद स्टार्टअप्स में भारत की 19 कंपनियां शामिल हैं.

किसी भी देश में स्टार्टअप सेक्टर का मजबूत बने रहना जरूरी माना जाता है. इससे रोजगार के मौके बढ़ते हैं. तकनीकी विकास में तेजी आती है. इसके अलावा आर्थिक गति को भी मजबूती मिलती है. ऐसे में 25 अगस्त 2026 को जारी फोर्ब्स एशिया की नई सूची भारतीय स्टार्टअप्स के बेहतर भविष्य को लेकर नई उम्मीद जगाती है. लिस्ट के अनुसार 15 कंपनियों के साथ सिंगापुर दूसरे जबकि 10 कंपनियों के साथ चीन तीसरे स्थान पर है.

एशिया की कुल 100 सबसे भरोसेमंद स्टार्टअप्स (कंपनियों) ने निवेशकों को खूब लुभाया है. रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों ने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक इन्वेस्टर्स से कुल 2.4 अरब डॉलर यानी 23 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की रकम जुटाई. यह राशि दुनिया के 30 से अधिक छोटे देशों की सालाना जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है. ये स्टार्टअप्स रोबोटिक्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समेत 10 क्षेत्रों में काम कर रहीं हैं.

जापान-दक्षिण कोरिया से भी आगे है भारत : फोर्ब्स एशिया की ओर से हर साल इस तरह की लिस्ट जारी की जाती है. यह छठवीं सालाना सूची है. इसमें एशिया-प्रशांत के 16 देशों में चल रहे भरोसेमंद स्टार्टअप्स का आकलन किया गया है. इसमें भारत की 19 कंपनियों को जगह मिली है. यह 16 देशों में सबसे ज्यादा है. लिस्ट में सिंगापुर की 15 कंपनियां शामिल हैं. जबकि चीन की 10. इसी तरह जापान और दक्षिण कोरिया की नौ-नौ कंपनियां शामिल हैं. यानी ये देश भी भारत से पीछे हैं.

साल 2026 में कंपनियों ने की खूब तरक्की : फोर्ब्स की 100 टू वॉच सूची के मुताबिक एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 16 देशों की कुल 100 कंपनियों ने काफी तरक्की है. इन स्टार्टअप्स ने साल 2026 के 8 महीने के दौरान ही करीब 1 बिलियन डॉलर यानी लगभग 9,578 करोड़ रुपये निवेशकों से जुटा डाले. पिछले कई वर्षों के मुकाबले तेजी से इन स्टार्टअप्स की तरक्की हुई है. अब तक की जुटाई गई कुल रकम (2.4 अरब डॉलर यानी 23 हजार करोड़) का लगभग 42% हिस्सा मौजूदा साल का ही है. अब बारी-बारी से लिस्ट में शामिल 19 कंपनियों के बारे में जानेंगे...

बेंगलुरु की आरात्या ब्रोकिंग, मुंबई की एबकॉफी स्टार्टअप्स : फोर्ब्स एशिया की लिस्ट में भारत की आरात्या ब्रोकिंग और एबकॉफी स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है. इनमें आरात्या बेंगलुरु जबकि एबकॉफी मुंबई की कंपनी है. आरात्या के संस्थापक डेल वाज-मनीष जैन जबकि एबकॉफी के अभिजीत आनंद हैं. आरात्या का साही (Sahi) ऐप 10 रुपये प्रति ट्रेड की फीस के साथ स्टॉक और ऑप्शंस ट्रेडिंग की सुविधा मुहैया कराता है. एबकॉफी ने ऑर्डरिंग ऐप के जरिए हर महीने 3.5 लाख कप से ज्यादा कॉफी बेच रही है. यह देश में तेजी से बढ़ रहा है.

एग्निट सेमीकंडक्टर्स : बेंगलुरु स्थित 'एग्निट सेमीकंडक्टर्स के संस्थापक हरीश चंद्रशेखर, श्रीनिवासन राघवन, दिगबिजॉय नीलिम नाथ, डॉ. मुरलीधरन रंगराजन, शंकर कुमार सेल्वाराजा, मधुसूदन अत्रे आदि हैं. साल 2019 में बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों ने इस स्टार्टअप की शुरुआत की थी. यह देश की पहली सेमीकंडक्टर कंपनी है जो वेफर (सिलिकॉन का एक पतला टुकड़ा) डिजाइन करती है. चिप भी बनाती है.

ध्रुव स्पेस 3 साल में लांच करेगा 18 सैटेलाइट : हैदराबाद की ध्रुव स्पेस भी फोर्ब्स की 100 टू वॉच सूची में शामिल है. 14 साल पुरानी इस कंपनी के फाउंडर संजय नेकांति, अभय एगूर, चैतन्य डोरा सुरपुरेड्डी, कृष्णा तेजा पेनामाकुरु हैं. यह कंपनी सैटेलाइट बनाने, हार्डवेयर टेस्टिंग, अंतरिक्ष मिशन के ग्राउंड ऑपरेशंस का सारा काम संभालती है. इस कंपनी ने 10 से ज्यादा स्पेस मिशन में सहयोग किया है. अगले 3 साल में इसकी ओर से 18 नई सैटेलाइट की लांचिंग की जाएगी.

फ्रॉड कॉल से बचाता है इक्वल आइडेंटिटी : हैदराबाद के स्टार्टअप इक्वल आइडेंटिटी के संस्थापक केशव रेड्डी, राजीव रंजन और कृष्ण प्रसाद अतलुरी हैं. यह एआई आधारित कॉल असिस्टेंट ऐप है. यह आने वाली कॉल का जवाब देता है और उन्हें स्क्रीन करता है. यह 8 भारतीय भाषाओं में बात करता है. कॉल करने वाले के बार में स्क्रीन पर जानकारी देता है. इससे पहले ही समझ में आ जाता है कि कॉल जरूरी है या कोई जालसाज फोन कर रहा है. ऐप से डेटा शेयरिंग की भी सुविधा मिलती है. इस स्टार्टअप को भी फोर्ब्स की लिस्ट में जगह मिली है.