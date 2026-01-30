ETV Bharat / bharat

RUHS का कमाल: दुनिया में पहली बार ANSD वाले बच्चे की AIM तकनीक से सफल सर्जरी

RUHS जयपुर के ENT विभाग ने 6 जटिल कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी सफलतापूर्वक कीं, जिसमें दुनिया की पहली ANSD पर AIM तकनीक वाली सर्जरी शामिल है.

कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी
कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल डॉक्टर (Photo Source- RUHS)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 30, 2026 at 6:30 PM IST

4 Min Read
जयपुर: राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) के ईएनटी विभाग ने कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी पर आधारित एक राष्ट्रीय स्तर का उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम के दौरान कुल 6 जटिल कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी सफलतापूर्वक की गईं. इनमें एक मरीज की दोनों कानों में एक साथ सर्जरी (bilateral simultaneous cochlear implantation), एक विकृत कोक्लिया (malformed cochlea) वाले मरीज की जटिल सर्जरी तथा अन्य विशेष मामलों की सर्जरी शामिल थीं.

सभी 6 कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना के अंतर्गत पूर्णतः निःशुल्क कराई गईं. ईएनटी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मोहनीश ग्रोवर ने बताया कि इस कार्यक्रम में अलग-अलग राज्यों से आए चिकित्सकों ने भाग लिया. इसका मुख्य उद्देश्य इन राज्यों में कोक्लियर इम्प्लांट सेवाओं का विस्तार करना तथा बधिरता से पीड़ित बच्चों एवं वयस्कों को आधुनिक एवं प्रभावी उपचार उपलब्ध कराना था.

डॉ. मोहनीश ग्रोवर (ETV Bharat Jaipur)

पहली AIM तकनीक वाली सर्जरी: डॉ. मोहनीश ग्रोवर ने बताया कि अस्पताल में ऑडिटरी न्यूरोपैथी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ANSD) से ग्रस्त एक बच्चे की सर्जरी की गई, जिसमें Active Insertion Monitoring (AIM) तकनीक का उपयोग किया गया. यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में ANSD रोगी में AIM तकनीक द्वारा की गई पहली सर्जरी है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि को साझा करने और इसके उत्कृष्ट परिणामों पर चर्चा के लिए बेंगलुरु से विशेष रूप से आमंत्रित अनुभवी ऑडियोलॉजिस्ट्स की टीम जयपुर पहुंची.

डॉ. ग्रोवर ने बताया कि AIM तकनीक की सहायता से इलेक्ट्रोड का अत्यंत धीमी, नियंत्रित एवं कोमल गति से इंसर्शन संभव हो सका, जिससे अंदरूनी कान (inner ear) को न्यूनतम आघात पहुंचा. डॉ. ग्रोवर के अनुसार, सामान्य कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी में इलेक्ट्रोड इंसर्शन 30–60 सेकंड में पूरा हो जाता है, जबकि AIM गाइडेड तकनीक द्वारा यह प्रक्रिया लगभग 410 सेकंड में पूरी की गई, जिससे कोक्लिया की संरचनाओं की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी. इस सर्जरी के दौरान कोक्लिया से प्राप्त न्यूरल प्रतिक्रियाएं भी अत्यंत सशक्त रहीं, जिनका स्तर 100–170 तक दर्ज किया गया, जबकि सामान्यतः ये प्रतिक्रियाएं 30–60 के स्तर तक ही प्राप्त होती हैं. इससे इस तकनीक की श्रेष्ठता एवं बेहतर श्रवण परिणामों की संभावना स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है.

AIM तकनीक को जानिए: Active Insertion Monitoring (AIM) एक उन्नत मेडिकल तकनीक है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के दौरान किया जाता है, ताकि सर्जरी के दौरान और उसके बाद मरीज के कान की आंतरिक स्थिति (Cochlea) की सटीक निगरानी की जा सके. यह सिस्टम सर्जरी के दौरान इलेक्ट्रोड डालते समय Electrocochleography (ECochG) का उपयोग करके आंतरिक कान और श्रवण तंत्रिका (auditory nerve) की प्रतिक्रिया को मापता है. इससे सर्जन को तुरंत पता चल जाता है कि क्या इलेक्ट्रोड सही तरीके से जा रहा है या कहीं कान के अंदरूनी हिस्सों को चोट तो नहीं पहुंच रही. सर्जरी के बाद भी यह बिना मरीज की मदद के (खासकर छोटे बच्चों में) यह चेक कर सकता है कि मरीज को कितना सुनाई दे रहा है.

सर्जरी एवं एनेस्थीसिया टीम का योगदान: इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सर्जरी टीम में डॉ. मोहनीश ग्रोवर, डॉ. सुनील समधानी, डॉ. राघव मेहता, डॉ. शशांक नाथ सिंह, डॉ. आशिमा सक्सेना, डॉ. अम्बिका, डॉ. महेंद्र, डॉ. सुमन, डॉ. महिमा एवं डॉ. रीता ने अपनी सेवाएं दीं. एनेस्थीसिया टीम में डॉ. वरुण सैनी, डॉ. सतवीर, डॉ. मनीष, डॉ. समीर, डॉ. प्रतिभा एवं डॉ. प्रियांका का विशेष योगदान रहा.

ऑपरेशन थिएटरों की संख्या बढ़ाई: आरयूएचएस के प्राचार्य डॉ. विनोद जोशी ने बताया कि वर्तमान में आरयूएचएस में ENT सर्जरी की प्रतीक्षा सूची अप्रैल 2026 तक पहुंच चुकी है. इसी को ध्यान में रखते हुए ईएनटी विभाग में ऑपरेशन थिएटरों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है, जिससे अधिक संख्या में सर्जरी संभव हो सकेगी और मरीजों को समय पर उपचार मिल पाएगा.

