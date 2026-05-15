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ईंधन के सही इस्तेमाल के लिए, सुप्रीम कोर्ट सोमवार और शुक्रवार को वर्चुअल तरीके से मामलों की सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सोमवार और शुक्रवार को सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामलों की सुनवाई करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ईंधन का सही इस्तेमाल पक्का करने के लिए आपस में कार-पूलिंग अरेंजमेंट को बढ़ावा देने का भी एकमत से फैसला किया. यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद आया है जिसमें उन्होंने चल रहे पश्चिम एशिया संकट की वजह से होने वाले फालतू खर्च को कम करने की अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है, "अलग-अलग दिनों (यानी सोमवार, शुक्रवार, या ऐसे दूसरे दिन जिन्हें अलग-अलग घोषित किया गया है) में सूचीबद्ध मामले, और कोर्ट के कुछ वर्किंग डेज के दौरान लिस्टेड मामले सिर्फ़ वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग से सुने जाएंगे." इसमें यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्री यह पक्का करेगी कि वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लिंक समय पर भेजे जाएं, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं स्थिर रहें और कोर्ट को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए समय पर टेक्निकल मदद दी जाए.