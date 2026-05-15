ईंधन के सही इस्तेमाल के लिए, सुप्रीम कोर्ट सोमवार और शुक्रवार को वर्चुअल तरीके से मामलों की सुनवाई करेगा
पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संकट की वजह से होने वाले फालतू खर्च को कम करने की अपील की थी.
By Sumit Saxena
Published : May 15, 2026 at 6:24 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सोमवार और शुक्रवार को सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामलों की सुनवाई करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ईंधन का सही इस्तेमाल पक्का करने के लिए आपस में कार-पूलिंग अरेंजमेंट को बढ़ावा देने का भी एकमत से फैसला किया.
यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद आया है जिसमें उन्होंने चल रहे पश्चिम एशिया संकट की वजह से होने वाले फालतू खर्च को कम करने की अपील की थी.
सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है, "अलग-अलग दिनों (यानी सोमवार, शुक्रवार, या ऐसे दूसरे दिन जिन्हें अलग-अलग घोषित किया गया है) में सूचीबद्ध मामले, और कोर्ट के कुछ वर्किंग डेज के दौरान लिस्टेड मामले सिर्फ़ वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग से सुने जाएंगे."
इसमें यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्री यह पक्का करेगी कि वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लिंक समय पर भेजे जाएं, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं स्थिर रहें और कोर्ट को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए समय पर टेक्निकल मदद दी जाए.
सर्कुलर में कहा गया है, "ईंधन का सही इस्तेमाल पक्का करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एकमत से आपस में कार-पूलिंग अरेंजमेंट को बढ़ावा देने का फैसला किया है." इसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक, रजिस्ट्री की हर ब्रांच, सेक्शन में 50 फीसदी तक स्टाफ को हफ्ते में दो दिन तक घर से काम करने की इजाजत है, बशर्ते बाकी स्टाफ बिना किसी रुकावट के काम करने के लिए ऑफिस में मौजूद रहें.
सर्कुलर में कहा गया है, “संबंधित रजिस्ट्रार यह पक्का करेगा कि हफ़्ते की शुरुआत से पहले एक वीकली रोस्टर तैयार हो जाए. जिन स्टाफ को घर से काम करने की इजाज़त है, उन्हें टेलीफोन पर मौजूद रहने और जरूरत पड़ने पर किसी भी समय ऑफिस आने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है. संबंधित अधिकारी यह भी पक्का करेंगे कि उन्हें दिए गए अलग-अलग काम समय पर पूरे हों."
इसमें यह भी कहा गया है कि अगर किसी ब्रांच या सेक्शन में काम की जरूरी प्रकृति पर विचार करने के बाद, संबंधित रजिस्ट्रार को लगता है कि वर्क-फ़्रॉम-होम का इंतजाम असरदार नहीं है, तो रजिस्ट्रार उस ब्रांच या सेक्शन के लिए ऐसे इंतज़ामों पर रोक लगा सकता है या उनमें बदलाव कर सकता है.
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