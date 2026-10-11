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146 साल से अनोखी परंपरा: कलश में मां दुर्गा, फायरिंग कर सलामी देते गोरखा जवान

डिजाइन इमेज ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची में आस्था के कई रूप दिखते हैं. एक मंदिरों की भव्य प्रतिमाओं में, दूसरा डोरंडा स्थित झारखंड सशस्त्र पुलिस-1 (जैप-1) परिसर में. यहां मां दुर्गा की आराधना किसी विशाल मूर्ति के सामने नहीं, बल्कि एक कलश को देवी का स्वरूप मानकर की जाती है. कलश स्थापना होते ही शक्ति के उपासक गोरखा जवान फायरिंग कर मां को सैन्य सलामी देते हैं. यह परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही है. वर्ष 1880 से शुरू हुई इस रस्म को जैप-1 के गोरखा जवान करीब 146 वर्षों से पूरी श्रद्धा और सैन्य अनुशासन के साथ निभा रहे हैं. यहां नवरात्रि केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि आस्था, शौर्य और गोरखा संस्कृति की जीवंत विरासत है.

कलश में मां का वास, फायरिंग से दी जाती है सलामी