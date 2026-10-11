146 साल से अनोखी परंपरा: कलश में मां दुर्गा, फायरिंग कर सलामी देते गोरखा जवान
146 साल से गोरखा जवान मां दुर्गा की कलश स्थापना करते हैं और फायरिंग कर सलामी देते हैं. रांची से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 11, 2026 at 4:39 PM IST
रांची: राजधानी रांची में आस्था के कई रूप दिखते हैं. एक मंदिरों की भव्य प्रतिमाओं में, दूसरा डोरंडा स्थित झारखंड सशस्त्र पुलिस-1 (जैप-1) परिसर में. यहां मां दुर्गा की आराधना किसी विशाल मूर्ति के सामने नहीं, बल्कि एक कलश को देवी का स्वरूप मानकर की जाती है. कलश स्थापना होते ही शक्ति के उपासक गोरखा जवान फायरिंग कर मां को सैन्य सलामी देते हैं. यह परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही है. वर्ष 1880 से शुरू हुई इस रस्म को जैप-1 के गोरखा जवान करीब 146 वर्षों से पूरी श्रद्धा और सैन्य अनुशासन के साथ निभा रहे हैं. यहां नवरात्रि केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि आस्था, शौर्य और गोरखा संस्कृति की जीवंत विरासत है.
कलश में मां का वास, फायरिंग से दी जाती है सलामी
जैप-1 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत एक विशेष अनुष्ठान से होती है. विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापना की जाती है. इसी कलश को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर नौ दिनों तक पूजा-अर्चना चलती है. कलश स्थापना के साथ गोरखा जवानों की पारंपरिक सलामी इस आयोजन को विशिष्ट बना देती है. जवान फायरिंग कर मां शक्ति के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं. यहां फायरिंग केवल रस्म नहीं, बल्कि शक्ति की उपासना और सैन्य परंपरा के प्रति सम्मान का प्रतीक है. पूजा की निर्धारित विधियों के साथ भी फायरिंग कर सलामी देने की परंपरा निभाई जाती है.
1880 से चली आ रही परंपरा, पीढ़ी-दर-पीढ़ी कायम है आस्था
जैप-1 में दुर्गापूजा की यह परंपरा वर्ष 1880 से जुड़ी बताई जाती है. ब्रिटिश काल में शुरू हुई यह धार्मिक परंपरा समय के साथ गोरखा जवानों की सांस्कृतिक पहचान बन गई. पीढ़ियां बदलीं, समय और परिस्थितियां बदलीं, लेकिन मां दुर्गा की आराधना का यह तरीका कायम रहा. जवानों के लिए मां शक्ति की पूजा उनकी धार्मिक आस्था के साथ साहस, कर्तव्य और अनुशासन से भी जुड़ी है. यही वजह है कि कलश स्थापना से लेकर शस्त्र पूजा तक हर रस्म को परंपरागत तरीके से निभाया जाता है.
फूलपाती की शोभायात्रा और शस्त्र पूजा का विशेष महत्व
नवरात्रि के दौरान जैप-1 परिसर में कई विशेष धार्मिक अनुष्ठान होते हैं. महासप्तमी के दिन पारंपरिक फूलपाती की शोभायात्रा निकाली जाती है. महानवमी के अवसर पर नौ कन्याओं का पूजन किया जाता है. इसी दिन शस्त्र पूजा भी होती है. जवान अपने शस्त्रों की पूजा कर शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं. गोरखा जवानों की परंपरा में शस्त्र केवल सुरक्षा का साधन नहीं, बल्कि कर्तव्य और वीरता का प्रतीक भी हैं. इसलिए दुर्गापूजा के दौरान शस्त्र पूजा का विशेष महत्व है.
एसएसपी राकेश रंजन ने की कलश स्थापना
नवरात्रि के पहले दिन जैप-1 परिसर में विधि-विधान के साथ कलश स्थापना की गई. जैप-1 के कमांडेंट सह रांची के एसएसपी राकेश रंजन इस अनुष्ठान में शामिल हुए और उन्होंने पारंपरिक विधियों के अनुसार कलश स्थापना की. इसके साथ ही परिसर में नौ दिनों तक चलने वाली मां शक्ति की आराधना शुरू हो गई. इस दौरान गोरखा जवानों ने अपनी परंपरा के अनुरूप फायरिंग कर मां दुर्गा को सलामी दी.
नेपाल में आई आपदा को लेकर मां से विशेष प्रार्थना
झारखंड का रहने वाला पूरा गोरखा समाज नेपाल का रहने वाला है. नेपाल में हुई प्राकृतिक आपदा को लेकर भी उदासी पूजा के दौरान देखने को मिली. कलश स्थापना के बाद मां से प्रार्थना की गई कि अब नेपाल में ऐसा प्राकृतिक आपदा न आए. जो लोग इस आपदा में अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की गई.
आस्था, शौर्य और संस्कृति का अनूठा संगम
रांची में दुर्गापूजा के कई रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन जैप-1 की यह परंपरा अपनी अलग पहचान रखती है. यहां मां दुर्गा की प्रतिमा के बजाय कलश की पूजा होती है और शक्ति की आराधना सैन्य सलामी के साथ जुड़ती है. फूलपाती की शोभायात्रा से लेकर महानवमी की शस्त्र पूजा तक हर रस्म गोरखा जवानों की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाती है. करीब 146 वर्षों से चली आ रही यह परंपरा बताती है कि समय कितना भी बदल जाए, आस्था और परंपराओं से जुड़ा विश्वास पीढ़ियों तक जीवित रह सकता है. जैप-1 में मां दुर्गा की आराधना इसी विश्वास, शौर्य और अनुशासन की मिसाल है.
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