बस्तर ओलंपिक खेल के लिए अच्छा प्रयास, मैं छत्तीसगढ़ के लिए हमेशा हूं तैयार- बाईचुंग भूटिया

बस्तर ओलंपिक में शामिल हुए फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया

Footballer Baichung Bhutia spoke about Bastar Olympics
फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया से बस्तर ओलंपिक पर बात (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 13, 2025 at 3:55 PM IST

बस्तर: बस्तर ओलंपिक 2025 का समापन हो रहा है. इस कार्यक्रम में बस्तर के तमाम खिलाड़ी शामिल हैं. सरेंडर नक्सलियों से लेकर बस्तर के अन्य खिलाड़ियों की टीम बस्तर ओलंपिक में हिस्सा ले रही है. पूरे बस्तर में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह है. भारत के मशहूर फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया भी बस्तर ओलंपिक में अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं. इस दौरान उनसे ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.

जगदलपुर स्टेडियम में नजर आए फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया

बस्तर ओलंपिक के समापन के मौके पर जगदलपुर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया पहुंचे. यहां उन्होंने बस्तर ओलंपिक के खिलाड़ियों से मुलाकात की है. इस मौके पर बाईचुंग भूटिया फुटबॉल खेलेत हुए भी दिखाई दिए. उन्होंने बीच ग्राउंड में फुटबॉल को किक मारकर खिलाड़ियों का उत्सावर्धन किया.

बस्तर ओलंपिक में बाईचुंग भूटिया हुए शामिल (ETV BHARAT)

बाईचुंग भूटिया ने बस्तर ओलंपिक की तारीफ की

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया ने बस्तर ओलंपिक की काफी तारीफ की है. उन्होंने कहा कि बस्तर में आयोजित बस्तर ओलंपिक काफी अच्छा है. इससे बस्तर में खेल और खिलाड़ियों के विकास को बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से किया गया यह आयोजन काबिल-ए-तारीफ है.

ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में काफी टैलेंट है. नार्थ ईस्ट में जितने भी खिलाड़ी आगे आये हैं. वैसे बस्तर भी एक ट्राइबल इलाका है. यहां से भी काफी संख्या में खिलाड़ी आगे आएंगे. बस्तर ओलंपिक के बाद खिलाडी बड़े प्लेटफॉर्म में अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे- बाईचुंग भूटिया, भारतीय फुटबॉलर और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान

"बस्तर को सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार"

फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि मैंने बस्तर को हर स्तर पर सहयोग करने का वादा किया है. मैंने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम औऱ खेल मंत्री से बस्तर को लेकर बात की है. मैंने कहा कि बस्तर को जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा. आने वाले समय में अगर सरकार चाहेगी तो मैं बस्तर में वर्कशॉप करने के लिए भी तैयार हूं.

