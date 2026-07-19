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FIFA वर्ल्ड कप के तर्ज पर जंतर-मंतर पर अनोखा प्रदर्शन, 'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा' बना गोल

इस अनोखे प्रदर्शन को तैयार करने वाले जॉर्ज जोसेफ केरल के मूल निवासी हैं और बेंगलुरु से विशेष रूप से जंतर-मंतर पहुंचे हैं. उन्होंने बताया कि धरने में शामिल लोगों का मनोबल बनाए रखने और आंदोलन को रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए यह फुटबॉल गेम तैयार किया है. जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि, 'आज रात फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल है. प्रदर्शन करने वालों को थोड़ा मनोरंजन भी मिलना चाहिए, इसलिए हमने यह खेल बनाया है. एक हाथ के कबाड़ से धर्मेंद्र प्रधान का प्रतीक बनाया है और हमारा लक्ष्य उसे इस्तीफे तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा, 'कल हमारा असली फाइनल संसद में है. वहां न अर्जेंटीना जीतेगा और न स्पेन, बल्कि भारत जीतेगा. हमारी जीत तब होगी जब हमारी मांगें पूरी होंगी.'

जंतर-मंतर पर चल रहे फुटबॉल का अलग ही रंग देखने को मिला. यहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रतीकात्मक पुतला फुटबॉल के रूप में तैयार किया गया, जबकि गोलपोस्ट पर बड़े अक्षरों में "Resignation" लिखा गया. प्रदर्शनकारी गेंद को गोल में पहुंचाकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त कर रहे हैं. यह अनोखा प्रदर्शन धरनास्थल पर पहुंचे लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा.

प्रदर्शनकारियों ने फुटबॉल की थीम के जरिए अपनी मांगों को रचनात्मक ढंग से उठाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के प्रतीकात्मक पुतले को गेंद और "Resignation" लिखे गोलपोस्ट के माध्यम से विरोध का अनोखा संदेश दिया.

नई दिल्ली: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले से पहले जहां दुनिया अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होने वाले खिताबी संघर्ष का इंतजार कर रही है, वहीं दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के धरना-प्रदर्शन में फुटबॉल विरोध का प्रतीक बन गया.

'रेजिग्नेशन' बना गोलपोस्ट, धर्मेंद्र प्रधान बनी फुटबॉल

धरनास्थल पर बनाए गए इस खेल में प्रदर्शनकारी फुटबॉल खेलते हुए गेंद को उस गोलपोस्ट में पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जिस पर "Resignation" लिखा गया था. वहीं गेंद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रतीकात्मक चित्र लगाया गया है . प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति पर निशाना साधना नहीं, बल्कि अपनी मांगों को रचनात्मक तरीके से लोगों तक पहुंचाना है. धरने में मौजूद लोगों ने इस खेल में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. कई लोग खेल के साथ तस्वीरें और वीडियो भी बनाते नजर आए. आंदोलन के बीच यह अनोखा प्रयोग लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया.

अनोखा प्रदर्शन (ETV Bharat)

बेंगलुरु से लाई गई संदेशों वाली छतरी

जॉर्ज जोसेफ अपने साथ एक विशेष छतरी भी लेकर पहुंचे हैं, जिस पर कई संदेश लिखे गए हैं. उन्होंने बताया कि यह छतरी बेंगलुरु से लाई गई है क्योंकि उनके कई साथी किसी कारणवश दिल्ली नहीं आ सके. ऐसे में उन्होंने अपने संदेश इस छतरी पर लिखकर भेजे. उन्होंने बताया कि छतरी पर लिखा गया हर संदेश आंदोलन के प्रति समर्थन का प्रतीक है. इनमें एक छोटे बच्चे का संदेश भी शामिल है, जिसमें लिखा है, "Thank you Sonam Uncle for the cause that you are standing for." जॉर्ज ने कहा कि यह संदेश दिखाता है कि देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार, यह मुकाबला 20 जुलाई की रात 12:30 बजे शुरू होगा. इसी खेल की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को फुटबॉल की थीम से जोड़ दिया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस तरह फुटबॉल में जीत हासिल करने के लिए गोल करना जरूरी होता है, उसी तरह आंदोलन की "जीत" तब मानी जाएगी जब उनकी मांगें पूरी होंगी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सरकार ठोस कदम उठाएगी.

रचनात्मक तरीके से रखी अपनी बात

जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से चल रहे इस आंदोलन में प्रदर्शनकारी लगातार नए-नए तरीकों से अपनी बात सामने रख रहे हैं. कभी गीत-संगीत, कभी कला और अब फुटबॉल के जरिए अपनी मांगों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और वह रचनात्मक माध्यमों से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं.

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